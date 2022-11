Die 10 besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten: Hamilton, Schumacher und Co.

Audio-Player laden

An der Frage nach dem besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten scheiden sich die Geister. Niemand traut sich wirklich, diese Frage zu beantworten, da sie für viele auch nur eine Frage des Glaubens ist.

Für die einen bleibt Ayrton Senna der Beste aller Zeiten - auch weil er nach seinem Tod keine Chance hatte, seine beeindruckenden Statistiken auszubauen. Andere halten es wiederum mit der Analytik von "Professor" Alain Prost.

In Deutschland dürfte die Antwort sicherlich vermehrt Michael Schumacher lauten, der lange Zeit alle wichtigen Statistiken der Formel 1 angeführt hat. Rein statistisch hat ihn aber mittlerweile Lewis Hamilton überholt, der mit Mercedes eine ähnliche Dominanz hingelegt hat, wie einst der Deutsche bei Ferrari.

Doch Statistiken sind nicht alles. Denn reiht man die erfolgreichsten Fahrer nach Anzahl ihrer Siege auf, so fehlt unter anderem der fünfmalige Weltmeister Juan Manuel Fangio, den wohl jeder Formel-1-Kenner mindestens unter die Top 10 packen würde.

Doch weil in den 50er-Jahren nicht einmal ansatzweise so viele Rennen pro Jahr zur WM zählten, ist er außen vor. Trotzdem schauen wir uns einmal die zehn erfolgreichsten Formel-1-Fahrer nach Siegen an.

1. Lewis Hamilton - 103 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 7 (2008, 2014-15, 2017-20)

Anzahl der Rennen: 308

Anzahl der Siege: 103

Anzahl der Polepositions: 103

Karriere-Punkte: 4381,5

Was die Anzahl der Siege als auch die Gesamtzahl der Punkte angeht, ist Lewis Hamilton der beste Formel-1-Pilot, der jemals auf einer Rennstrecke gefahren ist. Der Brite hat in 30 verschiedenen Ländern Siege errungen und in fast jeder Saison, in der er angetreten ist, auch ein Rennen gewonnen.

Er kommt wie Michael Schumacher auf sieben Weltmeistertitel, nachdem er den achten im vergangenen Jahr nur knapp an Max Verstappen verpasst hat. Hamilton hält viele Rekorde in der Formel 1, und mit einem Vertrag, der bis Ende 2023 läuft, dürfte er in der Lage sein, viele dieser Rekorde noch weiter auszubauen.

In seiner ersten Saison verpasste er den Weltmeistertitel nur um einen einzigen Punkt, doch im darauffolgenden Jahr wurde er der (damals) jüngste Weltmeister. Vierzehn Jahre später hat er sechs weitere Titel errungen und ist auf der Jagd nach einem achten.

2. Michael Schumacher - 91 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 7 (1994-95, 2000-04)

Anzahl der Rennen: 308

Anzahl der Siege: 91

Anzahl der Polepositions: 68

Karriere-Punkte: 1566

Wenn man an den besten Formel-1-Fahrer denkt, kommt einem sofort Michael Schumacher in den Sinn. Bis zum Aufstieg Hamiltons war er der Inbegriff der Dominanz in der Formel 1.

Siebe Titel (fünf davon in Folge) und eine lange scheinbar unüberwindbare Anzahl von Siegen gehen auf Schumachers Konto, der die Formel 1 mit seiner Kombination aus Hingabe, Leidenschaft und purem Talent maßgeblich veränderte.

Während er mit Benetton zwei Titel holte, ist er weitaus bekannter für seine Zeit bei Ferrari. Er schloss sich dem Team 1996 an, und nach einigen Höhen und Tiefen in den darauffolgenden Jahren gelang dem Team im Jahr 2000 der Durchbruch.

Was in den nächsten fünf Jahren folgte, waren fünf Weltmeistertitel, 48 Siege und ein Rekordbuch, in dem Michael Schumachers Name in fast jedem Feld zu finden war.

Seine zweite Karriere in der Formel 1 war nicht so erfolgreich wie die erste und brachte ihm nur einen einzigen Podiumsplatz ein. Mit 91 Siegen, 155 Podiumsplätzen und 68 Polepositions ist er jedoch in jeder Statistik immer noch weit oben zu finden.

3. Sebastian Vettel - 53 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 4 (2010-13)

Anzahl der Rennen: 297

Anzahl der Siege: 53

Anzahl der Polepositions: 57

Karriere-Punkte: 3097

Auch wenn seine Form in der Formel 1 nicht mehr so gut ist wie früher, gab es eine Zeit, in der Sebastian Vettel praktisch unschlagbar war. Seine Formel-1-Karriere begann 2007, und in seinen ersten drei Jahren holte er neun Podiumsplätze und fünf Siege, was allerdings nichts mit dem zu tun hatte, was noch kommen sollte.

