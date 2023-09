Drittes Freies Training in Suzuka: Max Verstappen vor McLaren-Duo

Max Verstappen hat im dritten Freien Training zum Grand Prix von Japan in Suzuka Bestzeit erzielt. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich damit in der dritten Session des Wochenendes zum dritten Mal den ersten Platz. Sein Vorsprung betrug 0,240 Sekunden auf Lando Norris und 0,288 Sekunden auf Oscar Piastri (beide McLaren).

Verstappen war im ersten Sektor (mit den berühmten S-Kurven) sogar langsamer als McLaren, im zweiten Sektor aber ein wenig und im dritten Sektor deutlich schneller als seine Verfolger. Unterm Strich seine dritte Bestzeit im dritten Training, aber mit rückläufiger Tendenz, was den Vorsprung betrifft: "2,5 Zehntel sind für Red-Bull-Verhältnisse nicht viel", sagt ORF-Experte Alexander Wurz.

Hinter den Top 3 kam erstmal lange nichts. Vierter wurde - allerdings bereits mit 0,737 Sekunden Rückstand, Verstappens Teamkollege Sergio Perez, gefolgt von den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (+0,755) und Carlos Sainz (+0,870) auf den Positionen 5 und 6. Die Ferraris seien besonders "im ersten Sektor einfach nicht schnell genug", analysiert Wurz.

Bei Mercedes setzte sich der Trend vom Freitag fort, nämlich dass der Rückstand auf die Spitze größer ist als zuletzt in Singapur. Teamintern war Lewis Hamilton (7./+0,892) diesmal um 0,346 Sekunden schneller als George Russell (8.).

Überraschend: Alfa Romeo konnte das solide Freitagsergebnis bestätigen. Somit scheinen die bereits in Singapur eingeführten Updates endlich ihre volle Wirkung zu entfalten. Guanyu Zhou (+1,401) fuhr im dritten Training auf Platz 10, Valtteri Bottas (+1,432) wurde Elfter.

Knapp vor den beiden Alfa Romeos landete Fernando Alonso (+1,282) auf Platz 9. Seine schnelle Runde sah besonders in der Schikane nicht ganz sauber aus. Teamkollege Lance Stroll wurde gar nur 19., mit 1,887 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.

Eins ist nach den Freien Trainings klar: "In Suzuka bauen die Reifen sehr schnell ab", erklärt Aston-Martin-Teamchef Mike Krack im Interview mit Sky. "Es ist sehr rau, der Asphalt ist sehr rau, und mit den hohen Temperaturen sehen wir vielleicht viele Stopps am Sonntag."

Dazu kommen die engen Zeitabstände: "Die zwei Red Bulls sind etwas schneller. Danach ist es eine Sekunde bis Platz 20. Extrem eng. Also geht es darum: Kriegt man die Sektoren zusammen? Wie ist es mit Verkehr? Wie ist es mit Reifen anfahren? [...] Es wird wirklich ein interessanter Ritt", prognostiziert Krack vor Qualifying und Rennen.

Übrigens: Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche im Feld, wurde mit 1,712 Sekunden Rückstand 15. Er war damit auch um rund eine Zehntelsekunde langsamer als sein Haas-Teamkollege Kevin Magnussen (12.), würde mit diesem Ergebnis aber zumindest den Einzug ins zweite Qualifying schaffen.

Wo kann man den Grand Prix von Japan im TV sehen?

Für Hardcore-Fans endet der Formel-1-Tag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. (Jetzt kostenlos abonnieren!) Dort gibt's nämlich am Samstag und Sonntag jeweils um 13:00 Uhr die F1-Show mit Host Kevin Scheuren und Chefredakteur Christian Nimmervoll. Die beiden analysieren das Qualifying, liefern Stimmen und Reaktionen nach, die im TV nicht zu sehen waren, und beantworten Fragen der Kanalmitglieder. (Jetzt Kanalmitglied von Formel1.de auf YouTube werden!)

Wer alle Sessions live sehen möchte, der kann das bei Sky tun. Sky zeigt neben Qualifying und Rennen auch alle Freien Trainings in voller Länge. Das Qualifying beginnt am Samstag um 8:00 Uhr deutscher Zeit (Vorberichte ab 7:30 Uhr), das Rennen am Sonntag startet um 7:00 Uhr (Vorberichte bereits ab 6:00 Uhr).

Sky zu schauen lohnt sich aber nicht nur wegen der Live-Übertragungen aller Sessions und wegen des Rennens ohne Werbeunterbrechung, sondern auch wegen des hochkarätigen Expertenteams rund um den ehemaligen Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, der bekanntlich nie darum verlegen ist, die Dinge so auszusprechen, wie er sie denkt. (ANZEIGE: Sei mit Sky hautnah dabei, vom ersten Freien Training bis zur Siegerehrung!)

Einen ausführlicheren Trainingsbericht gibt's auf der Desktopversion von Motorsport-Total.com.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.