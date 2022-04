Druckluftschlauch im Weg: Ocon erklärt Zwischenfall mit Hamilton an der Box

Audio-Player laden

Esteban Ocon bekam beim Formel-1-Rennen in Imola eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt, weil er beim Boxenstopp in Runde 18 in den Weg von Mercedes-Pilot Lewis Hamilton geriet. Der Franzose erklärt, dass ein Druckluftschlauch von AlphaTauri im Weg gewesen sei, weshalb es zum unsicheren Verlassen der Box kam, das letztlich von der Rennleitung bestraft wurde.

Der Alpine-Fahrer und Hamilton gehörten zu den elf Piloten, dich sich in Runde 18 wegen der trocknenden Strecke zu entschlossen, auf Slicks zu wechseln. Ocon geriet nach dem Verlassen seiner Box direkt neben Hamilton, der seine Position aufgeben musste. Es folgte prompt die Strafe, die Ocon von Platz elf auf Rang 14 spülte.

Laut Ocon war der Druckluftschlauch der AlphaTauri-Truppe der Grund für das Manöver in der Boxengasse. Das Team war gerade damit fertig, das Auto von Yuki Tsunoda abzufertigen. "Das ist ein wenig frustrierend", sagt Ocon. "Wir lagen auf Platz elf und die Strafe hat uns natürlich geschadet. Jedoch war der Grund dafür, dass dort ein Schlauch fast in der Fast-Lane lag, weshalb ich beinahe in das Auto von Lewis ausweichen musste."

Bilder zeigen Schlauch

Ocon möchte sich die Bilder noch einmal anschauen, ehe er die Situation final bewerten wird. Sein erstes Gefühl sei aber, so der Franzose, dass der Schlauch eine Schlüsselrolle gespielt habe. "Ich denke, dass es sonst genügend Platz für uns beide gegeben hätte. Wir haben uns nicht berührt, daher ist alles in Ordnung", so der Alpine-Pilot.

"Ich wusste, dass er da war, als ich dem Schlauch ausweichen musste. Es war eng, aber es ist natürlich nicht sicher, so nah an ein anderes Auto heranzufahren, das ist klar", gibt Ocon zu. "Deshalb glaube ich, dass es letztlich der Schlauch war, der es so schlimm aussehen lassen hat."

Ocon verpasst Punkteränge

Anschließend hing Ocon lange im Rennen hinter Lance Stroll im Aston Martin fest und da DRS erst in Runde 34 aktiviert wurde, gelang es ihm nicht, den Kanadier zu überholen.

Ocon hatte außerdem mit einem hohen Verschleiß der Vorderreifen zu kämpfen, was ihm mit stumpfen Waffen hinter Stroll zurückließ. "Deshalb haben wir nicht mehr Druck auf Lance ausüben können", so die Analyse des Alpine-Fahrers. "Wir haben aber daraus gelernt und wissen jetzt ,wie wir das lösen können. Ich habe mich wegen DRS erkundigt, weil ich Lance überholen wollte. Es gab einmal eine große Möglichkeit."

In der Saison 2022 ist Ocon in Imola erstmals ohne Punkte abgereist, weshalb er diesen kleinen Dämpfer erst einmal verdauen muss. "Die ersten drei Rennen liefen gut für mich. Das Auto war mal schneller mal langsamer, aber wir waren konstant", sagt er. "Dieses eine Rennen ist der Ausreißer, aber auch, weil im Qualifying das Getriebe kaputtgegangen ist."

Dennoch hatte sich Ocon in Imola Punkte ausgerechnet, die er jetzt an anderer Stelle zurückholen möchte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.