In den nächsten vier Jahren wurde er zum Gesicht der Formel 1, gewann vier Titel in Folge und wurde dabei der jüngste Weltmeister (und löste damit Lewis Hamilton ab).

Er sicherte sich auch die Rekorde für die meisten Podiumsplätze in einer Saison, die meisten Siege in einer Saison, die meisten Polepositions in einer Saison, die meisten Fürhrungsrunden in einer Saison, die meisten Siege in Folge, die meisten Grand Slams in Folge und die meisten Siege von der Pole in einer Saison.

Leider kamen die Regeländerungen im Jahr 2014 Red Bull und damit auch Vettel nicht zugute. Das Team fiel in der Rangliste schnell zurück. Nach neun Siegen in Folge in den letzten neun Rennen der Saison 2013 gewann er bis 2015 kein einziges Rennen mehr.

Seit dieser besagten Saison 2013 hat er "nur" 14 Siege errungen. Trotzdem gilt er nach wie vor als einer der besten Fahrer in der Startaufstellung, und seine Liste der Rekorde wird wahrscheinlich noch viele weitere Saisons Bestand haben.

4. Alain Prost - 51 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 4 (1985-86, 1989, 1993)

Anzahl der Rennen: 199

Anzahl der Siege: 51

Anzahl der Polepositions: 33

Karriere-Punkte: 768,5

Es war Alain Prosts akribischer Fahrstil, mit dem er Ayrton Senna herausfordern konnte - eine bittere Fehde, für die der Franzose am besten in Erinnerung geblieben ist.

Seine Geheimwaffe war nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Köpfchen, und er verfügte über eine natürliche Präzision beim Fahren, die ihn 1985 zum ersten französischem Weltmeister machte. 1987 übertraf er Jackie Stewarts Rekord von 27 Siegen.

Ein Jahr später gewann McLaren mit Prost und Senna 15 von 16 Saisonrennen, was das Können beider Fahrer unterstreicht. Prost blieb bis zu seinem Rücktritt auf der Höhe seines Könnens und holte mit 38 Jahren seinen vierten und letzten Titel für Williams.

5. Ayrton Senna - 41 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 3 (1988, 1990-91)

Anzahl der Rennen: 161

Anzahl der Siege: 41

Anzahl der Polepositions: 65

Karriere-Punkte: 610

Ayrton Senna, eine der legendärsten Persönlichkeiten des Motorsports, ist nach wie vor der Maßstab für pures Talent und Charisma. Seine Hingabe und sein ständiger Wunsch, die Grenzen immer weiter zu verschieben, haben dazu geführt, dass Senna in den Herzen vieler Motorsportfans einen besonderen Platz einnimmt.

Seine drei Titel lassen erahnen, was möglich gewesen wäre, wenn er nicht 1994 beim Grand Prix von San Marino ums Leben gekommen wäre. Die Kombination aus natürlicher Geschwindigkeit und rastlosem Ehrgeiz verschaffte ihm einen selten gesehenen Vorteil.

Sein Vermächtnis ist so groß, dass auch fast dreißig Jahre nach seinem Tod immer noch über Sennas Autos und seinen größten Formel-1-Titelkampf gesprochen wird.

6. Max Verstappen - 34 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 2 (2021, 2022)

Anzahl der Rennen: 161

Anzahl der Siege: 34

Anzahl der Polepositions: 19

Karriere-Punkte: 1973,5

Max Verstappen, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Jos, verbrachte nur ein Jahr im Autorennsport, bevor er sein Formel-1-Debüt gab. Während er sich in der Florida Winter Series mit den Einsitzern vertraut machte, ist seine Nachwuchskarriere vor allem für seine Saison in der europäischen Formel 3 2014 bekannt.

Damals belegte er hinter Tom Blomqvist und Titelträger Esteban Ocon den dritten Platz in der Meisterschaft. Diese eine Saison, in der er zehn Siege in 32 Rennen holte, darunter sechs Siege in Folge, reichte aus, um ihm den Aufstieg in die Formel 1 zu ermöglichen.

2015 nahm er einen Platz im Red-Bull-Schwesterteam Toro Rosso ein und wurde der jüngste Grand-Prix-Fahrer aller Zeiten. In seiner ersten Formel-1-Saison war er in einem Mittelfeldauto erfolgreich - zehnmal fuhr er in 19 Rennen in die Punkte -, aber erst in seiner zweiten Saison konnte er wirklich strahlen.

