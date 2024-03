Die "Geburtstage" der Formel 1: König, Crash und Kontroverse

Denkwürdige Grands Prix hat die Formel 1 in ihrer 75-jährigen Geschichte seit 1950 viele erlebt, darunter auch einige spektakuläre Jubiläumsrennen. In manchen Fällen waren gerade die vollen "Hunderter" etwas Außergewöhnliches selbst für Formel-1-Maßstäbe. Darauf geht unsere neue Fotostrecke im Detail ein.

Da wäre zum Beispiel der Südafrika-Grand-Prix 1978 in Kyalami, der erst in der letzten Rennrunde entschieden wurde - und nur um knapp 0,5 Sekunden zugunsten des Siegers. Doch nicht nur "Nummer 300" der Formel-1-WM-Geschichte hatte es in sich, zum Beispiel auch "Nummer 700" fällt auf: Der Brasilien-Grand-Prix 2003 in Sao Paulo hatte den "falschen" Sieger auf dem Treppchen stehen.

In der neuen Fotostrecke "König, Crash & Kontroverse: Die Jubiläumsrennen der Formel 1" schildern wir diese und weitere besondere Begebenheiten rund um die "Hunderter" der Motorsport-"Königsklasse".

Die Abstände der Jubiläen werden immer kürzer

Dabei fällt auch auf: Die Jubiläen kommen in (fast) immer kürzeren Abständen. Und das ist natürlich der ansteigenden Anzahl von Rennen pro Saison geschuldet. Der Kontrast ist gewaltig: In ihrem ersten Jahr umfasste die Formel-1-Weltmeisterschaft nur sieben Rennen. 2024 ist es mit 24 Grands Prix fast das Vierfache. Dementsprechend werden "Hunderter"-Meilensteine auch schneller erreicht.

Der Formel-1-Zeitstrahl illustriert diesen Wandel sehr gut: Vom ersten WM-Lauf der Formel-1-Geschichte 1950 in Silverstone bis zum 100. Grand Prix 1961 am Nürburgring vergingen elf Jahre. Zwischen dem 1.000. Grand Prix 2019 in Schanghai und dem 1.100. WM-Rennen 2023 in Las Vegas aber lagen gerade mal viereinhalb Jahre.

Zählen wirklich alle Rennen?

Wichtig zu wissen ist bei der Auflistung der Jubiläumsrennen: Die Formel 1 zählt hier alle (Haupt-) Rennen mit, die für die Weltmeisterschaft angerechnet wurden. Darunter fallen zum Beispiel auch elf Ausgaben der 500 Meilen von Indianapolis, obwohl dort von 1950 bis 1960 weder nach Formel-1-Regeln noch mit Formel-1-Autos gefahren wurde. Diese elf Rennen waren also gar keine Grands Prix.

Was nicht in die Auflistung eingeht: die Formel-1-Sprintrennen seit 2021. Sie haben durch die Punktevergabe zwar einen Einfluss auf die Weltmeisterschaft, gelten für diese Statistik aber nicht als "Rennen".

