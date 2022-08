DRS in der Steilkurve: FIA mit Test im FT1 von Zandvoort

Audio-Player laden

Die Formel 1 wird den Einsatz von DRS in der letzten Kurve von Zandvoort im Training für den Großen Preis der Niederlande an diesem Wochenende erneut testen.

Im Zuge der steigenden Popularität von Max Verstappen kehrte die Formel 1 vergangenes Jahr zum ersten Mal seit 1985 nach Zandvoort zurück. Im Rahmen des Umbaus für die Formel 1 erhielt die letzte, geschwungene Arie-Luyendyk-Kurve von Zandvoort eine 18-Grad-Steilwand, um die Kurvengeschwindigkeit zu erhöhen.

Ursprünglich sollte die zweite DRS-Zone in Zandvoort vor der Rechtskurve beginnen, um die Überholmöglichkeiten auf der Hauptgeraden zu erhöhen, doch aus Sicherheitsgründen beschloss die FIA, die Zone bis nach der Steilkurve zu verkürzen.

FIA lotet längere DRS-Zone für Rennen aus

Nachdem im letzten Jahr jedoch nicht viel Action war, wird die Formel 1 diese Woche die Idee wieder aufgreifen und im Freitagstraining eine DRS-Zone in voller Länge testen.

"Die aktuelle Situation ist, dass wir das DRS vor der letzten Kurve haben werden, um das Rennen in Zandvoort ein wenig zu verbessern", sagt Nikolas Tombazis, der technische Direktor der FIA für Einsitzer, gegenüber Viaplay.

"Aber wir halten uns das offen, und wir werden die Teams um ihr Feedback bitten. Wir haben sie bereits in den Simulationen gefragt, aber auch nach dem FT1 werden wir die Teams um ihr Feedback bitten."

"Wenn wir das Gefühl haben, dass es auch nur im Entferntesten ein Risiko für die Sicherheit gibt, dann müssen wir natürlich Maßnahmen ergreifen und es nach dem FT1 wieder ändern."

Pirelli-Direktor Isola: DRS würde Vorderreifen mehr belasten

Pirellis Motorsport-Direktor Mario Isola sagt, dass dieser Schritt die Belastung der Reifen verändern würde, meint aber, dass es noch zu früh sei, um vorherzusagen, wie sich der DRS-Einsatz in der Arie Luyendyk-Kurve auf den Abbau auswirken würde.

"Dann müssen wir die Daten nach diesem Test überprüfen, um zu verstehen, ob die Hinterreifen unter diesen Bedingungen zum Beispiel rutschen. Wir können zum Beispiel eine Überhitzung der Oberfläche haben, aber es ist im Moment ein bisschen schwierig, eine richtige Vorhersage zu treffen."

Isola hofft auf Zweistopprennen

Isola glaubt, dass der mangelnde Grip von Pirellis härtester C1-Mischung die Teams während des Rennens zu den Medium- und Soft-Reifen drängen wird, und hofft, dass ein geplantes Zweistopprennen mehr Action bringen wird.

"Hoffentlich werden wir mit der Auswahl, die wir für Zandvoort getroffen haben, ein bisschen mehr Action und ein paar mehr Überholmanöver haben", fügt er hinzu. "Ich erwarte ein größeres Zeitdelta zwischen C1 und C2 als zwischen C2 und C3.

"Wenn das auf einer kurzen Runde wie in Zandvoort der Fall ist, ähnlich wie in Budapest, dann wird der harte Reifen vielleicht nicht die richtige Wahl für das Rennen sein und die Teams werden sich auf Medium und Soft konzentrieren. Das sollte die Strategie in Richtung zwei Stopps bringen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.