Nach fünf Rennen der Saison 2016 wurde er als Ersatz für den angezählten Daniil Kwjat ins Red-Bull-Team berufen. Beim Grand Prix von Spanien holte Verstappen sofort seinen ersten Sieg, nachdem die Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg und Lewis Hamilton in der ersten Runde kollidiert waren.

Bis zum Ende der Saison 2020 sollte er weitere neun Siege einfahren, bevor das geänderte technische Reglement für die Saison 2021 dazu führte, dass Red Bull ein Auto produzierte, das wirklich um den Weltmeistertitel kämpfen konnte.

Da der Red Bull dem zuvor dominierenden Mercedes-Auto deutlich näher kam, lieferten sich Verstappen und Hamilton einen harten, saisonübergreifenden Kampf um den Titel. Er dauerte bis zum letzten Rennen, wobei Verstappen sich knapp durchsetzte und damit seinen ersten Titel seit dem Kartsport 2013 gewann.

Die Saison 2022 war für den Niederländer im Vergleich zu 2021 eine viel einfachere Zeit. Obwohl er zwei der ersten drei Rennen aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen nicht beenden konnte, hat Verstappen bisher 14 Siege errungen, wobei sein Sieg in Suzuka zum Titelgewinn reichte, um damit einen neuen Rekord aufgestellt.

7. Fernando Alonso - 32 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 2 (2005-06)

Anzahl der Rennen: 354

Anzahl der Siege: 32

Anzahl der Polepositions: 22

Karriere-Punkte: 2051

Fernando Alonso ist zweifacher Weltmeister und hat den Ruf eines furchtlosen, aggressiven Rennfahrers. Seine Karriere lässt sich jedoch ebenso sehr durch das, was ihm nicht vergönnt war, wie durch seine beiden Formel-1-Titel definieren.

Der Spanier verbrachte drei Jahre in der Formel 1, bevor er den ersten seiner beiden Titel mit einem komfortablen Vorsprung von 21 Punkten vor Kimi Räikkönen gewann. Seinen zweiten Titel holte er ein Jahr später mit 13 Punkten Vorsprung auf den großen Michael Schumacher. Doch hier schien Alonsos Glück zu enden.

Als er 2007 zu McLaren wechselte und Teamkollege des damaligen Rookie Lewis Hamilton wurde, beendete er die Saison als Dritter, nur einen Punkt hinter Sieger Kimi Räikkönen und hinter Hamilton, der die gleiche Punktzahl, aber mehr Siege hatte.

Sein Wechsel zu Ferrari im Jahr 2010 schien sich auszuzahlen, denn er ging als Führender in das letzte Rennen der Saison. Doch während Alonso bis zum Ende des Rennens hinter Witali Petrow festhing, führte ein Sieg von Sebastian Vettel dazu, dass der Spanier sich mit dem WM-Vizetitel begnügen musste.

2015 wechselte er zurück zu McLaren, gerade als diese eine Partnerschaft mit Honda eingingen, die sich jedoch als katastrophal erweisen sollte. Nach vier harten Jahren verließ er den Rennstall Ende 2018 - kurz bevor McLaren sich wieder erholen konnte.

Selbst die Saison 2021 war nicht gut für Alonso - für das Alpine-Team fuhr er beim Grand Prix von Ungarn 2021 auf den vierten Platz, was seinem besten Ergebnis seit sieben Jahren entsprach. Doch sein Teamkollege Esteban Ocon gewann. In Katar gelang Alonso dann endlich sein lang ersehntes 98. Podium.

Trotz der Pechsträhne, die Alonso in der Formel 1 hatte, kann er 32 Siege, 22 Polepositions und 23 schnellste Rennrunden sein Eigen nennen und ist ein absoluter Fan-Favorit.

8. Nigel Mansell - 31 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 1 (1992)

Anzahl der Rennen: 187

Anzahl der Siege: 31

Anzahl der Polepositions: 32

Karriere-Punkte: 482

Nigel Mansell war ein weiterer "Pechvogel" der Formel 1. Seine Karriere war von Zuverlässigkeitsproblemen geprägt. Deine gesamte Saison 1988 bestand aus zwei zweiten Plätzen, zwei Rennen, die er wegen Windpocken verpasste, und zwölf Ausfällen.

