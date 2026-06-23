Die kreativsten Versuche, Formel-1-Rennergebnisse anzufechten
Von TV-Analysen bis zu Social-Media-Clips: Formel-1-Teams haben bereits auf vieles zurückgegriffen, um Rennergebnisse anzufechten oder Einspruch einzulegen
Karun Chandhok und seine Kollegen analysieren regelmäßig Szenen am Sky-Pad
Foto: Sutton Images
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