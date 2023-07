Domenicali: Mehr Teamwork zwischen Teams gibt mehr Erfolg für die Formel 1

Laut Formel-1-Boss Stefano Domenicali wurden die Formel-1-Teams aufgefordert, ihre Denkweise zu ändern und mehr abseits der Rennstrecke zusammenzuarbeiten, damit die Meisterschaft ihren Wachstumskurs beibehalten kann.

Genau diese Aufforderung geht bekanntermaßen zur Zeit voll auf: Die Königsklasse hat unter dem neuen Eigentümer Liberty Media eine enorme Expansion erfahren. Besonders wegweisend war die Entscheidung, sich auf den Social-Media-Kanälen mehr zu öffnen. Die daraus resultierende Netflix-Dokumentation "Drive to Survive" gilt als entscheidender Aspekt, damit neue Fans gewonnen werden konnten.

Domenicali sieht jedoch Möglichkeiten, die Formel 1 in Zukunft noch größer zu machen. Vor allem durch die Erschließung neuer Märkte. Er glaubt, dass der Schlüssel dazu in einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Teams liegt: "Das ist etwas, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Die Teams sind egozentrisch, wenn es darum geht, neue Ideen aufzuhalten, die sie nach eigenem Eindruck benachteiligen."

Da die Teams ein entscheidendes Mitspracherecht bei neuen Regeln haben, war dies in der Vergangenheit ein Hindernis für vorgeschlagene Änderungen, um die Popularität der Formel 1 zu steigern.

In einem Exklusivinterview mit der italienischen Sprachausgabe von 'Motorsport.com' sagt Domenicali, dass es für die Teams an der Zeit sei, über den Tellerrand zu schauen. Es gehe nicht nur um ihr eigenes Wettbewerbsglück, wenn die Formel 1 in den nächsten Jahren alles erreichen soll, was sie kann.

Über die Rolle der Teams bei den Regeln sagt Domenicali: "Die Formel 1 ist mit der aktuellen Struktur gewachsen und ich glaube nicht, dass es möglich ist, sie zu ändern. Und es muss betont werden, dass die FIA bei der Definition und Überwachung des Reglements verantwortlich sein muss, das ist ein fester Punkt."

"Was ich als Wachstumschance sehe, ist eine Änderung der Herangehensweise, mit der sich die Teams in diesem Szenario selbst managen. Wenn wir auf der Strecke sind, ist es richtig, dass jedes Team alles gibt, um die Gegner zu bekämpfen. Aber es gibt auch einen Moment, in dem wir zusammenkommen und an das Wohl des Sports denken müssen - ein Wohl, das dann allen zugute kommt", merkt der Formel-1-Chef an.

Der 58-Jährige versuchte diesen Punkt beim Großen Preis von Kanada zu betonen, als er den General Manager der NFL, Roger Goodell, zu seinem regelmäßigen Treffen mit den Teamchefs einlud. Dort wurde besprochen, wie die Dinge in einem solchen medial aufsteigenden Spitzensport funktionieren.

"Ich habe Roger Goodell geschickt, um unserer Formel-1-Welt zu erklären, dass es auch eine andere Art gibt, mit Problemen umzugehen untereinander. Es ist richtig, dass man auf dem Wettbewerbsfeld Gegner ist, aber es außerhalb gemeinsame Themen gibt. Die Teams müssen verstehen, dass es Interessen gibt, die über das Gewinnen oder Verlieren des Rennens am Sonntag hinausgehen. Wir sind auf dem Weg dahin und ich bin optimistisch", erklärt Domenicali.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.