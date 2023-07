Domenicali lobt die Rolle von Bildern bei der Gewinnung neuer F1-Zuschauer

Im Vorfeld des Grand Prix von Großbritannien wurde in London das neue Buch Ferrari: From Inside and Outside vorgestellt. Das Buch zeigt die Arbeit von zwei der größten Fotografen der Formel 1: Rainer Schlegelmilch und Ercole Colombo. Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, betonte bei dieser Gelegenheit, wie Bilder zur wachsenden Beliebtheit der Formel 1 bei Zuschauern aller Altersgruppen beitragen.

Domenicali war Teil des Traumteams von Ferrari mit Jean Todt, Ross Brawn und Michael Schumacher, das die Formel 1 in der ersten Hälfte der 2000er-Jahre dominierte. Bis 2015 war er Ferrari-Teamchef. "Als ich zu Ferrari kam, kannte ich sowohl Ercole als auch Rainer bereits. Sie waren es, die für Fans und Tifosi die besten Bilder und die besten Momente des Rennsports festhielten", so Domenicali.

"Bevor ich sie kannte, bevor meine professionelle Laufbahn in der Formel 1 begann, habe ich die Formel 1 durch ihre Augen gesehen", sagt der heutige CEO der Formel 1 über die beiden Fotografen und lobt: "Sie wurden zu sehr wichtigen Personen in der Welt der Formel 1, weil sie stets in der Lage waren, den richtigen Moment mit der Spannung einzufangen, die man auch beim Betrachten eines Bildes spüren kann."

"Ihre Rolle ist sehr wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt soziale Medien und damit viele unterschiedliche digitale Möglichkeiten haben, über die Formel 1 zu sprechen. Für die neue Generation von Fans spielt es eine wichtige Rolle, mehr von der Geschichte unseres Sports zu erfahren und zu verstehen", so Domenicali.

Colombo und Schlegelmilch haben für Ferrari: From Inside and Outside zum ersten Mal zusammengearbeitet.

Ferrari: From Inside and Outside Foto: Motorsport Network

Colombo ist der ultimative Insider - ein Mann, dessen Fähigkeiten als Netzwerker seinen Fähigkeiten mit der Kamera in nichts nachstehen. Enzo Ferrari wählte ihn als seinen Fotografen aus, um die Momente hinter den Kulissen festzuhalten. Schlegelmilch hingegen ist der Outsider - ein Beobachter, der Pionierarbeit geleistet hat, um den Eindruck von Geschwindigkeit in einem Bild festzuhalten.

Die Arbeit von Colombo und Schlegelmilch ist das Herzstück der Bildbibliothek von Motorsport Images, dem weltweit größten Archiv seiner Art mit 26 Millionen Bildern. So beinhaltet das Archiv unter anderem die ununterbrochene Formel-1-Geschichte mit Bildern von jedem Grand Prix seit Beginn der Formel-1-WM im Jahr 1950.

Das Thema "Inside and Outside" spiegelt sich auch im Text des Buchs wider, das von James Allen herausgegebenen wurde. Hervorgehoben wird der Kontrast zwischen der Wahrnehmung Ferraris durch die Fans von außen und der gelebten Erfahrung einiger Führungskräfte des Teams. Zusammen mit Enzo Ferraris Sohn Piero Ferrari haben Mauro Forghieri, Luca di Montezemolo, Jean Todt und eben Domenicali jeweils ein Kapitel zum Buch beigetragen.

Rainer Schlegelmilch beim Signieren der limitierten Edition des Buchs Foto: Motorsport Network

Neben der Standardversion ist von Ferrari: From Inside and Outside auch eine limitierte Auflage, in feinem Leinen gebunden und mit einem Schuber versehen, erhältlich. Die Bücher sind nummeriert und von beiden Fotografen signiert. Es gibt nur 150 Bücher in dieser Auflage. 75 davon enthalten noch zwei exklusive Abzüge.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.