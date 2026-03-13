Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP 2026 live: Die Brasilien-Premiere in Goiania im TV und Stream

MotoGP
Le Mans
MotoGP 2026 live: Die Brasilien-Premiere in Goiania im TV und Stream

Williams in SQ1 raus: Alex Albon warnt vor noch mehr Problemen

Formel 1
Shanghai
Williams in SQ1 raus: Alex Albon warnt vor noch mehr Problemen

Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Formel 1
Shanghai
Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Agostini kritisiert MotoGP-Transfers: "Der Fahrermarkt beginnt viel zu früh"

MotoGP
Agostini kritisiert MotoGP-Transfers: "Der Fahrermarkt beginnt viel zu früh"

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Verstappen drängt auf Regelanpassungen: Gespräche mit FIA laufen

Formel 1
Shanghai
Verstappen drängt auf Regelanpassungen: Gespräche mit FIA laufen

Cadillac kämpft in China: Sergio Perez verpasst Sprint-Quali

Formel 1
Shanghai
Cadillac kämpft in China: Sergio Perez verpasst Sprint-Quali

China-Freitag in der Analyse: Mercedes-Pole & Antonelli-Freispruch

Formel 1
China-Freitag in der Analyse: Mercedes-Pole & Antonelli-Freispruch
Feature
Formel 1

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Der aktuelle Zwischenstand bei den Qualifying- und Rennduellen der Teamkollegen in der Formel-1-Saison 2026

Norman Fischer
Veröffentlicht:
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Lewis Hamilton und Charles Leclerc: Wer gewinnt das Duell?

Foto: Ferrari Ferrari

Der erste Gegner ist dein Teamkollege: Hier ist die Übersicht zum aktuellen Zwischenstand bei den Qualifying- und den Rennduellen der Formel-1-Fahrer 2026 mit dem Direktvergleich der jeweiligen Stallgefährten im gleichen Auto.

Denn gerade im Qualifying zeigt sich, wer mehr aus dem Material herausholt: Mit weichen Reifen am Auto und wenig Benzin im Tank sind die absolut schnellsten Runden an einem Grand-Prix-Rennwochenende möglich. Die Qualifikation gilt daher auch als eigentliche Königsdisziplin im Motorsport. Dabei wird deutlich, wer wirklich schnell ist - und wer nicht.

Den Rekord für die meisten Polepositions in der Formel 1 hält übrigens Lewis Hamilton. Und er ist auch der Formel-1-Rekordhalter für die meisten Rennsiege. Mehr dazu in unserer umfangreichen Formel-1-Datenbank!

Aufschluss über die Leistung am Renntag gibt unser Teamkollegen-Vergleich bei der Endposition im Grand Prix mit dem jeweiligen Abstand zwischen den Stallgefährten bei der Zieldurchfahrt, sofern beide Fahrer über die Distanz kommen.

In unserer Übersicht bilden wir auch den Teamvergleich im Formel-1-Sprintqualifying ab, dem Sprintrennen zur Ermittlung der Startaufstellung für den Grand Prix bei sechs ausgewählten Rennwochenenden in der Saison 2026.

Die Rückstände in Klammern beziehen sich in Qualifying und Sprint-Qualifying jeweils auf die letzte gemeinsame Session der beiden Fahrer, weil dies der letzte und entscheidende Zeitenvergleich ist. Im Sprint und im Rennen wird der Sekundenrückstand mit einer gerundeten Nachkommastelle angegeben.

Die Übersicht aller Teamduelle

McLaren - Qualifying & Rennen
Rennen Norris (Q) Piastri (Q) Norris (R) Piastri (R)
0 1 1 0
Australien 6. (+0,095) 5. 5. Nicht gestartet
China

McLaren - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Norris (SQ) Piastri (SQ) Norris (S) Piastri (S)
1 0 0 0
China 3. 5. (+0,083)

------------------------------

Mercedes - Qualifying & Rennen
Rennen Antonelli (Q) Russell (Q) Antonelli (R) Russell (R)
0 1 0 1
Australien 2. (+0,293) 1. 2. (+3,0) 1.
China

Mercedes - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Antonelli (SQ) Russell (SQ) Antonelli (S) Russell (S)
0 1 0 0
China 2. (+0,289) 1.

------------------------------

Red Bull - Qualifying & Rennen
Rennen Verstappen (Q) Hadjar (Q) Verstappen (R) Hadjar (R)
0 1 1 0
Australien 20. (+22,002) 3. 6. Ausfall
China

Red Bull - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Verstappen (SQ) Hadjar (SQ) Verstappen (S) Hadjar (S)
1 0 0 0
China 8. 10. (+0,469)

------------------------------

Ferrari - Qualifying & Rennen
Rennen Leclerc (Q) Hamilton (Q) Leclerc (R) Hamilton (R)
1 0 1 0
Australien 4. 7. (+0,151) 3. 4. (+0,6)
China

Ferrari - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Leclerc (SQ) Hamilton (SQ) Leclerc (S) Hamilton (S)
0 1 0 0
China 6. (+0,367) 4.

