Der Teufel im Detail beim neuen Sprintformat der Formel 1

In einer so hart umkämpften Rennserie wie der Formel 1 steckt der Teufel immer im Detail, wenn es darum geht, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die sich durch die Regeln ergeben.

Nachdem die Formel 1 am Dienstag Pläne für eine Überarbeitung des Formats der Sprint-Rennwochenenden genehmigt hat, werden die Teams nun das überarbeitete Reglement studieren, um sicherzustellen, dass sie an diesem Wochenende in Baku an vorderster Front stehen und bereit sind.

Die FIA hat zwar die Grundzüge des überarbeiteten Formats für die Sprint-Wochenenden bekannt gegeben, zu dem auch das neue Sprint-Shootout-Qualifying gehört, doch erst die formelle Veröffentlichung des aktualisierten Sportlichen Reglements hat uns eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Komplikationen und Eigenheiten vermittelt.

Im Folgenden gibt es eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte, bevor wir das neue Format am kommenden Wochenende zum ersten Mal erleben.

Sprint-Shootout ist effektiv ein One-Shot-Qualifying

Die Umstellung, die Samstage der Sprint-Wochenenden völlig eigenständig zu gestalten, wurde durch den Wunsch ausgelöst, das Geschehen am Morgen als Qualifying und nicht als Training zu gestalten.

Die Formel 1 hatte sich überlegt, wie man ein Qualifying am besten gestalten könnte, da es Probleme mit der Anzahl der verfügbaren Reifensätze gab und man sich Sorgen über eine höhere Motorlaufleistung machte, wenn die Aggregate länger und härter beansprucht werden müssen.

Die bevorzugte Lösung war ein komprimiertes Q1/Q2/Q3-Qualifying-Format, bei dem die drei Sitzungen zwölf Minuten, zehn Minuten und acht Minuten dauern (im Vergleich zu 18/15/12 normalerweise). Auf den ersten Blick scheint das neue Format nur eine intensivere Version dessen zu sein, was wir jetzt haben, aber die Reifenregeln, die es umgeben, machen es zu einem anderen Biest.

Noch entscheidender ist jedoch, dass das Reglement genau festlegt, dass die Fahrer in jedem Segment nur einen einzigen "neuen Satz" mit dieser Spezifikation verwenden dürfen.

Das bedeutet, dass es für die Fahrer keine Möglichkeit gibt, mit einem alten Satz zu Beginn des Rennens eine pfeilschnelle Runde zu fahren. Und wenn sie ihren zweiten Versuch im Qualifying vergeigen, gibt es keine neue Chance, noch einmal mit einem frischem Gummi zu fahren und es später wieder gut zu machen.

Parc-Ferme-Regeln so streng wie eh und je

Auch wenn die Samstage der Sprintwochenenden nun völlig unabhängig sind und keinen Einfluss auf die Startaufstellung am Sonntag haben, bedeutet das nicht, dass die Teams und Fahrer völlig frei von ihren Fesseln sind. Um die Kosten zu senken, gibt es in der Formel 1 seit vielen Jahren eine Perc-Ferme-Regel, die besagt, dass die Einstellungen vom Qualifying bis zum Rennen so gut wie festgelegt sind.

Diese Regelung wird auch für die neuen Sprint-Wochenenden in Kraft bleiben - mit Fahrwerksabstimmungen und Komponenten, die eingefroren werden, sobald das Auto die Boxengasse nach dem Qualifying am Freitag verlässt.

Die Regeländerungen besagen ausdrücklich, dass alle Änderungen an den Einstellungen vor dem Start des Sprintrennens dazu führen, dass ein Auto sowohl für das Samstagsrennen als auch für das Hauptrennen am Sonntag aus der letzten Reihe starten muss.

