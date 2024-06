Der strukturelle Wandel hinter dem "neuen" Haas-Team in der Saison 2024

Haas startete mit einem neuen Aushängeschild in die Formel-1-Saison 2024: Ayao Komatsu wurde kurz vor Saisonbeginn zum neuen Teamchef ernannt. Unzufrieden mit den ausbleibenden Fortschritten und uneinig über die für einen Aufstieg notwendigen Ressourcen, entschied sich Eigentümer Gene Haas im vergangenen Winter, den Vertrag mit dem langjährigen Teamchef Günther Steiner nicht zu verlängern.

Nach dem zehnten und letzten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft, mit einem Auto, das über die Renndistanz grundsätzlich nicht funktionierte, wandte sich Haas stattdessen an Komatsu, den leitenden Ingenieur des Teams, um einen ingenieurgetriebenen Ansatz zu verfolgen, der sich mit Andrea Stella bei McLaren bewährt hatte.

Aber Haas ist nicht McLaren. Das Team verfügt nicht über die gleichen Einrichtungen und auch das Geschäftsmodell ist anders strukturiert. Neben dem Hauptsitz in Banbury unterhält Haas ein Zentrum auf dem Ferrari-Gelände in Maranello, das die Antriebseinheiten und das Heck liefert, sowie eine Produktionsstätte beim italienischen Chassis-Hersteller Dallara.

Komatsu hat Vertrauen in die Mitarbeiter

Um die verschiedenen Einrichtungen und Teams effizienter und leistungsfähiger zu machen, hat Komatsu das Haas-Team umstrukturiert und Damien Brayshaw auf den neu geschaffenen Posten des 'Head of Vehicle Performance' befördert.

Der von Ferrari ausgeliehene Simone Resta gab seine Rolle als Technischer Direktor auf und wurde durch den ehemaligen Chefdesigner Andrea De Zordo ersetzt.

Diese beiden internen Beförderungen waren hilfreich, weil sie sofort und ohne zeitaufwendige Freistellungen verfügbar waren und weil sie zeigen, dass Komatsu Vertrauen in wichtige Mitarbeiter des Teams hat und keine teuren Mitarbeiter von anderen Teams abwerben muss.

Starkes Zeichen: Ayao Komatsu vertraut den Haas-Mitarbeitern Foto: Motorsport Images

"Wie ich schon sagte, wir haben vom ersten Tag an wirklich gute Leute, es geht nur darum, dass sie sich sicher fühlen", sagte Komatsu beim Großen Preis von Monaco. "Es ist in Ordnung [Fehler zu machen], aber wir müssen offen und transparent sein. Das ist das Wichtigste."

"Ich war wirklich froh, dass wir die Dinge heute Morgen besprochen haben, und dieses Treffen war sehr effektiv, auch wenn einige der Dinge nicht unbedingt das waren, was jeder hören wollte. Aber niemand war defensiv. Wir [arbeiten] nach bestem Wissen und Gewissen und sagen: 'Das ist die Wahrheit, was tun wir dagegen? Wie sieht der Aktionsplan aus?' Das war ein sehr positiver Aspekt."

"Zum Beispiel haben wir das Auto bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht so sehr verbessert, wie wir erwartet hatten. Es ist gut, dass wir das herausgefunden haben."

Hass "muss Fehler akzeptieren und daraus lernen"

Es ist klar, dass der interne Umbau bei Haas nicht ohne Kinderkrankheiten abläuft. Ein Kommunikationsfehler führte dazu, dass die Monaco-Heckflügel des Teams bei der technischen Abnahme nach dem Qualifying durchfielen, weil die DRS-Öffnung an den Außenkanten größer war als vom Reglement vorgeschrieben.

Das lag daran, dass die Konstrukteure den Mechanikern nicht gesagt hatten, dass sie die neuen Flügel anders einstellen sollten, und dass das Team an der Strecke bei seinen eigenen Kontrollen nicht sorgfältig genug war. So schmerzhaft der Vorfall auch war, für Komatsu war er auch ein hilfreiches Beispiel dafür, dass das Team Verantwortung übernehmen und aus seinen Fehlern lernen muss, anstatt sich selbstzufrieden zurückzulehnen.

"Wenn die Konstrukteure deutlich gemacht hätten, dass die Konstruktion etwas anders ist als die Flügel, die sie bisher verwendet haben, und dass sie deshalb auf diese Weise getestet werden müssen, wäre das hilfreich gewesen", sagt er. "Aber gleichzeitig hätten die Streckenkontrollen, auch mit anderen Informationen, die gesamte Legalität überprüfen müssen."

