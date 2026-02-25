Drive to Survive - Staffel 8: Für Hardcore-Fans weiterhin schwierig

Diesen Freitag kehrt die Netflix-Dokumentation "Drive to Survive" mit der achten Staffel zurück, die dieses Mal acht Episoden umfasst. Das sind die wichtigsten Eindrücke aus der Aufarbeitung der Formel-1-Saison 2025.

Staffel 8 wird niemandes Meinung ändern

Seit Jahren gilt "Drive to Survive" als entscheidender Faktor für den Popularitätsschub der Formel 1 im Mainstream. Die Produktionsfirma Box to Box bleibt ihrem bewährten Rezept treu, das die Serie zur erfolgreichsten Sportdoku von Netflix gemacht hat.

Jede Folge konzentriert sich auf eine zentrale Geschichte und verknüpft die Ereignisse der Saison 2025 mit neuem, bisher unveröffentlichtem Material, Interviews mit Fahrern und Teamchefs sowie Kommentaren bekannter Stimmen wie Will Buxton und Claire Williams.

Die Serie richtet sich eher an neue Fans als an Formel-1-Puristen, und auch Staffel 8 macht da keine Ausnahme. Wenn man also die vorherigen Staffeln nicht mochte, wird sich das diesmal kaum ändern.

Wer jedoch kein Problem mit der teils übertrieben erzählerischen Note hat, findet dennoch spannendes Behind-the-Scenes-Material und Momente, die man auch als eingefleischter Fan verpasst haben könnte. Netflix scheint außerdem besser darauf zu achten, Szenen und Zitate im Kontext zu halten. Unstimmigkeiten sind im Vergleich zu vorherigen Staffeln seltener geworden.

Netflix vermisst Christian Horner schon jetzt

Eines wird schnell klar: Den Erfolg von "Drive to Survive" haben vor allem Rivalitäten, Machtspiele und Intrigen befeuert - fast wie bei "Game of Thrones" oder "House of Cards". Staffel 8 zeigt deutlich, wie sehr das Konzept von diesen Konflikten lebt.

Der inzwischen entlassene Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagt nach Buhrufen beim gemeinsamen Launchevent "F175" selbstironisch, dass Geschichte ihren Bösewicht braucht. Nach Horners Aus zur Saisonmitte fehlt der Serie - und auch der Formel 1 - damit im Hinblick auf die zu erzählenden Geschichten eine wichtige Person.

Obwohl Horner bedauerte, sich nicht richtig verabschieden zu können, bereiteten ihm die Produzenten einen passenden Abgang. Sie besuchten ihn auf seiner Ranch und verwandelten einen Stall kurzerhand in ein improvisiertes Interviewstudio.

Gefilmt kurz nach seiner Entlassung nach dem Großen Preis von Großbritannien, wirken Emotion und Bitterkeit noch frisch. Horner spricht offen darüber, was seiner Ansicht nach wirklich passiert ist.

"[Max Verstappens] Vater war nie mein größter Fan. Er hat oft gegen mich gesprochen. Aber ich glaube nicht, dass die Verstappens etwas damit zu tun hatten. Diese Entscheidung kam von Oliver Mintzlaff, mit Helmut Marko als Berater im Hintergrund", so Horner.

Außerdem meint Horner, es sei Markos Entscheidung gewesen, Liam Lawson nach nur zwei Rennen wieder durch Yuki Tsunoda zu ersetzen - was zu Horner passt, wenn man weiß, wie wenig Vertrauen in den Japaner er hatte.

Nach der Red-Bull-zentrierten vierten Episode flacht die Staffel merklich ab. Und da sich die übrigen Schwergewichte wie Toto Wolff, Zak Brown und Frederic Vasseur ausgesprochen freundschaftlich geben, dürfte Netflix darauf hoffen, dass Horner bald irgendwo im Formel-1-Zirkus wieder auftaucht.

McLarens zu sauberer Titelkampf lässt viele Wünsche offen

Die andere große Schlagzeile der Saison 2025 war natürlich McLarens teaminterner Titelkampf zwischen Lando Norris und Oscar Piastri - in den sich später Max Verstappen einmischte, nachdem McLaren eine Panne nach der anderen produzierte.

Drei der acht Folgen drehen sich hauptsächlich um dieses Duell, trotzdem bleiben viele zentrale Momente unerwähnt. Teil 1 behandelt Piastris Frühform, Norris' Schwierigkeiten und seinen Heimsieg in Silverstone.

Erst in den letzten Folgen geht es dann wieder um McLaren, mit Fokus auf die Fehler in Las Vegas und Katar und das Finale in Abu Dhabi. Doch was ist mit Monza und dem Positionswechsel, der Piastri so ärgerte, mit Baku, Singapur oder Austin?

Keiner dieser Schlüsselmomente wird auch nur erwähnt. Ob das eine bewusste Entscheidung des Teams, der Produzenten oder schlicht fehlendes Material war, bleibt unklar.

Sicher ist dagegen: McLarens Darstellung wirkt zu glattgebügelt. Dafür bekommt man aber Szenen von Teamchef Zak Brown, der jetzt ein Hauptcharakter ist, wie er bei einem luxuriösen Dinner in Las Vegas mit Prominenten plaudert.

"Drive to Survive" erfüllt trotzdem weiter seinen Zweck

Die achte Staffel umfasst diesmal acht statt zehn Folgen von jeweils rund 36 bis 51 Minuten. Eine bewusste Entscheidung zugunsten von Qualität vor Quantität. Dennoch wirkt das Gesamtpaket etwas dünn.

Die erste Folge plätschert langsam dahin (außer man zählt Gabriel Bortoleto, der hinter den Kulissen in ein Mikrofon pupst), und eine ganze Episode über Carlos Sainz' Eingewöhnung bei Williams wirkt etwas übertrieben.

Trotz Kritik erfüllt Drive to Survive weiterhin seinen Hauptzweck: Neue Zuschauer in die kompromisslose Welt der Formel 1 einzuführen. Neben der brutalen Behandlung von Lawson und Horner taucht auch ein alter Bekannter auf: Flavio Briatore, der Jack Doohan entlässt, um Franco Colapinto zu befördern, nur um diesen wenig später auf Italienisch wegen schlechter Leistung zusammenzustauchen.

Für Hardcore-Fans tut sich die Serie allerdings schwerer. Ihr größter Reiz liegt darin, Neues zu zeigen. Doch wenn einige der prägendsten Persönlichkeiten fehlen, droht sie entweder langweilig zu werden oder sich den Vorwurf einzuhandeln, künstlich Drama zu erzeugen. Eine Situation, in der man also nicht gewinnen kann.

Drive to Survive - Staffel 8 erscheint am Freitag, den 27. Februar, auf Netflix.

