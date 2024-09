Domenicali: Hamilton bei Ferrari ist ein Win-Win für die Formel 1

Die Medienlandschaft bebte, als Lewis Hamilton seinen Wechsel von Mercedes zu Ferrari bekannt gab, und auch die Fans waren aus dem Häuschen. Der siebenfache Weltmeister sorgte damit für einen Boom in der Königsklasse, der auch Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali nicht entgangen ist. Der Chef spricht von einer "Mega-Nachricht", die ihre Spuren hinterlassen habe.

"Aus kommunikativer Sicht haben wir die Auswirkungen schon gesehen, als die Nachricht offiziell wurde", sagt Domenicali."Ich bin mir sicher, dass die ersten Fotos von Lewis im roten Anzug um die Welt gehen werden. Für die Formel 1 ist das eine Mega-Nachricht, die auch in der Medienlandschaft, die sich bisher nicht für unseren Sport interessiert hat, viel Aufmerksamkeit erregen wird."

"Wenn wir das Kommunikationspotenzial von Ferrari mit dem von Hamilton kombinieren, dann glaube ich, dass das ein wirklich explosives Gespann sein wird. Wenn die Saison beginnt, wird natürlich der sportliche Aspekt im Vordergrund stehen, denn letztlich hat diese Paarung nur ein Ziel vor Augen. Ein Champion wie Lewis möchte seine Karriere mit einem Titel und Sieg beenden und Maranello seinen Stempel aufdrücken, was nur sehr wenigen gelungen ist."

Formel 1 über verschiedene Märkte

Natürlich erhofft sich die Formel 1 vom Medienrummel einen positiven Effekt auf die Zuschauerzahlen und den Ticketverkauf vor Ort. Doch die Märkte, die die Formel 1 besucht, sind sehr unterschiedlich. Als Beispiel nennt Domenicali die Rennen in den USA, die eine einzigartige Dynamik entwickelt hätten.

"Was Las Vegas betrifft, kann ich sagen, dass die Veranstaltung im vergangenen Jahr ein außergewöhnlicher Erfolg war", so Domenicali. "Ich möchte darauf hinweisen, dass die Stadt schon immer an Veranstaltungen gewöhnt war, die in Kasinos und Hotels stattfanden, aber wir waren die ersten, die eine Veranstaltung organisiert haben, die die Gemeinde mit einbezog."

"Wir mussten den Asphalt erneuern, und das war eine Arbeit, die große Auswirkungen auf die Gemeinde hatte, die nicht an Unannehmlichkeiten gewöhnt war, aber jetzt haben sie verstanden, dass es eine Arbeit für die nächsten zehn Jahre war, und die Beziehungen zu den Institutionen werden immer besser", freut sich der Formel-1-Chef.

Las Vegas etwas Besonderes

"Was den Vorverkauf betrifft, so ist die Dynamik, mit der die Tickets verkauft werden, von Land zu Land unterschiedlich", erklärt er. "In den USA zum Beispiel, vor allem in einer Stadt wie Las Vegas, ist es üblich, Tickets für Shows, Konzerte, Theater und Sportveranstaltungen in letzter Minute zu kaufen. In anderen Ländern, zum Beispiel in Australien, sind die Tickets für die nächste Veranstaltung bereits am Tag nach dem Rennwochenende ausverkauft!"

Domenicali bezeichnet Las Vegas als "außergewöhnliches Event", das der Formel 1 bereits Wachstum gebracht habe. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Er sagt: "Las Vegas ist ein Event, das in Bezug auf die weltweite Sichtbarkeit außergewöhnlich ist."