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Lando Norris ist mit 156 Grand-Prix-Auftritten der Fahrer mit den meisten Rennen in der Formel-1-Geschichte von McLaren

Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Die meisten Rennen für McLaren: Norris ist "stolz" auf seinen Rekord

Lando Norris hat die meisten Formel-1-Rennen für McLaren absolviert

Foto: LAT Images

Lando Norris ist der Formel-1-Pilot mit den meisten Renneinsätzen für McLaren. Dementsprechend stolz zeigt sich der amtierende Weltmeister vor dem Grand Prix von Monaco.

"Das ist echt eine coole Statistik", erklärt Norris in der offiziellen Pressekonferenz. "Normalerweise hasse ich Statistiken und wenn Leute sowas hervorholen, aber darauf bin ich wirklich stolz."

"Es ist nicht nur eine Performance-Statistik, sondern vielmehr ein allgemeiner Wert. Es hat schon was, seinen Namen neben so vielen Größen [des Sports] zu sehen."

Des Weiteren betont Norris: "Eine Weltmeisterschaft ist wirklich klasse, aber viele Leute, die wirklich jeder kennt und an die sich jeder erinnert, haben noch viel mehr erreicht. Ich möchte definitiv an ihre Erfolge anknüpfen, aber dass mein Name mit diesen unglaublichen Fahrern in einem Atemzug genannt wird, ist wirklich großartig."

Norris betont dabei nicht zuletzt, dass er sich glücklich schätzen könne, Teil des Wiederaufbaus von McLaren zu sein. Der Weltmeister fährt seit seinem Formel-1-Debüt 2019 für den Rennstall aus Woking.

Insgesamt hat Norris bisher 156 Grand-Prix-Rennen für das Team bestritten. Auf dem zweiten Platz dieser Liste liegt David Coulthard mit 150 Rennen, während Jenson Button mit 136 Auftritten den dritten Platz belegt. Oscar Piastri belegt mit 73 Grand-Prix-Rennen den elften Platz in dieser Statistik und teilt sich seinen Rang mit John Watson.

Norris fährt fort:"Ich bin ein glücklicher Junge, und ich werde hier noch viele Jahre bleiben und versuchen, McLaren in der Position zu halten, in der sie sich jetzt befinden. Das heißt: Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und Fahrer-Weltmeisterschaften gewinnen."

"Ich hatte echt Glück, Teil dieser Geschichte zu sein, und ich hoffe, dass das noch viele Jahre weitergeht."

In der Konstrukteurs-WM liegt McLaren derzeit auf dem dritten Platz. Norris befindet sich in der Fahrer-WM derweil auf dem fünften Rang.

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