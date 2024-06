Die Redaktion hat gewählt: Das ultimative Ranking der F1-Strecken 2024

Was ist eigentlich die beste Rennstrecke der Formel 1? Diese Frage wird unter Fans heiß diskutiert, und auch wir in unserer Redaktion haben uns die Frage gestellt, welche Strecke haben wir generell am liebsten und auf welche Strecke könnte jeder von uns gerne verzichten?

Aus diesem Grund wollten wir einmal herausfinden, was innerhalb unserer Formel-1-Redaktion die beliebteste aller Formel-1-Strecken des aktuellen Kalenders 2024 ist.

Und weil es sich darüber natürlich triftig diskutieren lässt und man sowieso auf keinen gemeinsamen Nenner kommt, haben wir über das Ergebnis ganz einfache Mathematik entscheiden lassen.

Jeder unserer sieben Redakteure des Formel-1-Teams (Christian Nimmervoll, Stefan Ehlen, Norman Fischer, Ruben Zimmermann, Kevin Hermann, Kevin Scheuren und Frederik Hackbarth) durfte seine eigene persönliche Rangliste aller Kurse aufstellen und dabei Punkte vergeben: 24 für seine absolute Nummer 1 und einen Punkt für die Strecke, die er am wenigsten mag.

Die Punkte wurden zusammengerechnet und daraus ein ultimatives Ranking unserer Formel-1-Redaktion erstellt.

Mit Monaco, Spa, Melbourne, Montreal und Singapur waren fünf verschiedene Strecken in der Gunst eines Redakteurs ganz oben - und nur ein Kurs dabei mehr als bei einer Person.

Am Ende ist aber ein eindeutiges Ergebnis herausgekommen. Zwar gibt es immer wieder Diskussionen, ob Monaco noch zeitgemäß ist und in den aktuellen Formel-1-Kalender gehört, doch bei uns steht das nicht zur Debatte: Die Strecke ist bei uns die klare Nummer 1 geworden.

Gleich drei Redakteure setzen den Glitzerkurs in ihrer Bewertung nach ganz oben. Einer davon ist Stefan Ehlen, der es auf den Punkt bringt: "Mehr Faszination entwickelt die Formel 1 nirgendwo sonst. Der ultimative Test für Fahrer und Fahrzeuge", begründet er.

Während Monaco bei vielen umstritten ist, haben fünf von sieben Redakteuren den Kurs unter die Top 4 gewählt. Bei keinem hat Monte Carlo weniger als 18 Zähler geholt - somit ist das der verdiente Sieger in unserem Ranking.

Und so wie es einen großen Sieger gibt, so gibt es auch einen großen Verlierer. Die Strecke in Katar findet in unserer Redaktion keinen Anklang: Fünf von sieben Personen haben dem Losail International Circuit den letzten Platz zugewiesen, bei nur einem Redakteur rangiert die Strecke nicht unter den Flop 3.

Wie die Positionen zwischen den beiden Extremen verteilt sind, könnt ihr euch in der Fotostrecke anschauen.

Weiterer Co-Autor: Frederik Hackbarth, Kevin Hermann, Christian Nimmervoll, Kevin Scheuren, Ruben Zimmermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.