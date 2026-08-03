Domenicali über F1-Kritik: Wollen Fahrern nicht den Mund verbieten

Zur Hälfte der Formel-1-Saison 2026 spaltet das neue technische Reglement mit seinem weit größeren Schwerpunkt auf Elektroenergie und Energiemanagement weiterhin die Meinungen von Fans und Fahrern.

Laut der Formel 1 hat ihre Fanbasis auf die bisherigen Rennen weitgehend positiv reagiert, wie aus ihrem Programm "Formula 1 Fan Voice" hervorgeht. Dieses besteht aus einer Gruppe von 60.000 Fans, die den Unterhaltungswert jedes Grand Prix bewerten.

Nach Angaben der Formel 1 bewerteten im vergangenen Jahr 60 Prozent dieser Gruppe die Rennen als "gut" oder "ausgezeichnet", während dieser Wert im Jahr 2026 auf 66 Prozent gestiegen ist.

Kurioserweise stieg die Bewertung für Spa laut der Formel 1 trotz all der Probleme beim Energiemanagement um 24 Prozent, während der Große Preis von Ungarn - den viele Hardcore-Fans als das am natürlichsten wirkende Rennen der ersten Saisonhälfte ansahen - exakt dieselbe Bewertung erhielt wie ein Jahr zuvor.

Den eigenen Daten der Formel 1 zufolge erhielt lediglich der Große Preis von Großbritannien eine deutlich schlechtere Bewertung als im Vorjahr. Die Formel 1 führt das darauf zurück, dass das Rennen hinter dem Safety-Car endete und der Große Preis von Großbritannien 2025 als "sehr ereignisreich" beschrieben wird.

Die Fahrer äußerten sich jedoch weit kritischer. Max Verstappen bezeichnete das aktuelle Reglement während der Wintertests umgehend als "Formel E auf Steroiden" und wurde seitdem von vielen seiner Fahrerkollegen unterstützt.

Besonders auf streckenbezogen energiehungrigen Kursen wie Silverstone und Spa empfanden die Fahrer die 2026er-Autos als mühsam zu fahren. Oscar Piastri verwies zudem auf die "selbstlernenden Elemente" der Power-Units, was bedeute, dass Fahrer von "vorausschauenden Algorithmen" überrascht werden können.

Domenicali: Jeder kann eine Meinung haben!

Bei einer Medienrunde zu Beginn der Sommerpause betonte Formel-1-Boss Stefano Domenicali dennoch, dass der Sport insgesamt in einer sehr starken Position sei: "Ich denke, die Situation, in der wir heute leben, ist wirklich großartig", so der Italiener.

"Die Meisterschaft ist auf einem absoluten Höchststand, was die Zuschauerzahlen angeht - die Leute, die an die Strecke kommen, und die Leute, die, egal ob neue oder alte Fans, den Erfolg unserer Arbeit schätzen."

Auf die Frage, ob die Kritik der Fahrer stärker ausgefallen sei, als die Formel 1 zu Beginn des Jahres erwartet hatte, antwortet Domenicali: "Sie kennen mich: Wir sind nicht hier, um irgendjemandem den Mund zu verbieten. Ich meine, das Schöne an unserem Sport ist, dass jeder eine Meinung haben kann, aber eine Meinung ist eben eine Meinung."

"Es gibt jemanden, der die Pflicht hat, eine Linie vorzugeben. Es gibt bestimmte Fahrer, die natürlich bestimmte Dinge bevorzugen. Ich denke, dass wir im Prozess hervorgehoben haben, dass wir in dieser Hinsicht konstruktiv sein müssen."

Domenicali sagt, es sei wichtig zu verstehen, wie die FIA und die Formel 1 überhaupt in diese Lage geraten sind. Als die Diskussionen über das aktuelle Reglement begannen, drängte die Automobilindustrie klar in Richtung Elektromobilität. Um nicht mit nur zwei Motorenherstellern dazustehen, musste sich der Sport bis zu einem gewissen Grad in diese Richtung bewegen.

"Ich komme auf den Punkt zurück, dass dieser Wechsel an einen Grund gekoppelt war, und das war ein lebensnotwendiger Grund. Andernfalls würden wir heute hier sitzen und über unseren Sport sprechen, als wäre es ein anderer Sport. Das wurde also angepasst."

Kritik ja, aber konstruktiv, bitte!

Domenicali betont jedoch, dass die Äußerungen der Fahrer konstruktiv bleiben müssen, da aus seiner Sicht niemand von reiner Negativität profitiere. Deshalb zieht es der Italiener vor, solche Angelegenheiten hinter verschlossenen Türen zu besprechen - etwas, das er vor Kurzem erneut mit Verstappen getan hat.

"Ich denke, wie Sie mich kennen, dass ich es bevorzuge, Dinge mit Respekt hinter vier Wänden zu besprechen, um Lösungen zu finden. Aber wie gesagt: Ich denke, je lauter man sich zu bestimmten Dingen äußert, die aus dem Rahmen fallen, desto mehr richtet sich die Negativität nicht mehr gegen den Sport, sondern wird persönlich. Ich denke, das hat jeder verstanden."

Schließlich hebt Domenicali hervor, dass er als CEO der Formel 1 das große Ganze im Blick behalten müsse - nicht nur die Kritik der Fahrer, sondern auch das, was für den Sport als Ganzes am besten sei, einschließlich der kommerziellen Perspektive.

"Und in dieser Hinsicht wissen Sie, wie gesagt, sehr wohl, wie sehr ich das Juwel schätze, das unsere Fahrer sind. Aber natürlich müssen sie verstehen, dass es einen Weg gibt, den wir gemeinsam gehen müssen."

"Und die Fans stehen immer an oberster Stelle, noch vor allen anderen, selbst vor mir. Sie (die Fahrer; Anm. d. Red.) können eine persönliche Meinung haben, aber ich habe die Pflicht, zusammenzufassen, was das Beste für den Sport ist", so Domenicali.

"Aber ich denke, dass die Situation heute mit allen Beteiligten sehr stark und sehr solide ist. Wir müssen also nach vorne schauen und sicherstellen, dass der Sport wächst - wie gesagt, alle zusammen auf die richtige Weise."