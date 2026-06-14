Diese zwei unterschätzten Faktoren können Barcelona entscheiden

Während die ersten Monate der Saison 2026 von Diskussionen über die neuen Motoren und das Energiemanagement geprägt waren, steht in Barcelona ein ganz anderes Thema im Rampenlicht: die Reifen. Zulieferer Pirelli betont, dass man diese Art von Aufmerksamkeit gar nicht unbedingt sucht. Bei den aktuellen Bedingungen ist sie jedoch unvermeidlich.

Der Große Preis in Spanien ist das bislang heißeste Wochenende der laufenden Saison. Die Streckentemperaturen kletterten am Freitag und Samstag auf über 50 Grad Celsius. Weil Pirelli zudem nicht die härtesten Mischungen im Gepäck hat, sondern eine Stufe weicher gewählt hat (C2, C3 und C4), ist der Reifenverschleiß extrem hoch. In der Qualifikation bedeutete das: Soft und Medium waren laut Pirelli reine "Ein-Runden-Reifen". Für das Rennen wird das Management des massiven Abbaus zum entscheidenden Faktor.

"Wir haben Verschleißraten von bis zu zwei oder drei Zehntelsekunden pro Runde gesehen, das ist eine echte Hausnummer", erklärt Pirelli-Chefingenieur Simone Berra. "Das liegt vor allem an der Charakteristik der Strecke: der raue Asphalt, das Layout, das extrem viel Energie in die Reifen leitet, und natürlich die hohen Temperaturen." Der Asphalt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gehört zu den aggressivsten des gesamten Kalenders. "Die Makrorauheit ist nach Bahrain die zweithöchste des Jahres. Und das ist natürlich ein riesiger Faktor."

Das ist eine völlig andere Herausforderung als zuletzt in Montreal oder Monaco, wo die Teams hart darum kämpfen mussten, überhaupt erst Temperatur in die Reifen zu bekommen. "Es ist ungewöhnlich, solche Werte zu sehen", so Berra mit Blick auf die neuen Reifen. "Für die diesjährigen Autos und diese Reifengeneration ist es das erste Mal. Die Teams werden versuchen, die Temperaturen irgendwie zu kontrollieren. Das wird nicht einfach, aber 'Lift and Coast' sowie ein cleveres Powermanagement werden beim Reifenschonen definitiv helfen."

Untersteuern killen oder Hinterreifen schonen?

In dieser Hinsicht gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Autos und Fahrstilen. Manche bringen die Reifen bei kühlen Bedingungen besser ins Fenster, andere glänzen in der Hitze - eine Disziplin, in der McLaren traditionell stark war, laut Andrea Stella gilt das für das aktuelle Auto aber nicht mehr. Laut Pirelli kommen nun zwei zusätzliche Faktoren ins Spiel, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind: radikal unterschiedliche Set-up-Entscheidungen und die Felgendesigns.

Beim Set-up beobachtet Pirelli eine spannende Spaltung im Feld. Einige Teams haben das Untersteuern für das Qualifying aggressiv weggestimmt. Das half der Pace auf eine schnelle Runde, könnte im Rennen aber zu massiven Problemen mit den Hinterreifen führen.

"Es ist eine Frage der Balance und wie die Teams das Qualifying im Vergleich zum Rennen angegangen sind", sagt Pirellis Motorsportchef Dario Marrafuschi. "Diese Strecke beansprucht die Vorderachse durch Rutschen extrem, was zu konstantem Verschleiß führt, während hinten das Überhitzen droht. Wer im Qualifying das Untersteuern komplett gekillt hat, um weiter vorne zu stehen, wird in der Hitze des Rennens wegen der Heckbalance leiden. Wer die Hinterreifen geschont hat, fährt ein konstanteres Rennen. Das wird eine extrem spannende Variable in den Zweikämpfen."

Der versteckte Faktor: Das neue Felgen-Reglement

Der zweite Faktor betrifft das Felgendesign. Bis 2025 nutzten die Teams Einheitsfelgen, doch seit dieser Saison dürfen sie eigene "Open Source"-Designs entwickeln. Laut Pirelli gibt es im Feld gewaltige Unterschiede. "Die Variationen sind erheblich, und die Teams bringen im Laufe der Saison immer neue Spezifikationen, weil sie wissen, dass sie darüber die Reifenperformance beeinflussen können", erklärt Berra.

"Wir sehen in diesem Jahr, dass sich die Reifentemperaturen generell auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren als früher. Das liegt daran, dass die Felgen das gesamte Rad und den Reifen kühlen. Da gibt es komplett unterschiedliche Ansätze: Einige Teams stabilisieren die Temperaturen sehr weit oben, andere extrem weit unten. Wer hart daran gearbeitet hat, die Reifen über die Felgen herunterzukühlen, wird hier einen riesigen Vorteil haben." Einige Designs funktionieren besser im kalten Montreal, andere spielen ihre Stärken in der Gluthitze von Barcelona aus.

Einfach von Wochenende zu Wochenende die Felgen wechseln dürfen die Teams aber nicht. "Das ist für uns in der Logistik zu kompliziert", so Berra. "Sie starten mit einer Spezifikation und können im Laufe der Saison wechseln, aber nicht permanent hin und her."

Zudem schaut die FIA genau hin: "Die FIA arbeitet daran zu verhindern, dass die Felge primär als Reifenkühler missbraucht wird, denn das ist nicht ihr eigentlicher Zweck. Jedes Design muss vor dem Einsatz genehmigt werden." Der Prozess über die FIA und Pirelli dauert mehrere Wochen, und da die Entwicklung unter die Budgetobergrenze fällt, setzt das finanzielle Limit ohnehin Grenzen.

Zwei oder drei Stopps im Rennen?

So oder so wird das Reifenmanagement eine Herkulesaufgabe. Die Fahrer erwarten "mindestens zwei Boxenstopps", und Pirelli stimmt zu. "In der Theorie ist Medium-Hard-Hard die beste Strategie, auch weil die Teams sich die harten Reifen aufgespart haben", so Marrafuschi. Ein klassisches Zwei-Stopp-Szenario sieht den ersten Stopp zwischen den Runden 15 und 21 vor, den zweiten zwischen 38 und 44.

Ein Haken: Für diese Strategie braucht man zwei frische Sätze der harten Mischung. Max Verstappen hat diese Option nicht mehr - er war am Freitag der einzige Pilot, der den Hard-Reifen bereits gefahren ist. Die Alternative laut Marrafuschi: "Medium-Hard-Soft, mit dem zweiten Stopp spät im Rennen zwischen Runde 45 und 51."

Auch eine Dreistoppstrategie ist je nach Verkehr oder Safety-Cars eine Option und auf dem Papier für jemanden wie Verstappen theoretisch sogar schneller. Aber Berra warnt: "Es ist ein bisschen schneller, aber man muss den Verkehr einkalkulieren. Es geht nicht nur ums Überholen. Man kann am Ende zwar vorbeigehen, weil man den Reifenvorteil hat, aber beim Heranfahren und Pushen im Verkehr riskiert man, die Reifen erst recht zu überhitzen. Am Ende droht noch mehr Verschleiß, wodurch der Effekt verpufft."

Egal welche Strategie gewinnt: Der Große Preis von Spanien verspricht das erste Rennen dieser neuen Ära zu werden, in dem das Reifenmanagement absolut alles entscheidet.