Die wichtigsten Zahlen zum Tracklimits-Chaos in Spielberg

Nachdem Aston Martin gegen das vorläufige Ergebnis des Grands Prix von Österreich protestiert hatte, sah sich die FIA veranlasst, zusätzliche zwölf Tracklimits-Strafen gegen acht Fahrer auszusprechen. Das führte dazu, dass sich das Ergebnis mehrere Stunden nach Rennende noch einmal änderte.

Die Rennleitung registrierte insgesamt mehr als 1.200 Fälle von Überschreitungen der Tracklimits, die alle in den letzten beiden Kurven 9 und 10 auf dem Red Bull Ring auftraten. Ein Verstoß liegt immer dann vor, wenn mit allen vier Reifen über die weißen Linien gefahren wird, die den Rand der Strecke markieren.

Bei einem Rennen über 71 Runden bedeutet dies hochgerechnet durchschnittlich 17 Zwischenfälle pro Rennrunde oder 60 Verstöße für jeden der 20 Formel-1-Fahrer.

Nach der vollständigen Überprüfung der Fälle und der Verhängung neuer Strafen wurde das endgültige Klassement um 21:46 Uhr Ortszeit verkündet - vier Stunden und 51 Minuten nach Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses.

Das aktualisierte Klassement bedeutete für sechs Fahrer Rückstufungen: Carlos Sainz (vom vierten auf den sechsten Platz), Lewis Hamilton (vom siebten auf den achten), Pierre Gasly (vom neunten auf den zehnten), Esteban Ocon (vom zwölften auf den 14.), Nyck de Vries (vom 15. auf den 17.) und Yuki Tsunoda (vom 18. auf den 19.).

Diese Änderungen erfolgten, nachdem die Stewards 83 eindeutige Verstöße gegen die Tracklimits festgestellt hatten. Den ersten beging Mercedes-Pilot Hamilton.

30 Sekunden Strafe! Ocon traf es am härtesten

Der siebenfache Weltmeister kämpfte mit der Balance seines W14 und kam in der vierten Runde am Ausgang von Kurve 10 zu weit raus. Er war auch der erste Fahrer, der verwarnt wurde, und erhielt bereits in der achten Runde des Rennens eine Fünf-Sekunden-Strafe für vier verschiedene Vergehen (alle in Kurve 10).

Alpine-Pilot Ocon war im bereinigten Ergebnis am stärksten betroffen. Er kassierte insgesamt 30 Strafsekunden, die sich auf zwei 5er- und zwei 10er-Strafen verteilen.

Die FIA verhängte die Strafen auf der Grundlage, dass vier Verstöße gegen die Tracklimits eine 5-Sekunden-Strafe nach sich ziehen. Ein fünfter führt zu einer 10-Sekunden-Strafe. Dann beginnt die Zählung neu. Das bedeutet, dass ein Fahrer die Tracklimits vier weitere Male überschreiten muss, um die nächste 5-Sekunden-Strafe zu erhalten.

Ocon hielt sich bis zur 27. Runde vollständig an die Tracklimits, bis er sich in Kurve 10 zum ersten Mal vertat. Dies war der 40. bestätigte Verstoß. Von diesem Zeitpunkt an überschritt der Alpine-Fahrer die Tracklimits neun weitere Male. Alle seine Verstöße ereigneten sich zwischen den Rennrunden 27 und 37.

Nur zwei Fahrer ohne Tracklimits-Verstoß

George Russell und Guanyu Zhou waren die einzigen beiden Fahrer, die das Rennen ohne einen Verstoß gegen die Tracklimits beendeten. Rennsieger Max Verstappen wurde einmal verwarnt, als er in Runde 65 in Kurve 10 einmal zu weit fuhr.

Auch wenn die nachträglichen Strafen das Rennergebnis beeinflussten, führte keine von ihnen zu einer Veränderung der Positionen in der Fahrer- oder Konstrukteurswertung.

Der Protest von Aston Martin, der dazu beitrug, dass Alonso einen Platz gewann, bedeutet auch, dass der Sportdirektor des Teams, Andy Stevenson, die Mannschaft nun schon in zwei Fällen, in denen das Rennergebnis geändert wurde (Österreich und Saudi-Arabien), erfolgreich bei den FIA-Kommissars vertreten hat.

