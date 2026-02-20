Domenicali kontert Rücktritts-Spekulationen: "Max liebt die Formel 1"

Die Diskussion um die neuen 2026er-Autos sorgt weiter für Gesprächsstoff. Doch ein möglicher Abschied von Max Verstappen ist für Stefano Domenicali kein realistisches Szenario.

Der CEO und Präsident der Formula 1 widerspricht deutlich der Annahme, der viermalige Weltmeister könne die Serie verlassen, weil ihm die neue Fahrzeuggeneration nicht zusagt.

Nach den ersten Testtagen mit dem Red Bull RB22 hatte Verstappen die 2026er-Autos mit ihrem deutlich größeren Hybridanteil als "Anti-Racing" und "Formel E auf Steroiden" bezeichnet. Durch den starken Fokus auf Energiemanagement seien die Fahrer gezwungen, massiv elektrische Energie zu rekuperieren - sogar in einer eigentlich voll gefahrenen Qualifying-Runde. Das widerspreche aus seiner Sicht dem Wesen der Formel 1.

Zudem hatte der Niederländer mehrfach betont, dass er nicht zwingend über seinen bis 2028 laufenden Vertrag bei Red Bull Racing hinaus in der Formel 1 bleiben müsse - insbesondere dann nicht, wenn ihm das Fahren keinen Spaß mehr bereite. In Bahrain sagte er, dieses Reglement "hilft nicht" dabei, ihn langfristig in der Serie zu halten.

Später relativierte er seine Aussagen: "Etwas nicht zu mögen bedeutet nicht, dass ich es nicht machen will. Als Purist und Motorsport-Fan würde ich andere Regeln bevorzugen, aber so ist es nun einmal. Ich werde versuchen, das Maximum daraus zu holen. Ich liebe es, mit dem Team zu arbeiten und mit unserem eigenen Motor. Das sind die schönen Dinge. Würde ich andere Regeln bevorzugen? Ja, aber das ist die Realität."

Domenicali: "Ich kenne Max sehr gut"

Für Domenicali steht dennoch außer Frage, dass Verstappens Zukunft nicht in Gefahr ist: "Ich habe alle Fahrer getroffen. Ich habe Max gestern getroffen", sagt er. "Ich garantiere euch, dass Max die Formel 1 mehr liebt und sich mehr um sie sorgt als jeder andere."

"Er hat eine Art, seine Punkte auf eine bestimmte Weise zu formulieren, aber wir hatten ein sehr konstruktives Treffen - auch mit dem Verband und den Teams -, um hervorzuheben, welche Sichtweisen er hat und was seiner Meinung nach getan werden muss, um das Fahrertalent im Mittelpunkt zu halten, ohne den grundsätzlichen Ansatz zu verändern."

Auf die Nachfrage, warum er sich so sicher sei, dass Verstappen nicht zeitnah aussteigen werde, antwortet Domenicali: "Weil ich eine sehr gute Beziehung zu Max habe. Ich kenne ihn sehr gut und verbringe viel Zeit mit ihm. Das ist der Grund. Und er liebt die Formel 1, daran gibt es keinen Zweifel."

Stimmung dreht sich bereits

Zugleich deutet der Italiener an, dass sich das Feedback der Fahrer bereits positiver entwickle, je mehr Erfahrung sie mit den neuen Autos sammelten. Mit zunehmender Optimierung von Set-up, Energienutzung und Fahrweise verändere sich auch die Wahrnehmung.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass die Entwicklung der Technologie hinter den Autos natürlich eine andere Art erfordert, das Auto selbst zu fahren", erklärt Domenicali. "Ich teile wirklich die Ansicht, dass alle sehr, sehr konstruktiv sind. Übrigens sind die Kommentare vom ersten Tag bereits anders als die Kommentare vom dritten Testtag. Das wird sich weiterentwickeln."

Er zeigt sich überzeugt, dass sich das Gesamtbild im Laufe der Saison noch verändern werde: "Ich bin ziemlich sicher, dass, wenn wir uns in der Mitte des Jahres oder am Ende des Jahres zusammensetzen, ihr ein anderes Bild sehen werdet."