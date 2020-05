Die Stories hinter den Bildern: Formel-1-Fotografen und ihre Lieblingsfotos (1)

Belgien 2012: Grosjean hebt ab 1 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Das Rennen sticht hervor, da ich den schweren Unfall von Romain Grosjean aus einem anderen Blickwinkel einfangen konnte. Ich stand nicht mehr als einen Meter von ihm entfernt, als er über Fernando Alonso hinwegflog. Als ich mich umdrehte, stellte ich fest, dass alle Fotografen bis auf einen verschwunden waren."

Japan 2010: Hamilton im Fokus 2 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Diese Aufnahme von Lewis Hamilton wurde in der McLaren-Garage während der Qualifikation gemacht. Kurz vor dem Start setzte heftiger Regen ein und alle mussten warten. Lewis saß geduldig in seinem Auto und behielt die ganze Zeit über eine Aura der totalen Konzentration bei. Er sah fast Zen-artig aus."

Kanada 2011: Regenkönig Button 3 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Ich glaube, die beiden Male, die ich bei meiner Arbeit am nassesten war, waren 1984 in Monaco und 2011 in Kanada. Jenson Button kam vom hinteren Ende des Feldes, um einen brillanten Sieg zu erringen. Das Foto wurde in der letzten Kurve geschossen, als die Strecke am nassesten war, kurz bevor das Rennen unterbrochen wurde."

Bahrain 2010: Alonsos erster Ferrari-Sieg 4 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Fernando Alonso versprach, wenn er ein Rennen gewinnen würde, das mit großem Stil zu feiern, und er ließ die Fotografen nie im Stich. Als er 2010 seinen ersten Ferrari-Sieg feierte, hatte ich das Glück, auf einem Dach direkt über ihm zu sein. Fernando sieht aus, als würde er der Christus-Erlöser-Statue nacheifern."

Abu Dhabi 2016: Hamilton dreht durch 5 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Abu Dhabi ist zu einem 'Donut-Rennen' geworden. Im Startturm auf halber Strecke der Geraden fand ich die perfekte Stelle, um das einzufangen. Lewis Hamilton überquerte die Linie und gewann das Rennen, fuhr langsam die Strecke hinunter, stoppte direkt unter mir und fing an sich zu drehen. Ich liebe diesen Schuss."

Spanien 2019: Drei nebeneinander 6 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Die Autos sind in Barcelona aufgrund der vielen Winter-Testmeilen sehr eng beieinander, und es gibt eine lange Anfahrt auf Kurve 1. Diese Aufnahme ist der Inbegriff von Barcelona, und glauben Sie mir, dass es sehr aufregend ist, so dicht neben 20 Autos im Abstand von wenigen Zentimetern zu stehen!"

Kanada 2019: Die nächste Generation 7 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Ich hatte wirklich Glück, diese Hinter-den-Kulissen-Aufnahme der besten Nachwuchsfahrer zu bekommen. Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Alex Albon und Charles Leclerc sind seit ihrer Kindheit gegeneinander angetreten und werden dies in der Formel 1 fortsetzen. Die Zukunft ist gewiss rosig."

Österreich 2019: Leclerc vs. Verstappen 8 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Noch ein Foto der jungen Wilden. Es wurde nach der Qualifikation auf dem Red Bull Ring aufgenommen. Charles Leclerc hat sich gerade die Pole gesichert, während Max Verstappen Dritter wurde. Sie plaudern angeregt auf der Start-Ziel-Geraden. Tags darauf kam es zum Rad-an-Rad-Duell zwischen den beiden, Verstappen gewann."

Silverstone 1993: Senna am Horizont 9 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Silverstone war schon immer eine knifflige Strecke, um Formel-1-Autos zu fotografieren. Im alten Layout gab es jedoch eine sehr gute Stelle, mit Blick auf die Kuppe vor der Bridge-Kurve. Man musste auf dem Bauch liegen und den richtigen Moment abpassen, um einen scharfen Schuss zu landen - wie hier von Ayrton Senna."

Deutschland 1944: Feuer in der Boxengasse 10 / 15 Foto: LAT Images "Für diese Aufnahme bin ich am berühmtesten. Ich hatte mich während des Rennens in Hockenheim vor der Box von Benetton aufgestellt. Jos Verstappen kam rein und ich fing an aufzunehmen, als die Hölle losbrach. In einem Moment konnte ich das Auto sehen, im nächsten eine Wand aus Flammen!"

Kanada 1993: Im Kopf von Senna 11 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Ayrton Senna ging bei allem, was er tat, bis an die Grenzen und war einer der ersten, der verstanden hat, wie die Daten ihm helfen könnten, einen Vorteil zu finden. Oft nach außen abgeschirmt, gelang mir hier ein Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, die Aufnahme verkörpert ihn ganz allein in seiner eigenen Welt."

Portugal 1985: Ruhe vor dem Sturm 12 / 15 Foto: LAT Images "Ayrton Senna hatte im Warm-up für das zweite Saisonrennen in Estoril ein technisches Problem. Nach der Session schoben die Marshalls sein Auto zurück auf die Strecke und Ayrton saß geduldig dahinter, um auf den Abschlepper zu warten. Einen Tag später fuhr er zu seinem ersten Sieg in der Königsklasse."

Monaco 1995: Schumacher im perfekten Licht 13 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Diese Aufnahme aus dem Warm-up zum Grand Prix von Monaco 1995 gehört zu meinen Favoriten. Sie wurde in der Mirabeau-Kurve aufgenommen, die Lichtverhältnisse sind einmalig. Michael Schumachers Benetton gewann später an diesem Tag, was dem Foto einen zusätzlichen Glanz verleiht!"

Brasilien 2006: Den 2. Titel im Blick 14 / 15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images "Beim Saisonfinale in Sao Paula ging Fernando Alonso mit guten Chancen auf den Titel an den Start. Diese Aufnahme entstand, bevor er am Renntag zu seiner zweiten Weltmeisterschaft aufbrach, und zeigt ihn in tiefer Konzentration. Die Fähigkeit, Dinge wie nervige Fotografen auszublenden, verbindet viele großartige Fahrer."