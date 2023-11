Doppeltes Q1-Aus: Warum ging bei AlphaTauri nicht mehr?

In Mexiko war AlphaTauri noch der große Gewinner und konnte sich mit Platz sieben von Daniel Ricciardo um zwei Plätze in der WM verbessern, doch in der Qualifikation von Sao Paulo (Formel 1 2023 live im Ticker) war für die beiden Piloten schon nach Q1 Schluss. Yuki Tsunoda fehlten als 16. 0,044 Sekunden auf den Cut, Teamkollege Daniel Ricciardo war als 17. nur 0,006 Sekunden dahinter.

"Es ist frustrierend, denn wir waren definitiv schneller als das, was wir gezeigt haben, und es gab das Potenzial für Q2 und vielleicht sogar Q3, aber wir haben es in der letzten Runde nicht richtig hinbekommen", ärgert sich Ricciardo.

Er sagt, er habe die Reifen zu Beginn der Runde nicht im richtigen Fenster gehabt: "Ich bin zu heiß in Kurve 1 gegangen und wir haben im ersten Sektor eine Menge Zeit verloren", so seine Erklärung. "Und von da an waren wir in einer kleinen Spirale."

Doch der Australier versucht auch das Positive zu sehen: "Andererseits bin ich zufrieden mit den Verbesserungen, die ich im Vergleich zum Morgen am Auto gefunden habe", sagt er. "Ich werde mir heute Abend ansehen, wie wir die Leistung für den Rest des Wochenendes herausholen können."

Auch Teamkollege Tsunoda sagt, dass er das Gefühl habe, nicht das Maximum aus dem Paket herausgeholt zu haben. "In der letzten Runde hatte ich keine freie Fahrt, was sich auf meine Rundenzeit ausgewirkt hat", so der Japaner. "Unsere Pace hat heute nicht gepasst, also müssen wir uns ansehen, was passiert ist, und sehen, wie wir uns verbessern können."

Allerdings weiß er, dass Brasilien ein Sprintwochenende ist und AlphaTauri daher nicht mehr viel am Set-up machen kann. "Also geht es darum, die Leistung des Autos für morgen und Sonntag herauszuholen. Wir werden unser Bestes geben, um uns so weit wie möglich zu verbessern."

Für AlphaTauri ist das Ausscheiden in Q1 nach dem Aufwärtstrend der letzten Wochen ein klarer Rückschlag. "Wir hatten nicht den erfolgreichsten Freitag", muss der leitende Renningenieur Jonathan Eddolls zugeben.

Er verrät auch, dass sich das Team zuvor im Training nicht sonderlich gut auf das Qualifying vorbereitet habe. Man habe verschiedene Set-up-Optionen ausprobiert und dabei vor allem die Reifenmischungen Hard und Medium genommen. Die Softs wollte man sich für das Qualifying aufheben.

Große Probleme habe man dort aber eigentlich nicht gehabt - abgesehen von dem üblichen fehlenden Grip auf einer grünen Strecke. "Wir hatten das Gefühl, dass das Auto einigermaßen konkurrenzfähig war", sagt er.

Doch das Gefühl trog: "Obwohl wir uns in jedem der Runs verbessern konnten, hatten wir heute nicht genug Pace, um ins Q2 zu kommen, was frustrierend war, wenn man bedenkt, dass der Rückstand weniger als ein Zehntel betrug", sagt Eddolls.

"Wir wussten, dass wir nicht ganz so konkurrenzfähig sein würden wie in Mexiko, aber wir haben mehr erwartet, als wir heute erreicht haben. Wir werden die Daten durchgehen, versuchen zu verstehen, was passiert ist, und innerhalb des Parc fermes Änderungen am Auto vornehmen, um es für das morgige Sprint-Shootout zu verbessern."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.