"Wir müssen das einfach als Fehler des Teams akzeptieren, daraus lernen und sicherstellen, dass wir den gleichen Fehler nicht noch einmal machen."

Verbesserte Kommunikation als Schlüsselaspekt

Im Gespräch mit verschiedenen Schlüsselfiguren des Teams wurde deutlich, dass die verbesserte Kommunikation zwischen den verschiedenen Zentren und Abteilungen ein Schlüsselaspekt dafür ist, dass das Team seine Projekte besser im Griff zu haben scheint, anstatt sich wie in der Saison 2023 im Kreis zu drehen.

Auf die Frage, wie sich die Kommunikation innerhalb des Teams verbessert hat, antwortet De Zordo: "Ich denke, das ist eine der wichtigsten Veränderungen, und zwar auf eine positive Art und Weise. Ehrlich gesagt gefällt mir, wie wir jetzt arbeiten. Wir reden viel mehr miteinander. Wir haben viel mehr gemeinsame Treffen."

"Wir sind viel offener, wenn es darum geht, Probleme zu besprechen. Wenn wir etwas sehen, das nicht funktioniert, gehen wir viel objektiver an das Problem heran und versuchen, es zu verstehen, es zu akzeptieren und etwas Besseres daraus zu machen."

Abteilungen arbeiten enger zusammen

Brayshaw, der nun eine viel übergreifendere Rolle bei der Verknüpfung der verschiedenen Abteilungen einnimmt, räumt ein, dass die neue Teamstruktur noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen hat, meint aber auch, dass der verbesserte Informationsfluss zwischen den Standorten bereits greifbare Vorteile gebracht hat.

"Natürlich ist es noch früh und die gesamte technische Struktur hat sich stark verändert", fügt der Neuseeländer hinzu. "Wir versuchen immer noch zu verstehen, wie das alles funktioniert, und jeder lernt den anderen kennen. Aber der Schwerpunkt liegt auf der effektiven Kommunikation zwischen den Abteilungen."

"Es hört sich klein an, aber in Wirklichkeit ist es eine große Sache und der Versuch, Vertrauen aufzubauen. Ich muss also regelmäßiger als früher nach Italien kommen, um vor Ort zu sein, die Aktivitäten zu unterstützen und die Grenzen zu kennen."

Komatsu fordert aggressive Weiterentwicklung

Ein großer Vorteil für Haas ist die Tatsache, dass mit dem VF-24 eine viel solidere Basis geschaffen wurde, wofür die vorherige Struktur unter Steiner Anerkennung verdient. Durch eine konstante Pace im Rennen, ohne die Reifen zu zerstören, konnte Haas die Geschwindigkeit des Autos viel besser ausnutzen und war von Beginn des Jahres an im Kampf um Punkte gegen die wohl von Natur aus schnelleren Racing Bulls dabei.

Der Entwicklungskampf im Mittelfeld hat die Racing Bulls weiter nach vorne gebracht, wobei Komatsu einen aggressiven Upgrade-Weg fordert, damit seine Fahrer Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen eine Chance haben, mitzuhalten.

Haas-Teamchef Komatsu fordert eine aggressive Weiterentwicklung Foto: Motorsport Images

"Ayao war sehr daran interessiert, das Auto aggressiv weiterzuentwickeln, denn wir sehen, dass alle anderen Fortschritte machen. Wir sind sehr glücklich, dass wir vor Sauber und Alpine liegen, aber es gibt keine Garantie, dass das so bleibt, wenn man bedenkt, wie eng es ist", erklärt Brayshaw.

"Wir haben ein sehr effizientes Auto und das war ein wirklich positiver Schritt über den Winter. Wir werden versuchen, das beizubehalten und noch mehr Abtrieb hinzuzufügen. Die Fahrer haben beide sehr deutlich gemacht, woran wir arbeiten müssen, also versuchen wir, diese Probleme zu lösen."

"Hoffentlich gibt es bei den nächsten Rennen noch ein größeres Update", so Brayshaw. "Es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Wenn das Auto nicht funktioniert, muss jemand in der Lage sein, Fragen zu beantworten, aber auch zu zeigen, was wir versuchen, um das Problem zu lösen. Das versuche ich zu tun."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.