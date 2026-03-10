Düstere Prognose von Fernando Alonso für das China-Rennen

Fernando Alonso machte nach dem Melbourne-Grand-Prix kurzen Prozess mit Fragen nach Verbesserungen. Ob Aston Martin für China irgendetwas Neues mitbringe, Updates, Lösungen, irgendetwas? "Nein, nichts." Die Antwort des zweimaligen Weltmeisters kam ohne Zögern.

Der Grund liegt auf der Hand: Zwischen Melbourne und Shanghai bleibt schlicht keine Zeit für Entwicklungsarbeit am Auto. Alonso erklärte, das Team habe deshalb in Australien extrem zurückhaltend agieren müssen, da man auch für China auf denselben Teilebestand angewiesen sei. Dasselbe Auto, dieselbe Powerunit, dasselbe Nervenkostüm.

"Ich erwarte ein weiteres hartes Wochenende, aber wir dürfen nicht aufgeben", sagte Alonso. Der Fokus liege stattdessen auf der Chassis-Abstimmung und dem besseren Verständnis des Gesamtpakets. "Ich glaube, wir sind in keinem Bereich optimiert, weil uns die Kilometerleistung fehlt. China wird eine weitere gute Gelegenheit sein."

Bringt Feintuning doch eine spürbare Verbesserung?

Ein Dauerthema bleibt das Vibrationsproblem, das Aston Martin seit Saisonbeginn begleitet. Alonso beschrieb das Fahrgefühl nach dem Melbourne-Rennen als "ähnlich wie in Bahrain". Honda habe zwar Fortschritte bei der Batterie erzielt, die Schwingungen im Chassis seien jedoch noch nicht reduziert, da eine andere Isolierung der Batterie nötig sei.

An dieser Stelle tritt Honda-Trackside-Chefingenieur Shintaro Orihara auf den Plan und liefert eine etwas positivere Lesart der Lage. "In Melbourne haben wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht", erklärte Orihara. Die Gegenmaßnahmen am Antriebsstrang hätten unter Rennbedingungen gegriffen, ohne Zuverlässigkeitsprobleme.

Mit einem tollen Start lag Alonso zu Rennbeginn vor vielen Konkurrenten Foto: Getty Images AsiaPac

Orihara betonte, wie eng Aston Martin und Honda seit den Bahrain-Tests zusammengearbeitet hätten. "Als ein Team haben wir rund um die Uhr gearbeitet, Gegenmaßnahmen zu finden und umzusetzen." Die Messdaten zeigten: Die Batterieschwingungen nehmen kontinuierlich ab.

Renndistanz wäre Maximalziel

Für China kündigte Orihara an, mehr Kilometer auf der Batterie sammeln zu wollen. Der Fokus liege auf Rundenanzahl und Datengewinnung, um das Energiemanagement zu optimieren. Ob das auch für Alonso zu einer vollständigen Renndistanz reicht? "Das wäre optimistisch, aber wir können es zumindest versuchen", sagte der Spanier.

Die eigentliche Wende soll erst in Japan kommen. Für den Grand Prix in Suzuka werden mehr Batterien und Ersatzteile erwartet, was dem Team endlich größeren Spielraum beim Pushen geben soll. Bis dahin heißt es für Aston Martin: viele Runden drehen, Daten sammeln und das Paket Schritt für Schritt begreifen.