Fahrertausch kann nach dem Qualifying erfolgen

In der Formel 1 gilt seit jeher die Regel, dass ein Fahrer nur dann an einem Grand Prix teilnehmen kann, wenn er sich qualifiziert hat (oder zumindest im Training eine repräsentative Zeit gefahren ist). Aus diesem Grund fahren Reservefahrer am Samstagabend oft nach Hause, denn wenn das Qualifying beendet ist, haben sie keine Chance, zum Einsatz zu kommen - auch wenn die Teams das gerne hätten.

Das neue Format der Sprint-Wochenenden hat jedoch eine kleine Änderung des Szenarios eröffnet, da das Qualifying so früh stattfindet und der Sprint nicht für die Startaufstellung zählt.

Sollte ein Fahrer nach dem Qualifying am Freitag nicht mehr weitermachen können, öffnen die überarbeiteten Regeln die Tür für einen Ersatzfahrer, der am Sprinttag eingesetzt werden kann - und damit theoretisch aus der letzten Reihe in das Hauptrennen startet.

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass sich ein Fahrer am Freitag qualifiziert, dann krank wird und den Samstag verpasst und ein Ersatzfahrer eingesetzt wird, bevor er wieder fit genug ist, um am Sonntag seinen rechtmäßigen Startplatz einzunehmen.

Die Komplexität mit den Strafen

Einer der Gründe für den Vorstoß der Formel 1, den Samstag zu einem eigenständigen Rennen zu machen, bestand darin, die Fahrer zu ermutigen, im Sprintrennen mehr Gas zu geben, ohne Angst haben zu müssen, Startplätze zu verlieren. Doch auch wenn die Fahrer am Samstag weniger Risiken eingehen müssen, werden sie nicht ungestraft handeln können, wenn sie rücksichtslos handeln.

Das Reglement stellt klar, dass das Ergebnis des Sprintrennens zwar nicht über die Startaufstellung für den Grand Prix entscheidet, dass aber alle Strafen, die in diesen Rennen ausgesprochen werden, für den Sonntag zählen. Das bedeutet, dass Verstöße wie das Verursachen einer Kollision im Sprint eine Strafe für das Rennen nach sich ziehen können.

Ein überarbeiteter Abschnitt 37.4 des Sportlichen Reglements der Formel 1 besagt Folgendes: "Alle derartigen Strafen für die Startaufstellung werden im Rennen verbüßt, es sei denn, der Fahrverstoß ereignete sich in der Sprint-Shootout-Qualifikation; in diesem Fall wird die Strafe auf die Startaufstellung der Sprint-Session angewendet."

FIA lässt Tür offen für Notfallmaßnahmen

Während die Umgestaltung des Sprint-Wochenendformats unter den Teams und Formel-1-Chefs heftig diskutiert wurde, um sicherzustellen, dass es keine unbeabsichtigten Konsequenzen gibt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass etwas übersehen wurde.

Die neuen Formatänderungen sind im Formel-1-Sportreglement verankert, und das Verfahren für Änderungen kann recht langwierig sein, wenn sich herausstellt, dass etwas nicht ganz richtig ist. Selbst kleinere Änderungen müssen von der Formel-1-Kommission genehmigt und dann vom World-Motor-Sport-Council der FIA ratifiziert werden.

Die FIA ist sich dessen sehr wohl bewusst und hat sich daher die Möglichkeit offen gelassen, an einem bestimmten Rennwochenende Notfalländerungen vorzunehmen, ohne den traditionellen Prozess zu durchlaufen.

Bis zum 1. August kann die FIA vorübergehend Änderungen an den Regeln für Fahrerstrafen, dem Wochenendformat, den Parc-Ferme-Regeln und der Aufstellung der Startaufstellung vornehmen, wenn dies für notwendig erachtet wird. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die FIA, der Inhaber der kommerziellen Rechte an der Formel 1 (Liberty Media) und acht der zehn Teams zustimmen.

Außerdem müssen solche Änderungen "unbeabsichtigte Probleme" mit den neuen Regeln beheben, die sportliche Fairness gewährleisten und dürfen sich nur auf die einzelne Veranstaltung beziehen, bei der Probleme aufgetreten sind.

