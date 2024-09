"Dumme Frage": Wie Lando Norris seine WM-Chancen einordnet

Es sei eine etwas "dumme Frage", antwortet Lando Norris, als er nach seinem Sieg beim Großen Preis von Singapur gefragt wird, wie nun seine Strategie in den letzten sechs Saisonrennen im WM-Kampf gegen Max Verstappen aussehe?

"Ich gebe jedes Wochenende mein Bestes. Ich versuche, jedes Wochenende so viele Punkte wie möglich zu holen. Dazu gehören auch die schnellste Runde und solche Dinge", erklärt Norris nach seinem dritten Saisonsieg am Sonntag.

"Aber wenn Max weiterhin Zweiter wird und Red Bull so weitermacht wie an diesem Wochenende, dann kann ich nicht mehr tun. Also konzentriere ich mich auf mich selbst und auf uns als Team", betont der Brite.

Was Norris meint: Bei noch immer 52 Punkten Rückstand auf Verstappen kann er seit dem Singapur-Rennen nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden. Wird Verstappen ab sofort bei jedem Rennen Zweiter, gewinnt er auf jeden Fall seinen vierten WM-Titel.

Von daher hat Norris strategisch ohnehin kaum Möglichkeiten - außer eben, bei jedem Rennen sein Bestes zu geben. Und auch für die Frage, ob sich der WM-Kampf erst beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi entscheiden werde, hat der Brite kein großes Verständnis.

Norris: Red Bull noch immer das gleiche Team wie 2023

"Ich weiß es nicht. Ich kann nicht die Zukunft vorhersagen", sagt er und schmunzelt: "Das ist wieder eine dumme Frage. Wir geben unser Bestes, und das tun sie [bei Red Bull] auch." Er erinnert: "Ich muss noch eine Menge Punkte aufholen, und das wird nicht einfach sein."

"Es geht gegen Red Bull und gegen Max, die dominanteste Paarung, die man je in der Formel 1 gesehen hat", so Norris in Anspielung auf die Saison 2023, als Verstappen unter anderem mit zehn Grand-Prix-Siegen in Folge einen neuen Rekord aufstellte.

Dazu gewann Red Bull 21 der 22 Saisonrennen, und auch wenn man 2024 deutlich weniger erfolgreich ist, betont Norris: "Es ist dasselbe Team und es ist derselbe Fahrer. Ich habe also einen der härtesten Konkurrenten, die die Formel 1 je gesehen hat."

"Wir machen im Moment einen besseren Job als Team, weil unser Auto schneller ist als ihres", betont er und erklärt: "Ich gebe also mein Bestes, ich reiße mir den Arsch auf, um dafür zu sorgen, dass es passiert. Er versucht, dafür zu sorgen, dass es nicht passiert."

"Wir werden also abwarten und es herausfinden müssen", erklärt er ganz pragmatisch.