Doppelter Verstappen-Sieg: Vater Jos gewinnt erste Rallye, Max gratuliert

Am Sonntag feierte Max Verstappen in Miami einen überlegenen Formel-1-Sieg. Doch er war nicht der Einzige in der Familie, der an diesem Tag mit einer Siegertrophäe den Heimweg antreten konnte. Auch Vater Jos hatte Grund zu feiern.

Der 51-Jährige gewann die Rallye Monteberg in Belgien zusammen mit seinem Co-Piloten Renaud Jamoul in einem Skoda Fabia RS Rally2. Für ihn war es der erste Rallye-Sieg.

"Das tut mir unheimlich gut. Es war eine schwierige Zeit für mich, weil ich ein paar Monate lang nicht fahren konnte", kommentiert Jos seinen Comeback-Erfolg, nachdem er zu Beginn des Jahres krankheitsbedingt pausieren musste. "Dass ich auf diese Weise zurückkomme, damit bin ich super zufrieden", sagt er.

"Als es im Laufe des Tages zu regnen begann, war es tückisch rutschig, aber dann konnte ich die Zeit reinholen. Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Rallye-Sieg." Zu diesem gratulierte ihm auch sein ebenfalls siegreicher Sohn aus Miami.

"Es ist eine ganz andere Disziplin. Aber ja, ich freue mich für ihn", sagte Verstappen während der Pressekonferenz der Top 3. "Er verbringt definitiv viel Zeit damit. Es ist schön, wenn sich etwas auszahlt, wenn man so viel Mühe investiert. Für ihn ist es natürlich eine Art Hobby, aber er nimmt es sehr ernst."

Das Rennprogramm von Jos Verstappen sieht 2023 auch drei Events der belgischen Rallye-Meisterschaft vor: Sezoens (20. Mai), Bertrix (10./11. Juni) und Ypern (23./24. Juni).

Erst im vergangenen Jahr feierte der ehemalige Formel-1-Pilot sein Rallye-Debüt: Er trat bei den ersten beiden Läufen der belgischen Rallye-Meisterschaft an. Damals pilotierte er einen Citroen C3 Rally2. Im August gab er dann sein WRC-Debüt in Ypren.

