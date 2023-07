Diskussionen mit der FIA: Lando Norris versteht Strafe noch nicht

Lando Norris ist auch zwei Wochen nach seiner Fünf-Sekunden-Strafe beim Großen Preis von Kanada mit dem Urteil der Stewards nicht einverstanden. Der Brite überquerte die Ziellinie auf Rang neun, fiel jedoch in der Folge auf den 13. Platz zurück und konnte damit keine Punkte aus Montreal mitnehmen.

"Wir diskutieren noch mit der FIA darüber", sagt Norris am Donnerstag vor dem Formel-1-Wochenende in Österreich. "Denn sie haben einen neuen Präzedenzfall geschaffen, was man tun oder nicht tun darf."

Der McLaren-Pilot verlor in Kanada den Start gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri, was zur kritischen Situation hinter dem Safety-Car nach George Russells Mauerkontakt führte. McLaren beorderte beide Piloten zum zeitsparenden Reifenwechsel, wobei Norris auf der Strecke verlangsamte, möglicherweise, damit er beim McLaren-Doppelstopp nicht zu lange in der Boxengasse warten muss.

Für das Verlangsamen wurde er mit einer Zeitstrafe von fünf Sekunden belegt, was Norris nicht versteht, da es in der Vergangenheit schon öfter Usus war, zu verlangsamen, um eine Lücke auf seinen vorherfahrenden Teamkollegen vor dem Reifenwechsel zu schaffen.

Norris: Sie wollen, dass man schnell unter dem Safety-Car fährt

"Es gibt eindeutige Beispiele von Leuten, die das absichtlich getan haben, oder die das getan haben, was sie [die Stewards] glauben, dass ich es getan habe, und es wurden keine Strafen verhängt", ärgert sich Norris. "Sie haben also eine Art neue Regeln aufgestellt. Wir werden also sehen, wie es weitergeht, aber wir versuchen immer noch, alles zu verstehen und die Gründe dafür zu verstehen und so weiter."

Zwar war die Entscheidung der Stewards nicht einheitlich mit den Jahren zuvor, doch Norris deutet an, dass die FIA bei absichtlichen Vergehen durchgreifen sollte. "Ich meine, das ist unmöglich zu sagen", sagt der 23-Jährige auf die Frage, ob das Verlangsamen erlaubt sein sollte.

"Es ist also unmöglich zu wissen, ob man es absichtlich tut oder nicht, denn jetzt haben sie im Grunde gesagt, so geht es nicht, sondern man muss die ganze Zeit auf sein Delta schauen. Sie zwingen dich also, unter dem Safety-Car schnell zu fahren, was für mich keinen Sinn ergibt", wundert sich Norris.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.