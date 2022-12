Diese Teams steigen in die neue F1-Academy-Rennserie für Frauen ein

Audio-Player laden

Die Formel 1 hat die fünf Teams bekannt gegeben, die sich bereit erklärt haben, in der neuen Frauenrennserie F1-Academy an den Start zu gehen. Die neue Kategorie soll jungen Rennfahrerinnen ab dem kommenden Jahr nach dem Kartsport ein Sprungbrett bieten, um in die Formel 1 aufzusteigen.

Sie wird auf Formel-4-Niveau ausgetragen und umfasst sieben Veranstaltungen mit jeweils drei Rennen. Neben den Wettbewerben finden insgesamt 15 offizielle Testtage statt, bei denen die Fahrerinnen wertvolle Erfahrungen sammeln können.

Die meisten Rennen werden außerhalb der Formel-1-Wochenenden ausgetragen, aber es wird erwartet, dass eine der Veranstaltungen im Rahmen eines Grands Prix stattfinden wird.

Die Teams, die Autos für die neue Rennserie zur Verfügung stellen werden, sind ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport und PREMA Racing. Sie alle sind in den Nachwuchskategorien bereits stark vertreten und hochdekoriert.

"Es ist aufregend, die fünf Teams bekannt geben zu können, die im nächsten Jahr in der F1-Academy antreten werden und den jungen und talentierten Frauen diese fantastische Möglichkeit bieten", sagt Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

"Wir glauben, dass es wichtig ist, dass jeder die Chance hat, seine Ambitionen zu verfolgen und die Unterstützung zu erhalten, die er braucht, um voranzukommen. Die F1-Academy ist ein wichtiger Teil unseres Plans, die Vielfalt und Repräsentation im Motorsport zu erhöhen, und wir freuen uns auf die erste Saison 2023."

Bruno Michel, der die F1-Academy als Generaldirektor leiten wird, ergänzt: "Ich freue mich sehr, die fünf Teams bekannt zu geben, die für den nächsten Dreijahreszyklus ab 2023 in die F1 Academy einsteigen werden. Wir kennen sie sehr gut und arbeiten mit jedem von ihnen schon seit vielen Jahren zusammen."

"Sie sind bekannt für ihre Erfahrung und ihr Know-how bei der Förderung und Entwicklung junger Talente. Ich vertraue voll und ganz darauf, dass sie den Fahrerinnen dabei helfen werden, technisch zu wachsen und sich physisch wie mental auf die Reise, die vor ihnen liegt, vorzubereiten", so Michel weiter.

Die F1-Academy wird mit einem Chassis des Typs Tatuus T421 aus der Formel 4 und mit Motoren von Autotecnica fahren, die 165 PS leisten. Die Reifen liefert Pirelli.

