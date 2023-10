Doppelpole in Mexiko: Das kann Ferrari nichtmal selbst glauben!

Sensation im Qualifying zum Grand Prix von Mexiko 2023: Nach drei Bestzeiten von Topfavorit Max Verstappen (Red Bull) in den drei Freien Trainings sicherte sich letztendlich Ferrari die erste Startreihe für das Rennen am Sonntag. Charles Leclerc fuhr mit einer Bestzeit von 1:17.166 Minuten auf Platz 1, 0,067 Sekunden vor Carlos Sainz und 0,097 Sekunden vor Verstappen.

Schon nach dem ersten Q3-Run hatte es nach einer Doppelpole für Ferrari ausgesehen. Wie aus dem Nichts katapultierten sich Leclerc und Sainz plötzlich an die Spitze der Zeitentabelle, sodass Ferrari zu dem Zeitpunkt 0,120 Sekunden vor Verstappen auf Polekurs lag. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) war da bereits Vierter, 0,216 Sekunden hinter Leclerc - und blieb dort auch.

Steigern konnte sich im zweiten Run von den Top 4 nur Verstappen, aber das reichte nicht, um den dritten Platz zu verbessern. Im Hinblick auf das Rennen am Sonntag womöglich ohnehin der beste Startplatz, weil er so auf dem Weg zur ersten Kurve womöglich Windschatten haben wird.

Die Ferrari-Piloten waren vom Ergebnis offenbar selbst überrascht: "Was für eine Überraschung! Jede Pole, die wir holen, ist eine Überraschung", funkte Leclerc, hörbar euphorisiert, nach Ende der Session, und Sainz rätselte im ersten Plausch mit seinem Teamkollegen, wo die acht Zehntel plötzlich hergekommen seien und dass er das für "merkwürdig" halte.

Lokalmatador Sergio Perez (Red Bull) wurde mit 0,257 Sekunden Rückstand Fünfter, gefolgt von Lewis Hamilton (Mercedes/+0,288), Oscar Piastri (McLaren/+0,457), George Russell (Mercedes/+0,508), Valtteri Bottas (+0,866) und Guanyu Zhou (beide Alfa Romeo/+0,884).

Nico Hülkenberg (Haas) wurde Zwölfter, Lando Norris (McLaren) schied als Geheimfavorit schon in Q1 aus.

Untersuchung wegen Wagenheber in Q2: Wie bitte?

Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es in Q2, als Yuki Tsunoda (AlphaTauri) aus der Box fuhr und mit dem rechten Hinterrad einen in seinem Wendekreis stehenden Wagenheber des Williams-Teams rammte und über den Haufen fuhr. Auf dem FIA-Monitor leuchtete wenig später auf: "Zwischenfall in Zusammenhang mit Williams-Ausrüstung wird untersucht."

Für Williams kam es aber noch dicker: Alexander Albon hatte sich mit einer Zeit von 1:18.302 Minuten eigentlich den neunten Platz gesichert. Doch weil ihm die Zeit wegen Tracklimits gestrichen wurde (innen in Kurve 2), fiel er auf den 14. Platz zurück und schied aus. Nutznießer war Zhou, der so auf Platz 10 aufrückte, 0,081 Sekunden vor Pierre Gasly (Alpine) und 0,084 Sekunden vor Nico Hülkenberg (Haas).

Neben Gasly (11.), Hülkenberg (12.) und Albon (14.) erwischte es in Q2 auch Fernando Alonso (Aston Martin) auf Rang 13 und Tsunoda auf Rang 15. Der Japaner, der seinen Teamkollegen Ricciardo in Q2 im Windschatten zu Platz 4 zog, schied selbst ohne Rundenzeit aus.

Was war der Grund für Norris' Aus in Q1?

Mercedes, Ferrari und McLaren versuchte im ersten Q1-Run zunächst, mit dem Mediumreifen durchzukommen. McLaren lag fünf Minuten vor Ende der Session jedoch nur auf Rang 18/19, sodass ein weiterer Run auf Softreifen notwendig war. Doch während sich Piastri noch auf P2 verbessern konnte, 0,142 Sekunden hinter Verstappen und 0,100 Sekunden vor Ricciardo, schied Norris als 19. aus.

Denn Norris wartete mit seinem zweiten Versuch lange zu und geriet am Ende von Q1 mitten in jenes Paket, das im ersten Sektor wegen einer gelben Flagge vom Gas gehen musste. Alonso hatte sich ausgangs Kurve 3 beim Beschleunigen gedreht, und obwohl der Aston-Martin-Pilot ohne fremde Hilfe weiterfahren konnte, machte er unter anderem Norris die letzte Runde kaputt.

Norris sucht jedoch keine Ausreden für sein Ausscheiden: "Ich habe meine Runde versaut, weil ich mich verbremst habe. Das war das Hauptproblem", sagt er. "Und dann war auch der erste Versuch, mit dem Medium mal eine Sicherheitszeit zu setzen, nicht gut."

Neben Norris schieden in Q1 auch Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) und Logan Sargeant (Williams) aus.

Welche Untersuchungen gab's nach Q1?

Wegen eines Staus am Ende der Boxengasse, ähnlich wie in Singapur, gerieten Verstappen, Russell und Alonso ins Visier der Rennkommissare. Ob für angebliche Behinderung von Konkurrenten beim zu langen Zuwarten an der Boxenausfahrt Strafen ausgesprochen werden, entscheidet sich aber erst nach dem Qualifying.

Russell, Norris und Zhou handelten sich eine Untersuchung dafür ein, dass sie die maximale Deltazeit des Rennleiters nicht einhielten und auf einer ihrer Runden zu langsam unterwegs waren. Ein weiterer Zwischenfall, der erst nach dem Qualifying untersucht wird.

Dazu gab es noch eine Reihe von Verstößen während der gelben Flagge wegen Alonso. Hamilton fuhr zu schnell, Tsunoda wurde wegen Überholens unter Gelb ins Visier genommen.

Besonders auffällig war in Q1 Williams-Fahrer Logan Sargeant. Nicht nur, dass ihm beide schnellen Runden wegen eines Verstoßes gegen die Tracklimits gestrichen wurden, war er auch noch zu schnell unter Gelb und überholte einmal unter Gelb. Was letztendlich keinen Unterschied macht: Er belegte ohne Zeit ohnehin den 20. und letzten Platz.

Am Boxenfunk regte er sich dann auch noch über das Timing seiner Runs auf: "Warum fahren wir hinter einer Million Autos raus, Mann?", kritisierte Sargeant seinen Renningenieur. Der versuchte sich zu erklären: "Ich weiß, dass uns das nicht hilft, aber ..." Aber Sargeant fiel ihm wutentbrannt ins Wort: "Alle behindern sich gegenseitig!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.