Er schaffte es, dreimal Zweiter in der WM zu werden - 1986 verpasste er den Titel um zwei Punkte. Als er in seine zwölfte Vollzeitsaison in der Formel 1 ging, sah es so aus, als würde er als ein weiterer brillanter Fahrer in die Geschichte eingehen, der den Titel verpasst. Doch zum Glück für den Briten kam es nicht so weit.

Mansell startete mit fünf Siegen in Folge in die Saison 1992, holte vier weitere und belegte drei weitere zweite Plätze. Das reichte "Il leone", um im Alter von 39 Jahren den Titel zu gewinnen und damit der fünftälteste Fahrer zu werden, dem dies gelang.

9. Jackie Stewart - 27 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 3 (1969, 1971, 1973)

Anzahl der Rennen: 99

Anzahl der Siege: 27

Anzahl der Polepositions: 17

Karriere-Punkte: 360

Heute gilt es als selbstverständlich. Doch zu seiner Zeit war Jackie Stewart einer der ersten Rennfahrer, der nach besseren Sicherheitsstandards strebte. Als dreifacher Champion und dominante Kraft in diesem Sport hatte Stewart die nötige Glaubwürdigkeit, um die Sicherheitskultur im Motorsport zu verändern.

Nachdem er mit ansehen musste, wie zu viele seiner Freunde und Kollegen bei dem, was sie liebten, ums Leben kamen, war Stewart ein wichtiger Pionier bei der Einführung von Integralhelmen, Sicherheitsgurten, fahrenden medizinischen Einheiten, Sicherheitsbarrieren, Auslaufzonen und vielem mehr.

Abgesehen von seinem Streben nach Sicherheit war Stewart auch auf der Rennstrecke ein außerordentliches Talent und der Mann, den es zu schlagen galt. Mit dem gleichnamigen Team von Ken Tyrrell gewann er drei WM-Titel, als die beiden in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren ein unbändiges Duo bildeten.

Niki Lauda - 25 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 3 (1975, 1977, 1984)

Anzahl der Rennen: 171

Anzahl der Siege: 25

Anzahl der Polepositions: 24

Karriere-Punkte: 420,5

Niki Lauda kam als Paydriver in die Formel 1, obwohl niemand leugnen kann, dass sein Geld ihm zwar den Einstieg in die Formel 1 erleichterte, aber sein Talent ihn dort hielt.

Nach drei Saisons wechselte Lauda 1974 zu Ferrari und sicherte sich zwei Siege und den vierten Platz in der Meisterschaft, wobei er oft das Tempo vorgab, aber vom Pech verfolgt wurde. 1975 holte er fünf Siege und den ersten seiner drei Titel, wobei die Saison 1976 - und der berüchtigte Nürburgring-Crash - heraussticht.

Nach seinem lebensgefährlichen Unfall verpasste er den Titel in diesem Jahr nur um einen Punkt gegen James Hunt. 1977 wurde er dann zum zweiten Mal Weltmeister. Zwei Jahre später zog er sich zurück, nur um 1982 mit McLaren zurückzukehren.

Dort holte er 1984 nach einem epischen Duell mit Alain Prost seinen dritten Titel, bevor er den aktiven Rennsport Ende 1985 endgültig aufgab.

Während er auf der Rennstrecke sein Talent unter Beweis stellte, wurde er später für seinen Geschäftssinn abseits der Rennstrecke bekannt. Er arbeitete in leitenden Positionen für Ferrari und Jaguar, doch am bekanntesten ist er für seine Rolle bei Mercedes.

Er war maßgeblich daran beteiligt, Lewis Hamilton für die Saison 2013 zu Mercedes zu holen, und arbeitete bis zu seinem Tod im Jahr 2019 für das Team.

10. Jim Clark - 25 Siege

Foto: Motorsport Images

Weltmeisterschaften: 2 (1963, 1965)

Anzahl der Rennen: 72

Anzahl der Siege: 25

Anzahl der Polepositions: 33

Karriere-Punkte: 274

Jim Clark mied das Rampenlicht und war nur am Gewinnen interessiert. Von 1962 bis 1965 wurde der Schotte nur dann im Kampf um den Weltmeistertitel geschlagen, wenn er von mechanischen Problemen heimgesucht wurde, die ihm den Sieg vereitelten.

Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1968 - tragischerweise während eines Formel-2-Rennens in Hockenheim - hielt er den Rekord für die meisten Rennsiege.

Unvergessen bleibt Clarks Siegesfahrt im sintflutartigen Regen von Spa 1963, als er knapp fünf Minuten vor dem nächsten Konkurrenten ins Ziel kam und damit die Tapferkeit eines Fahrers bewis, der in der gefährlichsten Zeit der Motorsportgeschichte unterwegs war.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.