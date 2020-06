Der Zeitplan für den Österreich-Grand-Prix 2020 in Spielberg

Viele unterschiedliche Szenarien wurden diskutiert, unter anderem eine Verkürzung der Formel-1-Rennwochenenden. Doch rund ein Monat vor dem Auftakt zur Saison 2020 steht fest: Am zeitlichen Ablauf eines Grand-Prix-Events ändert sich nichts. Das geht aus dem offiziellen Zeitplan für den Österreich-Grand-Prix 2020 in Spielberg hervor.

Die Formel 1 bleibt demnach bei ihrer Aufteilung auf drei Fahrtage, wie aus der Vergangenheit gewohnt: Am Freitag gehen die Fahrzeuge zu zwei je 90-minütigen Freien Trainings auf die Strecke, am Samstagmorgen folgt ein weiteres Training - einstündig, ebenfalls wie gehabt.

Samstagnachmittag um 15 Uhr beginnt die Qualifikation zum ersten Formel-1-Lauf des Jahres. Das Rennen über 71 Runden auf dem Red-Bull-Ring folgt am Sonntag ab 15:10 Uhr.

Im Rahmenprogramm sind wie im Vorjahr die Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 unterwegs, dazu der Porsche-Supercup. Insgesamt werden am Wochenende in Spielberg sechs Rennen absolviert.

Die Veranstaltung am Red-Bull-Ring wird aufgrund der Coronavirus-Bestimmungen komplett ohne Vor-Ort-Zuschauer und mit reduziertem Personal durchgeführt. Red Bull hat eigens für die beiden Formel-1-Grands-Prix - am 13. Juli wird erneut in Spielberg gefahren - ein spezielles Sicherheitskonzept entwickelt, um den aktuellen Gesundheitsrichtlinien gerecht zu werden.

Mit Bildmaterial von LAT.