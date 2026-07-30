Drei Teams, drei Mischungen: Pirelli testet Reifen in Ungarn

Pirelli hat am Dienstag und Mittwoch einen zweitägigen Reifentest auf dem Hungaroring abgehalten. Im Anschluss an das Formel-1-Wochenende in Budapest waren drei Teams noch an der Strecke geblieben, um den Reifenhersteller bei der Evaluierung seiner Pneus zu unterstützen.

Audi und Alpine schickten ihre Stammfahrer Gabriel Bortoleto und Franco Colapinto auf die Piste, während bei Aston Martin Ersatzfahrer Jak Crawford m Steuer saß - allerdings er nur am Dienstag.

Im Laufe des ersten Tages absolvierten die drei Fahrer eine Reihe von Vergleichsläufen mit verschiedenen C3-Reifenoptionen, gefolgt von Longruns, die eine Bewertung der Leistungs- und Verschleißeigenschaften der vielversprechendsten Varianten ermöglichten.

Colapinto und Bortoleto evaluierten außerdem mehrere C4- und C5-Mischungsvarianten im Rahmen von Qualifikationssimulationen und Stints mit einer höheren Kilometeranzahl.

Die schnellste Zeit des Dienstags ging an Colapinto, dessen schnellste von insgesamt 128 Runden 1:20.371 Minuten dauerte. Bortoleto legte 141 Runden zurück, die schnellste davon in 1:20.813 Minuten. Zudem kam Crawford auf 136 Runden, war aber rund vier Sekunden langsamer als Colapinto.

Zum Vergleich: Die Polezeit von Lando Norris am Wochenende lag bei 1:17.207 Minuten.

Am zweiten Tag waren nur noch Colapinto und Bortoleto im Einsatz, die dabei verschiedene Mischungen von C3, C4 und C5 evaluieren sollten und dies sowohl mit Qualifying-Runs als auch mit Longruns von bis zu 16 Runden taten.

Colapinto setzte seine Tagesbestzeit mit einer Runde von 1:20.139 Minuten und absolvierte 139 Runden für insgesamt 609 Kilometer. Bortoletos schnellste Runde war eine 1:19.917 Minuten, nachdem er 116 Runden und 508 Kilometer zurückgelegt hatte. An den zwei Testtagen wurden insgesamt 660 Runden absolviert, was 2.892 Kilometern entspricht.

Die nächsten Entwicklungstests für Pirelli-Trockenreifen sind für den 26. und 27. August auf dem Mugello International Circuit geplant.