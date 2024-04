Doppelsiege: Welche Formel-1-Teams noch erfolgreicher sind als Red Bull

Die Formel-1-Saison 2024 ist bislang das Jahr der Doppelsiege. Denn dreimal schon haben Max Verstappen und Sergio Perez für Red Bull die Plätze eins und zwei belegt, einmal hat Carlos Sainz vor Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc gewonnen. Aber wo stehen die beiden Teams eigentlich in der "ewigen Bestenliste" der Formel-1-Doppelsiege?

Aufschluss darüber gibt unsere neue Fotostrecke. Sie zeigt die Top 10 der Formel-1-Teams mit den meisten Doppelsiegen und hebt einige besondere Erfolge unter diesen Doppelsiegen hervor.

Denn manchen Teams ist es zum Beispiel gelungen, gleich den ersten Grand-Prix-Einsatz mit einem Doppelsieg zu beschließen. Andere wiederum warten seit dem letzten Doppelsieg auf einen weiteren Sieg in der Formel 1.

Spannend ist auch die Frage, wer die Doppelsiege jeweils herausgefahren hat. Bei Mercedes etwa verblüffen Lewis Hamilton und Nico Rosberg mit 31 Doppelsiegen in nur drei Jahren. Das bedeutet: Mercedes hat von 2014 bis 2016 in 52 Prozent aller Fälle die Positionen eins und zwei belegt, in 31 von 59 Grands Prix.

Älteren Formel-1-Fans dürften indes vor allem die Ferrari-Doppelsiege von Michael Schumacher und Rubens Barrichello von 2000 bis 2005 in Erinnerung geblieben sein - und wie es mehrfach kurz vor Schluss noch zu einem teaminternen Positionstausch kam, der manchmal gewollt war (Österreich 2001 und 2002) und manchmal unabsichtlich passiert ist (Indianapolis 2002).

Einer der außergewöhnlichsten Formel-1-Doppelsiege ereignete sich übrigens schon lange davor: Der Sieger und der Zweitplatzierte beim Schweden-Grand-Prix 1976 in Anderstorp kreuzten auf jeweils sechs Rädern die Ziellinie - für den neunten und damit letzten Doppelsieg von Tyrrell mit dem legendären Sechsrad-Rennwagen P34. Es blieb der einzige Grand-Prix-Erfolg für dieses spezielle Auto.

In jüngeren Jahren kam es teilweise indes zu einer Häufung von Doppelsiegen, die zugleich erste Siege waren. Allein die Anfangsphase der Formel-1-Saison 2009 war die Bühne für gleich zwei dieser Szenarien, und eines der beteiligten Teams fährt bis heute vorne mit. Das andere steht nach nur einem Jahr des Bestehens am hinteren Ende der Top-10-Teams mit den meisten Doppelsiegen. ( Mehr dazu in der neuen Fotostrecke!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.