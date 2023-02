Die ersten Erkenntnisse der sanften Evolution des Red Bull RB19

Audio-Player laden

Nach der spektakulären Vorstellung des "neuen" Formel-1-Autos in New York, bei der es nicht wirklich zu sehen war, hat Red Bull den RB19 vor den Testfahrten endlich der Öffentlichkeit gezeigt.

Die ersten Blicke auf Red Bulls neuesten Formel-1-Boliden gab es ohne großes Tamtam, als das Auto nach dem traditionellen Fotoshooting vor den Testfahrten in der Startaufstellung in die Boxengasse gerollt wurde.

Und wie von einem Team, das die meiste Zeit der vergangenen Saison an der Spitze des Feldes lag, nicht anders zu erwarten, gab es keine Revolution am Auto. Vielmehr handelt es sich um eine sanfte Weiterentwicklung der erfolgreichen Konzepte des RB18.

Das beginnt an der Front des Autos mit der Nase. Die Spitze wurde leicht verbreitert und ein dreieckiger Kühllufteinlass ersetzt das ovale Design der vergangenen Saison.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

An der hinteren unteren Ecke der Endplatte ist ein kleines Winglet angebracht. Das Designfenster, das für diese Winglets zur Verfügung steht, ist aufgrund des Reglements sehr eng, aber es ist interessant zu sehen, dass in dieser Saison bereits drei Teams, darunter Mercedes und Haas, einen Weg gefunden haben, sie in ihr Design zu integrieren.

Die Bereiche, in denen die sichtbarsten Änderungen bei allen 2023er-Autos vorgenommen wurden, sind die Seitenkästen und die Motorabdeckung. Viele haben bereits damit begonnen, ihre Konzepte im Laufe des Jahres 2022 auf etwas umzustellen, das mehr der Downwash-Philosophie des RB18 entspricht.

Red Bull, das in diesem Bereich als Trendsetter gilt, hat sich für eine subtile Optimierung des Konzepts entschieden, wobei die Kern-DNA auch beim diesjährigen Design erhalten bleibt.

Das ohnehin schon eng anliegende Bodywork wurde zur Unterstützung der Aerodynamik um die inneren Komponenten weiter verjüngt. Beim neuen Auto ist der Unterschnitt noch großzügiger und reicht bis unter die Flanke und schneidet in den hinteren Teil der Rampe.

Ähnlich verhält es sich mit der Motorabdeckung, bei der Red Bull bereits in der letzten Saison eine höhere, regalartige Anpassung vorgenommen hat.

Der RB19 verfügt über ein ähnliches System, das nochmals optimiert wurde, um die Strömungsverhältnisse zu verbessern. Allerdings ist dieses Merkmal nicht so dominant wie bei einigen Konkurrenten, die das Konzept in dieser Saison in einer sehr aggressiven Variante übernommen haben.

Ein großes Augenmerk wird auf die Bodenkante gelegt Foto: Adam Cooper

Einer der interessantesten Aspekte des Designs des RB19 ist die Bodenkante, die das Team völlig neu gestaltet hat, sowie der Edge-Wing.

Am vorderen Ende befinden sich zwei sehr unterschiedlich aussehende Winglets, die nach oben und außen gewölbt sind, um den neuen Höhenbeschränkungen in diesem Bereich des Bodens Rechnung zu tragen.

Weiter hinten befindet sich ein länglicher und verdrehter Edge-Wing, der mit Hilfe hoher Halterungen am Boden verankert ist. Auch diese sind so ausgerichtet, dass sie den gewünschten aerodynamischen Effekt erzielen, wenn auch nur im Rahmen der Möglichkeiten des Reglements.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.