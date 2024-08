Drittes Training: Mercedes-Doppelführung vor Qualifying in Monza

Lewis Hamilton hat sich im dritten Freien Training zum Grand Prix von Italien 2024 in 1:20.117 Minuten die Bestzeit gesichert. Der Mercedes-Fahrer verwies seinen Teamkollegen George Russell (+0,093) und Charles Leclerc (Ferrari/+0,109) auf die Plätze.

15 Minuten vor Schluss war die Laune im Autodromo Nazionale di Monza noch euphorisch gewesen. Leclerc führte mit einer Bestzeit von 1:20.226 Minuten, 0,237 Sekunden vor Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Bei Temperaturen von 32 Grad Luft und 48 Grad Asphalt, und ohne dafür brandneue Reifen benötigt zu haben.

Doch als die beiden Ferraris im Finish nochmal frische Pneus aufziehen ließen, konnten sie sich nicht mehr verbessern, sodass am Ende Mercedes mit beiden Autos schneller war - obwohl Russell laut Boxenfunk keine perfekte Runde erwischte.

Übrigens: Mercedes scheint die Temperaturprobleme immer noch nicht im Griff zu haben. "Der Sitz ist wieder sehr heiß", funkte Russell etwa 20 Minuten vor Schluss. Schon am Freitag hatten sich beide Mercedes-Fahrer mehrmals ähnlich geäußert.

Oscar Piastri und Lando Norris, die beiden McLaren-Piloten, belegten die Plätze 4 und 5, gefolgt von Max Verstappen (Red Bull) auf Platz 6. Verstappen war mit dem Handling nicht zufrieden: "Das Auto lenkt nicht ein", meckerte er und meinte damit vor allem die "langsamen und mittleren" Kurven.

Sainz wurde am Ende Siebter, mit einem Rückstand von nur 0,346 Sekunden. Das zeigt schon, dass in Monza womöglich wirklich alle vier Topteams siegfähig sind. Zumindest riecht es aktuell nach einem spannenden Qualifying.

Dank des schon am Freitag herausragenden Topspeeds schafften es im Abschlusstraining beide Williams in die Top 10. Alexander Albon wurde mit 0,479 Sekunden Rückstand Achter; Formel-1-Rookie Franco Colapinto sicherte sich mit 0,788 Sekunden Rückstand Rang 9.

Erfreulich die Performance von Nico Hülkenberg: Er erwischte keine optimale letzte Runde mit einem Fehler in Kurve 4/5 und Verkehr, belegte aber trotzdem den zehnten Platz. Vor Fernando Alonso (Aston Martin) und Daniel Ricciardo (Racing Bulls).

Ansonsten verlief das letzte Training vor dem Qualifying ohne nennenswerte Zwischenfälle. Nur ganz am Ende rollte Kevin Magnussen (Haas) auf der Strecke aus. "Stop the car", wurde er von seinem Renningenieur aufgefordert. Was sehr nach Powerunit- oder Getriebeschaden riecht.

Sergio Perez wurde 18. Der Red-Bull-Fahrer meinte nach Ende der Session, er habe Vibrationen vorne gespürt, ausgehend vom Motor. Eine Meldung, die das Team bis zum Qualifying untersuchen wird.

Wo kann man den Grand Prix von Italien live sehen?

Vorweg: Selbst wer die Sessions nicht live gesehen hat, kann sich abends noch die volle Dröhnung Formel 1 geben. Und zwar in den täglichen Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Christian Nimmervoll und Frederik Hackbarth analysieren dort, am Samstag um 22:30 Uhr, den Tag in Monza, unterstützt von einem neun Mann starken Journalistenteam vor Ort an der Rennstrecke.

Die gute Nachricht für deutsche Formel-1-Fans ist: Qualifying und Rennen beim Grand Prix von Italien werden von RTL live übertragen. Das Qualifying am Samstag ab 16:00 Uhr (Vorberichte: 15:30 Uhr), das Rennen am Sonntag ab 15:00 Uhr (Vorberichte: 14:00 Uhr). (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht!)