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Domenicali kündigt an: 2027 mehr Sprintrennen in der Formel 1!

In der Formel-1-Saison 2027 wird es mehr Sprintrennen geben: Die Anzahl wird von sechs auf neun oder zehn steigen, wobei ein Rennen bereits feststeht

Norman Fischer Gianluca D'Alessandro
Veröffentlicht:
Domenicali kündigt an: 2027 mehr Sprintrennen in der Formel 1!

Die Zahl der Sprintrennen in der Formel 1 wird sich erhöhen

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Die Formel 1 wird in der Saison 2027 aller Voraussicht nach mehr Sprintrennen bekommen. "Das wird geschehen, wenn wir sehr, sehr bald den Kalender bekannt geben", verrät Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einem Interview mit Sky Sports.

In der aktuellen Saison stehen sechs Sprintwochenenden auf dem Programm, 2027 soll die Zahl auf neun oder zehn steigen - für Domenicali der richtige Weg: "Wenn wir an den Anfang zurückdenken, waren die Leute immer skeptisch gegenüber dem, was wir tun, und ich denke, wir haben die Pflicht, in gewisser Weise mutig zu sein und über den Tellerrand hinauszuschauen", sagt er.

"Bei den 150.000 Menschen, die wir am Freitag in Silverstone hatten - wenn man denen nichts bietet, wo Action drin ist, wäre das falsch", so der Formel-1-Boss. "Deshalb denke ich, dass dies der richtige Weg ist, und wir sind gerade dabei, eine größere Anzahl für die Zukunft anzukündigen."

2026 trägt die Formel 1 ihre Sprintrennen in Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur aus. Welche Rennen 2027 ein Sprintwochenende sein werden, wird demnächst verkündet, doch ein Ort steht bereits jetzt fest: Monza.

"Wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass wir ab nächstem Jahr für drei Jahre das Sprintrennen haben werden", bestätigt Geronimo La Russa, der Präsident des italienischen Automobilverbandes ACI. Somit wird Monza bis einschließlich 2029 ein Kurzrennen neben dem eigentlichen Grand Prix austragen.

Auf der italienischen Traditionsstrecke fand bereits 2021 das zweite Sprintrennen der Formel-1-Geschichte statt. Damals hatte man Silverstone, Monza und Sao Paulo als Testgelände für das neue Format gewählt, das damals noch über die Startaufstellung des Grand Prix entschieden hatte. Seitdem hatte Monza kein Sprintrennen mehr.

Der Lauf wurde damals von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas gewonnen, das Rennen dann jedoch überraschend von Daniel Ricciardo, der zusammen mit Lando Norris einen Doppelsieg von McLaren feiern konnte.

Sprintrennen gibt es in der Formel 1 seit der Saison 2021. Wurden zu Beginn noch drei Events ausgetragen, stieg die Anzahl ab 2023 auf sechs, wobei im Laufe der Jahre immer wieder am Format gefeilt wurde. Ab 2027 soll nun die nächste Stufe gezündet werden.

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