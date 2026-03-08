Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Der erste Gegner ist dein Teamkollege: Hier ist die Übersicht zum aktuellen Zwischenstand bei den Qualifying- und den Rennduellen der Formel-1-Fahrer 2026 mit dem Direktvergleich der jeweiligen Stallgefährten im gleichen Auto.

Denn gerade im Qualifying zeigt sich, wer mehr aus dem Material herausholt: Mit weichen Reifen am Auto und wenig Benzin im Tank sind die absolut schnellsten Runden an einem Grand-Prix-Rennwochenende möglich. Die Qualifikation gilt daher auch als eigentliche Königsdisziplin im Motorsport. Dabei wird deutlich, wer wirklich schnell ist – und wer nicht.

Den Rekord für die meisten Polepositions in der Formel 1 hält übrigens Lewis Hamilton. Und er ist auch der Formel-1-Rekordhalter für die meisten Rennsiege. Mehr dazu in unserer umfangreichen Formel-1-Datenbank!

Aufschluss über die Leistung am Renntag gibt unser Teamkollegen-Vergleich bei der Endposition im Grand Prix mit dem jeweiligen Abstand zwischen den Stallgefährten bei der Zieldurchfahrt, sofern beide Fahrer über die Distanz kommen.

In unserer Übersicht bilden wir auch den Teamvergleich im Formel-1-Sprintqualifying ab, dem Sprintrennen zur Ermittlung der Startaufstellung für den Grand Prix bei sechs ausgewählten Rennwochenenden in der Saison 2026.

Die Qualifying- und Rennduelle der Formel 1 2026

McLaren

Qualifying 0:1 Rennen 1:0 Norris Piastri Norris Piastri Melbourne 6.(+0,095/Q3) 5. 5. Nicht gestartet

Mercedes

Qualifying 0:1 Rennen 0:1 Antonelli Russell Antonelli Russell Melbourne 2. (+0,293/Q3) 1. 2. (+3,0) 1.

Red Bull

Qualifying 1:0 Rennen 0:1 Hadjar Verstappen Hadjar Verstappen Melbourne 3. 20. (+22,002/Q1) Ausfall 6.

Ferrari

Qualifying 1:0 Rennen 1:0 Leclerc Hamilton Leclerc Hamilton Melbourne 4. 7. (+0,151/Q3) 3. 4. (+0,6)

Williams

Qualifying 1:0 Rennen 1:0 Albon Sainz Albon Sainz Melbourne 15. 21. (keine Zeit/Q1) 12. 15. (+1 Runde)

Racing Bulls

Qualifying 1:0 Rennen 0:1 Lawson Lindblad Lawson Lindblad Melbourne 8. 9. (+1,253/Q3) 13. (+45,4) 8.

Aston Martin

Qualifying 1:0 Rennen 0:0 Alonso Stroll Alonso Stroll Melbourne 17. 22. (keine Zeit/Q1) Ausfall Ausfall

Haas

Qualifying 0:1 Rennen 0:1 Ocon Bearman Ocon Bearman Melbourne 13. (+0,180/Q2) 12. 11. (+25,3) 7.

Audi

Qualifying 1:0 Rennen 1:0 Bortoleto Hülkenberg Bortoleto Hülkenberg Melbourne 10. 11. (+0,082/Q2) 9. Nicht gestartet

Alpine

Qualifying 1:0 Rennen 1:0 Gasly Colapinto Gasly Colapinto Melbourne 14. 16. (+0,769/Q2) 10. 14. (+1 Runde)

Cadillac

Qualifying 1:0 Rennen 1:0 Perez Bottas Perez Bottas Melbourne 18. 19. (+0,639/Q1) 16. Ausfall