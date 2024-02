Die komplette Begründung: So knallhart lehnt die Formel 1 Andretti ab!

Andrettis Traum von der Formel 1 ist vorerst geplatzt: Die Meisterschaft hat einen Einstieg des amerikanischen Rennstalls für 2025 abgelehnt. Damit bleibt es auf absehbare Zeit bei zehn Teams. Die Begründung der Formel 1 gegen Andretti ist dabei knallhart. An dieser Stelle wollen wir die komplette Begründung im Wortlaut veröffentlichen.

Einführung

1. Am 22. März 2023 veröffentlichte die FIA eine Einladung zur Bewerbung um die Teilnahme an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft, auf die vier Bewerber reagierten, darunter Andretti Formula Racing, LLC. Die FIA führte ein erstes Bewertungsverfahren durch, das sowohl ein schriftliches Frage- und Antwortelement als auch ein persönliches Treffen umfasste.

2. Die FIA gab am 2. Oktober 2023 bekannt, dass sie davon überzeugt sei, dass die vom Bewerber eingereichte Bewerbung ihre Auswahlkriterien in allen wesentlichen Punkten erfülle, und dass die FIA dementsprechend der Ansicht sei, dass der Bewerber in die nächste Phase des vereinbarten Prozesses, wie in der Einladung dargelegt, eintreten solle, nämlich in eine Bewertung des Wertes des Bewerbers für die Meisterschaft durch den Inhaber der kommerziellen Rechte.

Das in der Ausschreibung festgelegte Verfahren sieht vor, dass sowohl die FIA als auch der Inhaber der kommerziellen Rechte eine Bewerbung für geeignet halten müssen, damit ein neuer Bewerber ausgewählt werden kann.

3. Die FIA hatte uns zuvor die Unterlagen zur Verfügung gestellt, die jeder der vier Bewerber als Antwort auf die Einladung eingereicht hatte und die wir geprüft hatten. Im Anschluss an die Ankündigung der FIA schrieben wir dem Bewerber am 10. Oktober 2023 ein Schreiben, in dem wir den Bewertungsprozess und die Einzelheiten der Überlegungen und des Entscheidungsprozesses darlegten, nach denen wir unsere wirtschaftliche Bewertung durchführen würden. Das Verfahrensschreiben enthielt eine Liste von Fragen an den Bewerber, die dieser am 24. Oktober 2023 beantwortete.

4. Nachdem wir Gelegenheit hatten, die Antworten des Bewerbers zusammen mit unseren eigenen Überlegungen zu prüfen, luden wir den Bewerber mit Schreiben vom 12. Dezember 2023 zu einem persönlichen Treffen in unseren Geschäftsräumen ein, damit der Bewerber seinen Antrag vorstellen konnte; der Bewerber nahm dieses Angebot jedoch nicht an.

5. Dieses Dokument fasst unseren Überprüfungsprozess und die sich daraus ergebenden wichtigsten Schlussfolgerungen zusammen.

Überprüfungsprozess

6. Wie im Verfahrensschreiben vorgesehen, berücksichtigten wir das breite Spektrum an Möglichkeiten, wie ein Wert geschaffen werden kann, einschließlich des Werts für die Fans, des Prestige- und Reputationswerts des Sports, der Wettbewerbsbalance der Meisterschaft und der Nachhaltigkeitsziele des Sports. Die wichtigsten Bereiche der Überprüfung waren:

a. Prüfung der voraussichtlichen Wettbewerbsfähigkeit des Bewerbers und seiner Auswirkungen auf den Wert;

b. Prüfung der Vereinbarungen des Bewerbers in Bezug auf die Bereitstellung von Power-Units und der Auswirkungen, die diese Vereinbarungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Bewerbers haben würden;

c. Untersuchung der potenziellen Vorteile, die der Bewerber in Bezug auf das Fan-Wachstum und das Fan-Engagement bringen könnte, sowie eine Überprüfung der entsprechenden Materialien, die von der C|T Group im Namen des Bewerbers erstellt wurden;

d. Konsultation der wichtigsten Teilhaber, um zu verstehen, wie sie den Wert einschätzen, den der Bewerber bringen würde;

e. Abwägung der betrieblichen Auswirkungen auf unsere bestehenden Strecken durch die Hinzufügung eines elften Teams;

f. Prüfung der wahrscheinlichen Auswirkungen des Beitritts des Bewerbers auf die finanziellen Ergebnisse des Inhabers der kommerziellen Rechte als Indikator für den Wert; und

g. Prüfung der finanziellen Nachhaltigkeit des Bewerbers auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen.

7. Unsere Bewertung beinhaltete keine Konsultation mit den derzeitigen F1-Teams. Bei der Prüfung der Interessen der Meisterschaft haben wir jedoch die Auswirkungen des Eintritts eines elften Teams auf alle kommerziellen Interessengruppen in der Meisterschaft berücksichtigt.

Allgemeines

8. Unser Bewertungsverfahren hat ergeben, dass die Anwesenheit eines elften Teams an und für sich keinen Wert für die Meisterschaft darstellen würde.

9. Jedes elfte Team sollte nachweisen, dass seine Teilnahme und sein Engagement einen Nutzen für die Meisterschaft bringen würde. Die wichtigste Art und Weise, in der ein neuer Teilnehmer einen Nutzen bringen würde, ist die Konkurrenzfähigkeit, insbesondere der Kampf um Podiumsplätze und Rennsiege. Dies würde das Engagement der Fans erheblich steigern und auch den Wert der Meisterschaft in den Augen der wichtigsten Interessengruppen und Einnahmequellen wie Fernsehsender und Rennveranstalter erhöhen.

