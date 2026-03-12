Die verrückte Formel 1: Fahrer verstehen nichts - und überholen "aus Versehen"

Der Große Preis von Australien am vergangenen Wochenende markierte den Auftakt in eine neue Formel-1-Ära: Das veränderte Reglement, das seit dieser Saison gilt, hat das erste Rennen der Königsklasse auf den Kopf gestellt - und sogar bei den Fahrern für maximale Verwirrung gesorgt!

Beispiel: Audi-Pilot Gabriel Bortoleto hat in Melbourne völlig unbeabsichtigt einen Konkurrenten überholt. "Ich habe versehentlich Überholmanöver durchgeführt, die ich gar nicht wollte, weil ich so viel Energie hatte und das andere Auto massiv ins Clipping ging", berichtete der Brasilianer. (ANZEIGE: Alle Rennen der Formel 1 live auf Sky)

Die Szene spielte sich kurz nach dem Boxenstopp ab. "Ich wollte mich gegen Pierre Gasly aus Kurve 1 heraus verteidigen", erklärt Bortoleto gegenüber Sky. "Ich habe den Energie-Button gedrückt und am Ende habe ich einen Fahrer überholt, der eigentlich weit vor mir war, aber ich hatte gar nicht darüber nachgedacht."

"Es war ein Doppelmanöver, das war sehr spaßig und cool", ergänzt der Audi-Pilot. "Solche Dinge werden mit den neuen Formel-1-Regeln immer häufiger vorkommen. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen mehr analysieren, weil wir mehr Daten aus diesem Rennen haben, und besser verstehen, wie wir das managen und wann wir solche Manöver machen."

Die neuen Regeln sind "manchmal frustrierend"

Ein Verständnis, das derzeit nicht nur Bortoleto noch fehlt. Auch Alpine-Pilot Franco Colapinto kann die "neue" Formel 1 bislang noch nicht vollständig durchschauen: "Es ist sehr frustrierend, weil du manchmal eine gute Runde fährst und auf der Geraden vier Zehntel verlierst und nicht wirklich verstehst, warum."

Wichtig sei daher vor allem, möglichst schnell zu begreifen, warum solche Dinge passieren. "Die Teams, die das konstanteste Gesamtpaket aus Antriebseinheit und Balance bringen, werden die schnellsten sein und über die gesamte Renndistanz die besten Ergebnisse erzielen", meint Colapinto. "Das ist wirklich wichtig."

Noch kämpfen allerdings alle Teams mit genau diesem Problem. "Manchmal ist es frustrierend, manchmal positiv", ergänzt der Alpine-Pilot. "Bei den Runden, in denen du mit hoher Energiefreigabe fährst, bist du natürlich super glücklich. Gleichzeitig verstehst du auch nicht, warum es manchmal passiert."

"Wieder gilt: Wir arbeiten alle hart daran, diese Dinge zu umgehen und darin besser zu werden." Das Problem sei jedoch, dass es "wirklich viele Details" sind, die einen Unterschied machen. "Manchmal ist es ein bisschen Mindestgeschwindigkeit, manchmal ist es ein Herunterschalten, das du zu früh oder zu spät machst."

Franco Colapinto: "Wirklich schwer zu verstehen"

"Es reagiert extrem sensibel auf alles, was du fahrerisch machst, und das ist manchmal ein bisschen nervig, weil du zwar alles kontrollierst, was du tust, aber dieser Spielraum so klein und so minimal ist, dass es wirklich schwer zu verstehen ist, warum Dinge manchmal passieren", erklärt Colapinto.

"Das Schlimmste ist, wenn du nicht verstehst, warum etwas passiert, denn dann kannst du es im Moment auch nicht beheben", betont der Alpine-Pilot, der beim Auftakt in Australien auf dem 14. Platz über die Ziellinie kam, während Teamkollege Pierra Gasly als Zehnter immerhin einen WM-Punkt sammeln konnte.

Die Teams müssen sich mit den Regeln noch auseinander setzen Foto: Formula 1

"Vielleicht gehst du danach fünf Tage lang durch die Daten und findest eine Lösung, aber dann ist es viel zu spät", erinnert Colapinto daran, dass man schon während des Rennwochenendes eine Lösung für das perfekte Energiemanagement finden muss.

"Ich denke, es ist etwas Neues und sehr Interessantes, und bei jeder neuen Strecke, auf die wir kommen, wird es komplett anders sein als bei der vorherigen. Und ich denke, das bringt auch etwas mehr Erwartungen für die Teams und für die Fans."

Der "Jo-Jo-Effekt" als Melbourne-Phänomen?

Der "Jo-Jo-Effekt", dass sich Fahrer im Zweikampf mehrfach gegenseitig überholen, dürfte in China nicht ganz so stark auftreten, meint der Alpine-Pilot. In Melbourne sei das vor allem deshalb passiert, weil "wir dort so schlecht mit Energie haushalten können."

"Wenn die Strecken mehr harte Bremszonen haben und nicht so viele High-Speed-Passagen, wird es für das Energiemanagement einfacher und wir werden das weniger sehen", glaubt der Argentinier. "Diese extremen Geschwindigkeitsunterschiede auf den Geraden waren wegen der Streckencharakteristik viel stärker ausgeprägt."

Mit konkreten Vorhersagen hält sich Colapinto dennoch zurück. "Bei jedem Rennen können neue Dinge passieren und wir werden Neues lernen", erinnert er daran, dass die Teams das neue Reglement noch längst nicht vollständig verstanden und verinnerlicht haben.

"Aber es ist ein Prozess, durch den wir gehen werden, und ich denke, wir werden darin besser werden. Das Lernen und das Verständnis werden jedes Wochenende größer werden. Mal sehen, wie es hier läuft, und dann können wir am Sonntag darüber sprechen, was wir im Rennen gesehen haben."