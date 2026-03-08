Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026
Der aktuelle Zwischenstand bei den Qualifying- und Rennduellen der Teamkollegen in der Formel-1-Saison 2026
George Russell, Mercedes
Foto: Martin Keep / AFP via Getty Images
Der erste Gegner ist dein Teamkollege: Hier ist die Übersicht zum aktuellen Zwischenstand bei den Qualifying- und den Rennduellen der Formel-1-Fahrer 2026 mit dem Direktvergleich der jeweiligen Stallgefährten im gleichen Auto.
Denn gerade im Qualifying zeigt sich, wer mehr aus dem Material herausholt: Mit weichen Reifen am Auto und wenig Benzin im Tank sind die absolut schnellsten Runden an einem Grand-Prix-Rennwochenende möglich. Die Qualifikation gilt daher auch als eigentliche Königsdisziplin im Motorsport. Dabei wird deutlich, wer wirklich schnell ist – und wer nicht.
Den Rekord für die meisten Polepositions in der Formel 1 hält übrigens Lewis Hamilton. Und er ist auch der Formel-1-Rekordhalter für die meisten Rennsiege. Mehr dazu in unserer umfangreichen Formel-1-Datenbank!
Aufschluss über die Leistung am Renntag gibt unser Teamkollegen-Vergleich bei der Endposition im Grand Prix mit dem jeweiligen Abstand zwischen den Stallgefährten bei der Zieldurchfahrt, sofern beide Fahrer über die Distanz kommen.
In unserer Übersicht bilden wir auch den Teamvergleich im Formel-1-Sprintqualifying ab, dem Sprintrennen zur Ermittlung der Startaufstellung für den Grand Prix bei sechs ausgewählten Rennwochenenden in der Saison 2026.
Die Qualifying- und Rennduelle der Formel 1 2026
McLaren
|
|
Qualifying
0:1
|
Rennen
1:0
|
|
Norris
|
Piastri
|
Norris
|
Piastri
|
Melbourne
|6.(+0,095/Q3)
|5.
|5.
|Nicht gestartet
Mercedes
|
|
Qualifying
0:1
|
Rennen
0:1
|
|
Antonelli
|
Russell
|
Antonelli
|
Russell
|
Melbourne
|
2. (+0,293/Q3)
|
1.
|2. (+3,0)
|1.
Red Bull
|
|
Qualifying
1:0
|
Rennen
0:1
|
|
Hadjar
|
Verstappen
|
Hadjar
|
Verstappen
|
Melbourne
|
3.
|
20. (+22,002/Q1)
|Ausfall
|6.
Ferrari
|
|
Qualifying
1:0
|
Rennen
1:0
|
|
Leclerc
|
Hamilton
|
Leclerc
|
Hamilton
|
Melbourne
|
4.
|7. (+0,151/Q3)
|3.
|4. (+0,6)
Williams
|
|
Qualifying
1:0
|
Rennen
1:0
|
|
Albon
|
Sainz
|
Albon
|
Sainz
|
Melbourne
|
15.
|21. (keine Zeit/Q1)
|12.
|15. (+1 Runde)
Racing Bulls
|
|
Qualifying
1:0
|
Rennen
0:1
|
|
Lawson
|
Lindblad
|
Lawson
|
Lindblad
|
Melbourne
|
8.
|
9. (+1,253/Q3)
|13. (+45,4)
|8.
Aston Martin
|
|
Qualifying
1:0
|
Rennen
0:0
|
|
Alonso
|
Stroll
|
Alonso
|
Stroll
|
Melbourne
|
17.
|
22. (keine Zeit/Q1)
|Ausfall
|Ausfall
Haas
Audi
|
|
Qualifying
1:0
|
Rennen
1:0
|
Bortoleto
|
Hülkenberg
|
Bortoleto
|
Hülkenberg
|
Melbourne
|10.
|11. (+0,082/Q2)
|9.
|Nicht gestartet
Alpine
|
|
Qualifying
1:0
|
Rennen
1:0
|
|
Gasly
|
Colapinto
|
Gasly
|
Colapinto
|
Melbourne
|14.
|16. (+0,769/Q2)
|10.
|14. (+1 Runde)
Cadillac
|
|
Qualifying
1:0
|
Rennen
1:0
|
Perez
|
Bottas
|
Perez
|
Bottas
|
Melbourne
|18.
|19. (+0,639/Q1)
|16.
|Ausfall