10. Der Antrag sieht eine Zusammenarbeit mit General Motors (GM) vor, die zunächst keine PU-Lieferungen umfasst, wobei zu gegebener Zeit eine vollständige Partnerschaft mit GM als PU-Lieferant angestrebt wird, was jedoch erst in einigen Jahren der Fall sein wird. Eine PU-Belieferung durch GM zu Beginn des Antrags hätte seine Glaubwürdigkeit erhöht, obwohl ein neuer Konstrukteur in einer Partnerschaft mit einem neuen PU-Lieferanten auch eine große Herausforderung zu bewältigen hätte. Die meisten Versuche, in den letzten Jahrzehnten einen neuen Hersteller zu etablieren, waren nicht erfolgreich.

11. 2025 wird das letzte Jahr des aktuellen Regelungszyklus sein und 2026 das erste Jahr des darauffolgenden Zyklus, für den ein völlig anderes Fahrzeug als im vorherigen Zyklus erforderlich sein wird. Der Bewerber schlägt vor, als unerfahrener Konstrukteur ein Fahrzeug nach dem Reglement des Jahres 2025 zu entwerfen und zu bauen und dann im darauf folgenden Jahr ein völlig anderes Fahrzeug nach dem Reglement des Jahres 2026 zu entwerfen und zu bauen.

Darüber hinaus schlägt der Bewerber vor, dies in Abhängigkeit von einem konkurrierenden PU-Hersteller zu versuchen, der unweigerlich zurückhaltend sein wird, seine Zusammenarbeit mit dem Bewerber über das erforderliche Minimum hinaus auszudehnen, während der Bewerber sein Ziel verfolgt, längerfristig mit GM als PU-Lieferant zusammenzuarbeiten, was ein PU-Zwangslieferant als Risiko für sein geistiges Eigentum und sein Know-how ansehen würde.

12. Wir glauben nicht, dass es eine Grundlage für die Zulassung eines neuen Bewerbers im Jahr 2025 gibt, da dies bedeuten würde, dass ein Neueinsteiger in den ersten beiden Jahren seines Bestehens zwei völlig unterschiedliche Fahrzeuge bauen würde. Die Tatsache, dass der Bewerber dies vorschlägt, gibt uns Anlass, sein Verständnis für den Umfang der damit verbundenen Herausforderung in Frage zu stellen.

Auch wenn ein Neueinsteiger im Jahr 2026 nicht mit diesem spezifischen Problem konfrontiert wäre, so stellt die Formel 1 als Höhepunkt des weltweiten Motorsports doch eine einzigartige technische Herausforderung für die Konstrukteure dar, wie sie der Bewerber in keiner anderen Formel oder Disziplin, in der er bisher teilgenommen hat, zu bewältigen hatte, und er schlägt vor, dies mit einer Abhängigkeit von einer obligatorischen PU-Versorgung in den ersten Jahren seiner Teilnahme zu tun. Auf dieser Grundlage glauben wir nicht, dass der Bewerber ein wettbewerbsfähiger Teilnehmer sein würde.

13. Der Einstieg eines neuen PU-Herstellers in den Sport ist auch eine große Herausforderung, mit der die großen Automobilhersteller in der Vergangenheit zu kämpfen hatten und für die ein Hersteller mehrere Jahre lang erhebliche Investitionen tätigen muss, um wettbewerbsfähig zu werden. GM verfügt über die Ressourcen und die Glaubwürdigkeit, um diese Herausforderung zu meistern, aber der Erfolg ist nicht garantiert.

Schlussfolgerung

14. Unser Bewertungsverfahren hat ergeben, dass die Präsenz eines elften Teams allein keinen Mehrwert für die Meisterschaft darstellen würde. Die wichtigste Art und Weise, in der ein neuer Teilnehmer einen Wert schaffen würde, ist die Konkurrenzfähigkeit. Wir glauben nicht, dass der Bewerber ein wettbewerbsfähiger Teilnehmer sein würde.

15. Die Notwendigkeit für jedes neue Team, eine obligatorische Power-Unit zu übernehmen, möglicherweise über einen Zeitraum von mehreren Saisons, wäre schädlich für das Prestige und Ansehen der Meisterschaft.

16. Obwohl der Name Andretti bei den Fans der Formel 1 einen gewissen Wiedererkennungswert hat, deuten unsere Untersuchungen darauf hin, dass die Formel 1 die Marke Andretti aufwerten würde, und nicht andersherum.

17. Die Hinzufügung eines elften Teams würde eine operative Belastung für die Rennveranstalter darstellen, einige von ihnen mit erheblichen Kosten belasten und die technischen, betrieblichen und kommerziellen Freiräume der anderen Wettbewerber verringern.

18. Wir konnten keine wesentlichen erwarteten positiven Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von CRH als Schlüsselindikator für den reinen kommerziellen Wert der Meisterschaft feststellen.

19. Auf der Grundlage der Bewerber in ihrer jetzigen Form hat der Bewerber unseres Erachtens nicht nachgewiesen, dass er einen Mehrwert für die Meisterschaft schaffen würde. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Antrag des Bewerbers auf Teilnahme an der Meisterschaft nicht erfolgreich sein sollte.

20. Wir würden einen Antrag auf Teilnahme eines Teams an der Meisterschaft 2028 mit einem GM-Aggregat, entweder als GM-Werksteam oder als GM-Kundenteam, das alle zulässigen Komponenten selbst entwickelt, anders beurteilen. In diesem Fall wären zusätzliche Faktoren im Hinblick auf den Wert, den der Bewerber in die Meisterschaft einbringen würde, zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick darauf, dass er einen angesehenen neuen Hersteller als PU-Lieferant in den Sport einbringt.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.