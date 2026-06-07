Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Williams-Blockade und Zeitstrafe: Hülkenberg ohne Punkte in Monaco

Formel 1
Monaco
Williams-Blockade und Zeitstrafe: Hülkenberg ohne Punkte in Monaco

Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Formel 1
Monaco
Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Formel 1
Monaco
Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe

Formel 1
Monaco
Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe

Monaco in der Analyse: Alpine geht gegen Strafen vor!

Formel 1
Monaco in der Analyse: Alpine geht gegen Strafen vor!

Laut FIA: Pit-Lane-Speeding-Strafen kein technischer Fehler

Formel 1
Laut FIA: Pit-Lane-Speeding-Strafen kein technischer Fehler

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Podestplatz gestohlen? Gasly verliert dritten Platz durch Zeitstrafen

Formel 1
Monaco
Podestplatz gestohlen? Gasly verliert dritten Platz durch Zeitstrafen
Formel 1 Monaco

Durch Fehler des Teams: Horror-Sonntag für Russell in Monaco

Der Grand Prix von Monaco 2026 war für George Russell im WM-Duell mit Kimi Antonelli ein herber Rückschlag

Filip Cleeren Alexis Hoffmann
Bearbeitet:
Horror-Sonntag für Russell: Genickschlag im WM-Duell?

George Russell hatte in Monaco ein Wochenende zum Vergessen

Foto: Sutton Images

Nach dem Großen Preis von Monaco liegt George Russell sage und schreibe 68 Punkte hinter seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Während der 19-Jährige sich nach seiner Poleposition auch den Sieg im Fürstentum sichern konnte, erlebte Russell ein Wochenende zum Vergessen.

Startplatz sechs war für den Mercedes-Fahrer bereits keine allzu geeignete Grundlage. Am Start konnte Russell zudem kaum Boden gutmachen.

Steckengeblieben hinter Hadjar

Zwar fiel Max Verstappen als Konkurrent früh aus dem Rennen, doch steckte der 28-Jährige dafür rundenlang hinter dem Red Bull von Isack Hadjar fest. Trotz seiner vergleichsweise langsamen Pace, abgenutzter Reifen, mangelnder Power und einiger Fehler in der Nouvelle-Schikane konnte Hadjar bis zu den Boxenstopps vor dem Mercedes-Piloten halten.

Russell zu schnell in der Boxengasse

Am Ende der 31. Runde kam Russell an die Box, um einen Undercut gegen Hadjar durchzusetzen. Doch die Freude über das gelungene Manöver gegen den Red-Bull-Piloten war nur von kurzer Dauer. Schließlich war Russell einer von zahlreichen Fahrern, die aufgrund von Pit-Lane-Speeding bestraft wurden. Die Zeitstrafe betrug fünf Sekunden.

Außerdem verlor Russell in seinem zweiten Stint viel Zeit hinter McLaren-Pilot Lando Norris. