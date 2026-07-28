Die Audi-Meilensteine in der Formel 1

Der deutsche Autohersteller Audi wagt mit dem Formel-1-Einstieg sein vielleicht größtes Abenteuer bisher. Nach mehreren Jahren der Entwicklung und Vorbereitung gab die Marke zu Saisonbeginn 2026 ihr Debüt in der Motorsport-"Königsklasse", und das passend zur Einführung eines neuen Technischen Reglements.

Der erste Rollout fand noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ehe Audi bei den Wintertests und anschließend beim Saisonauftakt in Australien erstmals offiziell auf der großen Bühne in Erscheinung trat. Schon in den ersten Rennwochen gelangen dem Team die ersten WM-Punkte, ehe im weiteren Saisonverlauf weitere Meilensteine und Bestmarken folgten.

Die folgende Chronologie zeigt die wichtigsten Stationen des bisherigen Audi-Projekts in der Formel 1 - vom ersten Test bis zu den ersten sportlichen Erfolgen. Eine Fotostrecke bildet diese Meilensteine zusätzlich in Bildern ab.

9. Januar 2026: Die ersten Meter

Audis Formel-1-Geschichte beginnt mit einer nicht öffentlichen Testfahrt in Barcelona. Der R26 absolviert seine ersten Kilometer als erster Audi-Rennwagen der Motorsport-"Königsklasse" und zugleich als erstes Auto nach dem Reglement von 2026. Bekannt wird die Ausfahrt allerdings erst nachträglich.

26. Januar 2026: Das erste Aufeinandertreffen

Erstmals trifft Audi beim offiziellen Formel-1-Shakedown in Barcelona auf die Konkurrenz. Rundenzeiten werden dabei nicht veröffentlicht.

11. Februar 2026: Die ersten offiziellen Testfahrten

Zum Auftakt der Wintertests in Bahrain startet Audi in die unmittelbare Saisonvorbereitung. Insgesamt sammelt das Team rund 3.800 Testkilometer und reiht sich auf Anhieb im breiten Mittelfeld ein.

6. März 2026: Das erste Rennwochenende beginnt

Beim ersten Freien Training zum Grand Prix von Australien nimmt Audi erstmals an einem offiziellen Formel-1-Wochenende teil. Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg beenden die Session auf den Plätzen neun und zehn unter 22 Fahrern.

7. März 2026: Der erste Top-10-Startplatz für Audi

Schon im ersten Qualifying der Teamgeschichte gelingt Audi der Sprung in die Top 10: Bortoleto qualifiziert sich als Zehnter, während Hülkenberg als Elfter das starke Mannschaftsergebnis knapp abrundet.

8. März 2026: Das erste Punkteergebnis in der Formel 1

Mit dem Grand Prix von Australien steht Audi erstmals in der Startaufstellung eines Formel-1-Rennens. Bortoleto holt als Neunter auf Anhieb die ersten WM-Punkte für das Team, Hülkenberg scheidet dagegen mit einem technischen Defekt aus.

20. März 2026: Der Teamchef geht

Die Formel-1-Saison 2026 ist gerade mal zwei Rennwochenenden alt, als Audi-Teamchef Jonathan Wheatley überraschend seinen sofortigen Rückzug verkündet. Wheatley verlässt Audi auf eigenen Wunsch und aus "persönlichen Gründen". Weitere Details werden nicht bekannt und Wheatley wird zunächst nicht direkt ersetzt.

29. März 2026: Erstmals beide Autos im Ziel

Beim dritten Saisonlauf in Suzuka erreicht Audi erstmals mit beiden Fahrzeugen das Ziel. Hülkenberg und Bortoleto belegen die Plätze elf und 13 und verpassen damit die Punkteränge.

24. April 2026: Neuer Renndirektor

Der langjährige Audi-Sportwagen-Fahrer und frühere Formel-1-Fahrer Allan McNish wird als neuer Audi-Renndirektor vorgestellt. McNish übernimmt einen Teil der Aufgaben, die bisher Wheatley als Teamchef erfüllte - ohne ein direkter Teamchef-Nachfolger zu sein. Die Rolle des Teamchefs wird nicht neu besetzt.

5. Juli 2026: Neue Audi-Bestleistung

In Silverstone erzielt Audi sein bis dahin bestes Formel-1-Ergebnis: Bortoleto fährt beim Großen Preis von Großbritannien auf Rang acht.

19. Juli 2026: Erstmals Punkte in direkter Folge

Nur zwei Wochen später bestätigt Bortoleto die Leistung mit einem weiteren achten Platz in Spa-Francorchamps. Damit gelingt Audi erstmals bei zwei aufeinanderfolgenden Grand Prix der Sprung in die Punkteränge.

26. Juli 2026: Auch Hülkenberg punktet

Beim Grand Prix von Ungarn erreicht Audi zum dritten Mal in Folge einen Platz unter den Top 10 im Rennen. Dieses Mal steuert Hülkenberg mit Platz neun weitere WM-Punkte bei. Audi rückt vor auf Platz acht in der Konstrukteurswertung.