"Dirty Air" 2026: Wird das Racing wirklich besser?

Mit dem neuen Reglement sollte das Racing enger und überholfreundlicher werden. Doch ob das Hinterherfahren - das berüchtigte "Dirty Air"-Problem - 2026 tatsächlich verbessert wird, wissen selbst die Fahrer noch nicht.

Lewis Hamilton gibt offen zu, dass derzeit alle noch experimentieren. "Wir versuchen bei Longruns jemanden zu finden, hinter dem wir fahren können, um zu sehen, wie es sich anfühlt", sagt er. In Barcelona habe es sich "nicht gut" angefühlt, bei einer anderen Gelegenheit sei es "okay" gewesen. Ein klares Bild gebe es aber noch nicht. "Wir werden es erst wirklich wissen, wenn wir tief im ersten Rennen drin sind."

Auch Max Verstappen hält sich bedeckt. "Ich denke viel - und gleichzeitig nichts", meint der Weltmeister mit einem Schulterzucken. Seine Einschätzung will er sich erst in Melbourne bilden: "Ich habe keine Ahnung."

Skepsis trotz neuer Tools

Mit neuen Elementen wie zusätzlichem Energy-Management, Overtake-Modi und Boost-Systemen sollen Überholmanöver 2026 in der Formel 1 erleichtert werden. Doch ob das die aerodynamischen Probleme beim Hinterherfahren kompensieren kann, bleibt offen.

Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto äußert sich eher skeptisch. "Jedes Mal, wenn wir hinter jemandem sind, sieht es ehrlich gesagt nicht großartig aus", sagt er. Näher herankommen als im Vorjahr wirke schwierig.

Hinzu kommt die neue Energiedynamik: Wer auf der Geraden zu viel einsetzt, könnte sich im nächsten Abschnitt verwundbar machen und sofort wieder überholt werden. "Es ist kompliziert", fasst Bortoleto zusammen.

Melbourne als erster Härtetest

"Dirty Air" beschreibt die verwirbelte Luft hinter einem vorausfahrenden Auto. Sie sorgt dafür, dass das nachfolgende Fahrzeug weniger optimal angeströmt wird und Abtrieb verliert - was besonders in schnellen Kurven das Aufschließen erschwert.

Ob das neue technische Paket dieses Kernproblem wirklich entschärft oder nur durch zusätzliche Energie-Tools kaschiert, wird sich erst im Renneinsatz zeigen. Die Testfahrten liefern bislang kein eindeutiges Bild. Angesichts der verhaltenen Antworten der Fahrer scheint aber zumindest keine spektakuläre Verbesserung in Sicht.