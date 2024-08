Diese Formel-1-Fahrer haben an Olympischen Spielen teilgenommen

Ob Motorsport allgemein oder gar die Formel 1 eines Tages olympisch werden sollen, darüber wird seit Jahren debattiert. Aktuell aber muss sich ein Formel-1-Fahrer in einer anderen Sportart ausprobieren, wenn er an Olympischen Spielen teilnehmen will. Und das haben in der Vergangenheit bereits einige getan!

So viel sei an dieser Stelle gleich verraten: Zum Olympiasieger hat es niemand aus der Formel 1 geschafft, aber manche waren zumindest nahe dran.

Und einen Goldmedaillen-Gewinner aus Formel-1-Kreisen gibt es trotzdem: Der beinamputierte Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi hat wiederholt an Paralympischen Spielen für Behindertensportler teilgenommen und in der Handfahrrad-Disziplin mehrfach erste und zweite Plätze belegt.

Wie unsere Fotostrecke zeigt, ist Zanardi in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme . Denn wo er es auf regelmäßige Formel-1-Einsätze brachte, waren andere Olympioniken nur Gaststarter und/oder schnell wieder raus aus dem Geschäft. Viele von ihnen haben ihre größten Sporterfolge eben nicht auf der Rennstrecke erzielt, sondern in anderen Disziplinen.

Eine sportliche Niederlage anderswo war übrigens ein Gewinn für die Formel 1: Hätte Jackie Stewart 1960 einen Platz im britischen Olympia-Team für das Tontaubenschießen erhalten, er wäre womöglich nicht dreimal Formel-1-Weltmeister geworden und hätte sich dann womöglich auch nicht so intensiv für die Sicherheit im Motorsport eingesetzt.

Tatsächlich nimmt der Automobilsport in manchen Fällen Rücksicht auf die Austragung der Olympischen Spielen: In Amerika etwa ruht der Rennbetrieb bei NASCAR und IndyCar für die Dauer der Wettbewerbe.

Die Formel 1 pausiert nicht, hat aber dennoch eine gewisse Verbindung zu Olympischen Spielen: Austragungsorte wie der Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien und das Sochi Autodrom in Russland sind einst als Kulisse für Olympische Spiele gebaut worden. Die Formel 1 nutzte diese Infrastruktur erst danach.

Umgekehrt ging es aber auch: Brands Hatch war 2012 Schauplatz für (unter anderem) die Handfahrrad-Rennen von Zanardi - nachdem es etliche Großbritannien-Grands-Prix veranstaltet hatte.