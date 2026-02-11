Die ersten Bilder: So sehen die elf Formel-1-Autos 2026 aus
Beim offiziellen Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain zeigen sich erstmals alle neuen Autos in ihren finalen Farbdesigns: Wir haben die Fotos!
Valtteri Bottas im neuen Cadillac für die Formel-1-Saison 2026
Foto: LAT Images
Rund einen Monat vor Beginn der Formel-1-Saison 2026 sind bei den offiziellen Wintertests in Bahrain (den ersten Tag hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) zum ersten Mal alle neuen Autos in ihren finalen Farbdesigns unterwegs. (Zur Fotostrecke mit allen Fahrzeugen!)
Das war beim Formel-1-Shakedown in Barcelona im Januar noch nicht der Fall: Williams ließ die ersten Probefahrten des Jahres aufgrund von "Verzögerungen" beim FW48-Projekt komplett aus, andere Teams fuhren lediglich in Interimsdesigns oder - wie im Fall von Aston Martin, Cadillac und McLaren - fast komplett in Schwarz (zur Shakedown-Bildergalerie!).
Diese "Tarndesigns" gingen auf eine offizielle Vorgabe zurück: Teams, die bis zum Shakedown noch kein finales Farbdesign vorgestellt hatten, mussten in Barcelona mit einer Zwischenlösung antreten.
Zu Wochenbeginn legten die drei genannten Formel-1-Teams schließlich nach: Cadillac zeigte sein noch immer unbenanntes Auto bei einem Superbowl-Werbespot; McLaren und Aston Martin veranstalteten klassische Präsentationen. Doch Aston Martin behielt das "Versteckspiel" bei und stellte sein neues Farbdesign lediglich auf einem Showcar vor.
Das bedeutet: Der erste Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain (den Testauftakt hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) ist für Fans die erste Gelegenheit, die Fahrzeuge so zu sehen, wie sie in wenigen Wochen beim Formel-1-Saisonauftakt beim Grand Prix von Australien in Melbourne an den Start gehen.
Die Neuen im Fokus: Audi und Cadillac
Besondere Hingucker dabei sind die beiden Formel-1-Neueinsteiger Audi und Cadillac. Audi hatte seine Farben - Silber mit Schwarz und Rot - bereits im Herbst 2025 vorgestellt. Cadillac tritt in seinem ersten Formel-1-Jahr mit einem asymmetrischen Design mit mehrheitlich Schwarz und Weiß an. Die weiteren Teams verwenden überwiegend Designs, die sich an den bekannten Farben der Vorjahre orientieren.
