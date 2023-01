"Drive to Survive": Termin für fünfte Staffel der Formel-1-Serie steht

Audio-Player laden

Die Formel 1 und der Streamingdienst Netflix haben das Veröffentlichungsdatum für die fünfte Staffel der Doku-Reihe "Drive to Survive" bestätigt. Ein Teaser für die neue Staffel verrät, dass sie am 24. Februar veröffentlicht wird, eine Woche vor dem Grand Prix von Bahrain, der die Saison 2023 eröffnet.

Die neue Staffel wird die Formel-1-Saison 2022 rekapitulieren, in der Max Verstappen zum zweiten Mal in Folge Weltmeister wurde. Diesmal gewann er den Titel bereits vier Rennen vor Schluss. Im Vorjahr hatte er sich erst in einem umstrittenen Saisonfinale gegen Mercedes-Rivale Lewis Hamilton knapp durchgesetzt.

Der Trailer zur neuen Staffel zeigt unter anderem Formel-1-CEO Stefano Domenicali, wie er über die Regeländerung spricht, die vergangenen Jahr in Kraft getreten ist. "Die Fahrer werden es lieben, weil sie Kämpfer sind, wie im Kolosseum", sagt er.

¿pbshowheroespb¿Verstappen ist in dem Trailer ebenfalls zu sehen und wird in dieser Staffel auch interviewt, nachdem er in der vierten Staffel dagegen gesträubt hatte. Er war der Meinung, dass Rivalitäten künstlich stilisiert würden, und machte sich Sorgen über seine Darstellung.

Obwohl der Red-Bull-Pilot sagte, dass er nicht vorhabe, seine Meinung zu ändern, gab er schließlich nach einem "guten Gespräch" mit den Produzenten nach. James Gay-Rees, der den mit dem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilm Senna produziert hat, ist neben Paul Martin weiterhin ausführender Produzent.

"Drive to Survive" erfreut sich großer Beliebtheit und hat der Formel 1 vor allem in den USA einen enormen Auftrieb gegeben. Eine sechste Staffel erhielt bereits grünes Licht.

Die vierte Staffel war die bisher erfolgreichste. Sie erreichte weltweit den ersten Platz auf Netflix, da sie das spannende WM-Duell zwischen Hamilton und Verstappen im Jahr 2021 zeigt. Zuvor hatte bereits die dritte Staffel für einen vorläufigen Höhepunkt in der Popularität von "Drive to Survive" gesorgt.

Sie belegte weltweit ebenfalls den ersten Platz auf Netflix und verzeichnete einen Zuschauerzuwachs von etwa 20 Prozent im Vergleich zur ersten Staffel, die 2019 erschien.

Während sich viele Fahrer und Teamvertreter sehr positiv über den Zustrom neuer Fans geäußert haben, den "Drive to Survive" der Formel 1 beschert hat, werden auch immer wieder Bedenken über die Darstellung der Fahrer in der Doku-Reihe geäußert.

Domenicali sagte, dass Gespräche geplant seien, um sicherzustellen, dass man es mit der Kreativität nicht zu weit treibt und die Fahrer auch weiterhin an der Serie teilnehmen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.