Dominante Pole: Norris lässt Verstappen in Zandvoort keine Chance!

Lando Norris (McLaren) hat sich die Poleposition für den Grand Prix der Niederlande 2024 gesichert. Im Qualifying in Zandvoort spielte der Brite auf trockener Fahrbahn die Stärken seines runderneuerten McLaren aus und fuhr vor Lokalmatador Max Verstappen (+0,356) und seinem Teamkollegen Oscar Piastri (+0,499) auf den ersten Platz.

Q3 war bis zum Schluss eine ziemlich spannende Angelegenheit: Nach dem ersten Run führte Norris 0,119 Sekunden vor Piastri und 0,148 vor Verstappen. George Russell (Mercedes) hatte auf P4 bereits 0,436 Sekunden Rückstand und hatte sich damit zu dem Zeitpunkt aus dem allerengsten Favoritenkreis verabschiedet.

Dabei war Verstappens erste Runde nicht perfekt. Er meldete während seiner In-Lap: "Checkt den Unterboden, wenn ich reinkomme. In Kurve 13 bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen."

Angefeuert von den niederländischen Fans legte Verstappen dann im Finish nochmal zu und steigerte sich auf 1:10.029 Minuten - eine Zeit, die kurzzeitig für die Führung reichte und für einen Aufschrei bei seinen Anhängern sorgte.

Aber die Freude währte nur ein paar Sekunden, denn Norris steigerte sich mit einer herausragenden letzten Runde auf 1:09.673 Minuten und sicherte sich damit letztendlich souverän die Poleposition. Immerhin war es Verstappen aber noch gelungen, Piastri zu überholen und eine erste Startreihe ganz in McLaren-Orange zu verhindern.

Solide diesmal die Leistung von Sergio Perez im zweiten Red Bull, der "nur" 0,387 Sekunden auf Verstappen einbüßte und Fünfter wurde. Hinter ihm rundeten Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) und Pierre Gasly (Alpine) die Top 10 ab.

Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) und Nico Hülkenberg (Haas) verpassten diesmal den Einzug ins dritte Qualifying.

Gab's negative Überraschungen in Q2?

In Q2 gab's die erste faustdicke Überraschung des Qualifyings. Hamilton lag nach dem ersten Run noch an fünfter Position und konnte sich im zweiten auf 1:10.948 Minuten steigern. Doch das war nicht genug für den Cut.

Am Ende lag er auf Platz 12, 0,103 Sekunden hinter der rettenden P10-Zeit von Alonso im Aston Martin und 0,396 Sekunden hinter Teamkollege Russell auf P3. Im ersten Sektor waren die beiden Mercedes-Fahrer fast gleich schnell. Im zweiten und dritten war Hamilton aber deutlich langsamer als Russell.

Mit Sainz auf P11 erwischte es einen weiteren der Topstars schon in Q2. Die anderen drei Fahrer, die frühzeitig zusammenpacken konnten, waren hingegen weniger überraschend: Yuki Tsunoda (Racing Bulls) auf Rang 13, Nico Hülkenberg auf Rang 14 und Kevin Magnussen (beide Haas) auf Rang 15.

Warum waren in Q1 nur 19 Autos am Start?

Logan Sargeants Crash im dritten Freien Training hatte ein Nachspiel: Der Williams-Pilot konnte nicht am Qualifying teilnehmen, weil der Unfallschaden zu groß war. Somit schied er als 20. und Letzter ohne Zeit aus.

Mit ihm mussten Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas und Guanyu Zhou (Sauber) bereits in Q1 die Segel streichen. Ricciardo fehlten 0,111 Sekunden auf die rettende P15-Zeit von Hülkenberg.

Warum regte sich Perez am Boxenfunk so auf?

Q1 war gerade erst ein paar Minuten alt, da gab's schon die erste Kontroverse. Perez war auf einer schnellen Runde auf den langsam fahrenden Hamilton aufgefahren und fühlte sich aufgehalten. "Was zur Hölle macht der Idiot?", meckerte der Red-Bull-Fahrer. Hamilton konterte: "Ich war ihm doch bei weitem nicht im Weg."

Die Rennleitung notierte den Zwischenfall wegen Behinderung und wird nach Ende des Qualifyings die Rennkommissare mit dem Fall befassen. Sportlich hatte die Situation zunächst keine Folgen. Hamilton zog als Fünfter, Perez sogar als Schnellster ins Q2 ein, mit einer Bestzeit von 1:11.006 Minuten.

Wo kann man den Grand Prix in Zandvoort live sehen?

Ganz egal, ob das Free-TV überträgt oder nicht: Der Tag endet für Formel-1-Fans am Rennwochenende immer auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Im täglichen Livestream analysieren diesmal Christian Nimmervoll und Ruben Zimmermann das Qualifying und das Geschehen rundherum beim Grand Prix der Niederlande.

Für Fans auch deshalb ein Pflichttermin, weil die beiden mit Hilfe des mehrköpfigen Journalistenteams vor Ort an der Rennstrecke auch Infos aufbereiten können, die es wegen der limitierten Sendezeiten nicht mehr in die Live-Übertragungen im TV geschafft haben. Und weil sie am Ende im Livechat immer Fragen der Kanalmitglieder beantworten. (Jetzt Kanalmitglied werden und im Livechat Fragen stellen!)

Für klassische TV-Zuschauer aus Deutschland ist Zandvoort ein gutes Wochenende. RTL überträgt das Rennen am Sonntag live. Start ist um 15 Uhr. Die Vorberichte gehen am Sonntag bereits um 14 Uhr los. (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht mit allen Sendern für das Formel-1-Wochenende in Zandvoort!)

