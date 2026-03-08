Zum Hauptinhalt springen

Feature
Formel 1

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Der aktuelle Zwischenstand bei den Qualifying- und Rennduellen der Teamkollegen in der Formel-1-Saison 2026

Norman Fischer
Bearbeitet:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Martin Keep / AFP via Getty Images

Der erste Gegner ist dein Teamkollege: Hier ist die Übersicht zum aktuellen Zwischenstand bei den Qualifying- und den Rennduellen der Formel-1-Fahrer 2026 mit dem Direktvergleich der jeweiligen Stallgefährten im gleichen Auto.

Denn gerade im Qualifying zeigt sich, wer mehr aus dem Material herausholt: Mit weichen Reifen am Auto und wenig Benzin im Tank sind die absolut schnellsten Runden an einem Grand-Prix-Rennwochenende möglich. Die Qualifikation gilt daher auch als eigentliche Königsdisziplin im Motorsport. Dabei wird deutlich, wer wirklich schnell ist – und wer nicht.

Den Rekord für die meisten Polepositions in der Formel 1 hält übrigens Lewis Hamilton. Und er ist auch der Formel-1-Rekordhalter für die meisten Rennsiege. Mehr dazu in unserer umfangreichen Formel-1-Datenbank!

Aufschluss über die Leistung am Renntag gibt unser Teamkollegen-Vergleich bei der Endposition im Grand Prix mit dem jeweiligen Abstand zwischen den Stallgefährten bei der Zieldurchfahrt, sofern beide Fahrer über die Distanz kommen.

In unserer Übersicht bilden wir auch den Teamvergleich im Formel-1-Sprintqualifying ab, dem Sprintrennen zur Ermittlung der Startaufstellung für den Grand Prix bei sechs ausgewählten Rennwochenenden in der Saison 2026.

Die Qualifying- und Rennduelle der Formel 1 2026

United Kingdom McLaren

 

Qualifying

0:1

Rennen

1:0

United Kingdom Norris

Australia Piastri

United Kingdom Norris

Australia Piastri

Australia

Melbourne

 6.(+0,095/Q3) 5. 5. Nicht gestartet

Germany Mercedes

 

Qualifying

0:1

Rennen

0:1

Italy Antonelli

United Kingdom Russell

Italy Antonelli

United Kingdom Russell

Australia

Melbourne

2. (+0,293/Q3)

1.

 2. (+3,0) 1.

Austria Red Bull

 

Qualifying

1:0

Rennen

0:1

France Hadjar

Netherlands Verstappen

France Hadjar

Netherlands Verstappen

Australia

Melbourne

3.

20. (+22,002/Q1)

 Ausfall 6.

Italy Ferrari

 

Qualifying

1:0

Rennen

1:0

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

Australia

Melbourne

4.

 7. (+0,151/Q3) 3. 4. (+0,6)

United Kingdom Williams

 

Qualifying

1:0

Rennen

1:0

Thailand Albon

Spain Sainz

Thailand Albon

Spain Sainz

Australia

Melbourne

15.

 21. (keine Zeit/Q1) 12. 15. (+1 Runde)

Italy Racing Bulls

 

Qualifying

1:0

Rennen

0:1

New Zealand Lawson

 

United Kingdom Lindblad

 

New Zealand Lawson

United Kingdom Lindblad

Australia

Melbourne

8.

9. (+1,253/Q3)

 13. (+45,4) 8.

United Kingdom Aston Martin

 

Qualifying

1:0

Rennen

0:0

Spain Alonso

Canada Stroll

Spain Alonso

Canada Stroll

Australia

Melbourne

17.

22. (keine Zeit/Q1)

 Ausfall Ausfall

United States Haas

 

Qualifying

0:1

Rennen

0:1

 

France Ocon

United Kingdom Bearman

France Ocon

United Kingdom Bearman

Australia

Melbourne

 13. (+0,180/Q2)

12.

 11. (+25,3) 7.

Germany Audi

 

Qualifying

1:0

Rennen

1:0
 

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

Australia

Melbourne

 10. 11. (+0,082/Q2) 9. Nicht gestartet

France Alpine

 

Qualifying

1:0

Rennen

1:0

France Gasly

Argentina Colapinto

France Gasly

Argentina Colapinto

Australia

Melbourne

 14. 16. (+0,769/Q2) 10. 14. (+1 Runde)

United States Cadillac

 

Qualifying

1:0

Rennen

1:0
 

Mexico Perez

Finland Bottas

Mexico Perez

Finland Bottas

Australia

Melbourne

 18. 19. (+0,639/Q1) 16. Ausfall