------------------------------

Williams - Qualifying & Rennen
Rennen Albon (Q) Sainz (Q) Albon (R) Sainz (R)
1 0 1 0
Australien 15. 21. (keine Zeit) 12. 15. (+1 Runde)
China

Williams - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Albon (SQ) Sainz (SQ) Albon (S) Sainz (S)
0 1 0 0
China 18. (+0,544) 17.

------------------------------

Racing Bulls - Qualifying & Rennen
Rennen Lawson (Q) Lindblad (Q) Lawson (R) Lindblad (R)
1 0 0 1
Australien 8. 9. (+1,253) 13. (+45,4) 8.
China

Racing Bulls - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Lawson (SQ) Lindblad (SQ) Lawson (S) Lindblad (S)
1 0 0 0
China 13. 15. (+0,334)

------------------------------

Aston Martin - Qualifying & Rennen
Rennen Alonso (Q) Stroll (Q) Alonso (R) Stroll (R)
1 0 0 0
Australien 17. 22. (keine Zeit) Ausfall Ausfall
China

Aston Martin - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Alonso (SQ) Stroll (SQ) Alonso (S) Stroll (S)
1 0 0 0
China 19. 20. (+0,570)

------------------------------

Haas - Qualifying & Rennen
Rennen Ocon (Q) Bearman (Q) Ocon (R) Bearman (R)
0 1 0 1
Australien 13. (+0,180) 12. 11. (+25,3) 7.
China

Haas - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Ocon (SQ) Bearman (SQ) Ocon (S) Bearman (S)
0 1 0 0
China 12. (+0,138) 9.

------------------------------

Audi - Qualifying & Rennen
Rennen Bortoleto (Q) Hülkenberg (Q) Bortoleto (R) Hülkenberg (R)
1 0 1 0
Australien 10. 11. (+0,082) 9. Nicht gestartet
China

Audi - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Bortoleto (SQ) Hülkenberg (SQ) Bortoleto (S) Hülkenberg (S)
0 1 0 0
China 14. (+0,139) 11.

------------------------------

Alpine - Qualifying & Rennen
Rennen Gasly (Q) Colapinto (Q) Gasly (R) Colapinto (R)
1 0 1 0
Australien 14. 16. (+0,769) 10. 14. (+1 Runde)
China

Alpine - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Gasly (SQ) Colapinto (SQ) Gasly (S) Colapinto (S)
1 0 0 0
China 7. 16. (+0,922)

------------------------------

Cadillac - Qualifying & Rennen
Rennen Perez (Q) Bottas (Q) Perez (R) Bottas (R)
1 0 1 0
Australien 18. 19. (+0,639) 16. Ausfall
China

Cadillac - Sprint-Qualifying & Sprint
Rennen Perez (SQ) Bottas (SQ) Perez (S) Bottas (S)
0 1 0 0
China 22. (keine Zeit) 21.

------------------------------

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Verstappen drängt auf Regelanpassungen: Gespräche mit FIA laufen
Mehr von
Norman Fischer

Keine Chance gegen Mercedes: Hamilton fordert mehr Leistung von Ferrari

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Keine Chance gegen Mercedes: Hamilton fordert mehr Leistung von Ferrari

Aston Martin mit deutlichem Rückstand: "Ich denke, wir sind am Limit"

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Aston Martin mit deutlichem Rückstand: "Ich denke, wir sind am Limit"

Warum Ferrari den Macarena-Heckflügel wieder abmontiert hat

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Warum Ferrari den Macarena-Heckflügel wieder abmontiert hat
Mehr von
Ferrari

Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Neues "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Neues "Update" am Ferrari-Lenkrad von Charles Leclerc sorgt für Begeisterung

Aktuelle News

MotoGP 2026 live: Die Brasilien-Premiere in Goiania im TV und Stream

MotoGP
Le Mans
MotoGP 2026 live: Die Brasilien-Premiere in Goiania im TV und Stream

Williams in SQ1 raus: Alex Albon warnt vor noch mehr Problemen

Formel 1
Shanghai
Williams in SQ1 raus: Alex Albon warnt vor noch mehr Problemen

Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Formel 1
Shanghai
Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Agostini kritisiert MotoGP-Transfers: "Der Fahrermarkt beginnt viel zu früh"

MotoGP
Agostini kritisiert MotoGP-Transfers: "Der Fahrermarkt beginnt viel zu früh"