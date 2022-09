Drugovich nach Aufnahme in Aston-Martin-Juniorprogramm vor FT1-Einsatz

Audio-Player laden

Der frischgebackene Formel-2-Champion Felipe Drugovich wurde von Aston Martin als Reservefahrer und erstes Mitglied eines neuen Nachwuchsförderprogramms verpflichtet. Drugovich holte sich am Samstag in Monza den Formel-2-Titel, drei Rennen vor Schluss.

Aston Martin gab am Montag bekannt, dass Drugovich in das Nachwuchsprogramm aufgenommen wurde und beim Großen Preis von Abu Dhabi am Saisonende sein Debüt im ersten Freien Training geben wird.

Der Brasilianer wird im Rahmen seiner Rolle auch ein umfangreiches Testprogramm absolvieren, bei dem er am Test in Abu Dhabi nach der Saison teilnehmen und bis zum nächsten Jahr Streckenzeit in einem 2021er-Auto sammeln wird. Er wird auch an ausgewählten Rennen teilnehmen, um die 2023er-Fahrer Fernando Alonso und Lance Stroll zu unterstützen.

Drugovich: "Will in Zukunft in der Formel 1 fahren"

"Die Aufnahme in das AMF1-Fahrerentwicklungsprogramm ist eine fantastische Gelegenheit für mich und trägt zu einer extrem angenehmen und erfolgreichen Saison 2022 bei", sagt Drugovich. "Siege in der Formel 2 gelten seit langem als der bestmögliche Einstieg für eine Karriere in der Formel 1, und ich sehe meine Rolle bei der AMF1 darin, dass sie mir das nötige Rüstzeug für diesen entscheidenden nächsten Schritt gibt."

"Für mich wird das Jahr 2023 eine Lernkurve sein: Ich werde mit dem Formel-1-Team zusammenarbeiten, aber mein Hauptziel ist es, zu lernen und mich als Fahrer zu entwickeln. Ich hoffe, dass mir das die Möglichkeit gibt, in Zukunft in der Formel 1 zu fahren."

Der Formel-2-Titel garantierte ihm offiziell eine Superlizenz für 2023 und sorgte auch dafür, dass er es sich nun leisten kann, eine Trainingssession in Abu Dhabi zu absolvieren, ohne dass er dadurch von einem Formel-2-Titelkampf abgelenkt wird.

Warum ein PR-Coup im Brasilien-Training nicht möglich ist

Aston Martin hat am vergangenen Wochenende in Monza einen seiner beiden Rookie-Plätze an Nyck de Vries vergeben und muss bis zum Ende der Saison einen weiteren einsetzen.

Einen PR-Coup, indem man Drugovich bei seinem Heimrennen in Brasilien einsetzt, wird es jedoch nicht geben, da es sich um ein Sprint-Wochenende handelt und einer der Stammfahrer sonst ohne Vorbereitung direkt ins Qualifying gehen müsste. Daher hat das Team das Finale in Abu Dhabi ins Auge gefasst.

Um in diesem Jahr an einer FT1-Session teilnehmen zu können, muss Drugovich noch eine Freitags-Superlizenz erwerben, was bedeutet, dass er einen 300-Kilometer-langen Lauf in einem aktuellen Auto absolvieren muss.

Das Team aus Silverstone verfügt noch über einen einsatzfähigen AMR21 aus der letzten Saison, der im Oktober von Aston-Martin-Autosport-BRDC-Young-Driver-of-the-Year-Award-Gewinner Zak O'Sullivan als Teil seines Preises gefahren werden soll. Theoretisch könnte das Team am selben Tag auch noch Drugovich fahren lassen.

Teamchef Krack schwärmt von Drugovich

Der Brasilianer gehört nun zu den Reservefahrern, die Aston Martin in der Formel 1 zur Verfügung stehen. Dazu zählt auch Nico Hülkenberg, der Sebastian Vettel bei den ersten beiden Rennen der Saison 2022 vertrat. Hülkenberg wird jedoch nachgesagt, dass er im nächsten Jahr ein Renn-Comeback bei Haas anstrebt.

"Felipe hat unglaubliches Talent, Entschlossenheit und Beständigkeit gezeigt, um die diesjährige FIA-Formel-2-Meisterschaft zu gewinnen", schwärmt Aston-Martin-Teamchef Mike Krack. "Ich erinnere mich vor allem an seine fantastischen Siege im Sprint und im Hauptrennen in Barcelona im Mai, die sehr beeindruckend waren."

"Wir freuen uns, dass er in unser Fahrerentwicklungsprogramm aufgenommen wird, und wir freuen uns ebenfalls darauf, ihn im November in Abu Dhabi in unserem Team begrüßen zu dürfen", so Krack weiter.

Lawrence Stroll erklärt neues Nachwuchsprogramm

Der Vorstandsvorsitzende von Aston Martin, Lawrence Stroll, sah in der Einrichtung des Nachwuchsprogramms "eine fantastische Möglichkeit, die nächste Generation von Rennfahrern zu fördern".

"Wir haben Felipes Weg zum Erfolg in der Formel 2 in diesem Jahr beobachtet und bewundert, und wir wollen ihm alle Fähigkeiten und Erfahrungen vermitteln, die er braucht, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen", sagt Stroll.

"Zu gegebener Zeit wäre es die ultimative Bestätigung, wenn er Formel-1-Fahrer werden und sich in die große Reihe brasilianischer Rennfahrer wie Emerson Fittipaldi und Ayrton Senna einreihen würde."

Weitere Co-Autoren: Adam Cooper. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.