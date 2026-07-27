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Dieser Formel-1-Fotograf ist einer der mächtigsten Politiker Europas

Statt Anzug und Krawatte trug Petr Pavel Medienweste und Kamera: Der tschechische Staatspräsident war bei der Formel 1 als Hobbyfotograf unterwegs

Markus Lüttgens Oleg Karpow
Veröffentlicht:
Dieser Formel-1-Fotograf ist einer der mächtigsten Politiker Europas

Petr Pavel (links) in Begleitung von FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem

Foto: Sutton Images

Besuche von hochrangigen Politikern bei Formel-1-Rennen sind keine Seltenheit. Regelmäßig sieht man Staatsoberhäupter, Regierungschefs oder Minister im Fahrerlager. Gewöhnlich werden sie von FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem oder Formel-1-CEO Stefano Domenicali durch die Boxen oder die Startaufstellung geführt und dürfen nach dem Rennen auf dem Siegerpodium Pokale überreichen.

Daher ist es zunächst einmal nicht verwunderlich, dass Petr Pavel, Staatspräsident der Tschechischen Republik, am vergangenen Wochenende beim Grand Prix von Ungarn am Hungaroring zu Gast war. Dort sah man ihn in Begleitung von bin Sulayem im Fahrerlager, doch etwas war anders.

Denn Pavel trug keinen Anzug mit Krawatte, sondern eine komplette Kameraausrüstung, Medienweste und eine offizielle FIA-Akkreditierung. Denn der 62-Jährige war nicht in offizieller Funktion in Ungarn, sondern ging bei der Formel 1 seinem Hobby nach: der Sportfotografie - mit einer ganz besonderen Leidenschaft für den Motorsport.

Es ist nicht das erste Mal, dass man Pavel bei einer Großveranstaltung im Motorsport als Hobbyfotograf antrifft. Erst im Juni reiste er nach Frankreich, um das 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu begleiten - natürlich ebenfalls mit voller Fotoausrüstung.

Der General a.D. und ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses hat über die Jahre hinweg etliche Rennen auf zwei und vier Rädern besucht. In seiner tschechischen Heimat fotografierte Pavel unter anderem die Rennen der MotoGP und der Superbike-WM in Brünn.

Seine Fotoleidenschaft führte ihn aber auch schon in die USA zur NASCAR sowie nach Saudi-Arabien zur Rallye Dakar. Einige seiner Aufnahmen von der Rallye Dakar 2025, bei der er auch die tschechischen Teilnehmer unterstützte, wurden anschließend im Technischen Nationalmuseum in Prag ausgestellt.

Sein Hobby setzt Pavel auch für den guten Zweck ein: Mit der Versteigerung eines Fotoalbums sammelte er im vergangenen Jahr fast 30.000 Euro für eine Wohlfahrtsorganisation, die sich für Kinder, Alleinerziehende und Senioren einsetzt.

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