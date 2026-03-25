Die Formel-1-Ausstellung kommt im Mai nach München

Formel-1-Fans im Süden Deutschlands dürfen sich freuen: Aktuell ist die offizielle Formel-1-Ausstellung ("Formula 1 Exhibition") noch in Oberhausen zu sehen, anschließend zieht sie weiter nach München. Dort öffnet sie am 20. Mai 2026 ihre Tore.

In Oberhausen, wo die Ausstellung noch bis zum 12. April zu sehen ist, zählte die Formel 1 laut eigenen Angaben bereits mehr als 150.000 Besucher. In München wird die Ausstellung ab Mai im Pineapple Park zu sehen sein.

Als Highlights der Ausstellung nennt die Formel 1 zum Beispiel den Mercedes W02 von Michael Schumacher und Nico Rosberg aus der Saison 2011 und Max Verstappens Red Bull RB16B, das erste Weltmeisterauto des Niederländers aus dem Jahr 2021.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1, erklärt: "Nach der unglaublichen Resonanz auf die Formel-1-Ausstellung in Oberhausen freuen wir uns sehr, München als nächste Station der Europa-Tour bekannt zu geben."

"Deutschland blickt auf eine lange Motorsporttradition zurück, und der Einstieg von Audi in die Formel 1 in dieser Saison vertieft die Verbindung des Sports mit dem Land noch weiter", so Prazer.

"Die Formel-1-Ausstellung war weltweit ein großer Erfolg, und wir freuen uns darauf, dass bei dieser neuen Ausgabe noch mehr Menschen die Dramatik und Spannung der Formel 1 erleben können", betont sie.

München wird weltweit bereits die zehnte Station der Formel-1-Ausstellung sein. Neben Oberhausen war sie auch bereits in Madrid, Wien, London, Amsterdam, Toronto, Buenos Aires, Mexiko-Stadt und Melbourne zu sehen.

Laut Angaben der Formel 1 sahen sich die Ausstellung insgesamt bereits mehr als 1,3 Millionen Menschen an. Tickets für die nächste Station in München sollen am 31. März ab 10:00 Uhr in den Vorverkauf gehen.

Mit insgesamt zwölf WM-Titeln durch Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg ist Deutschland bis heute die zweiterfolgreichste Formel-1-Nation. Noch mehr Weltmeisterschaften holten lediglich Fahrer aus Großbritannien (21).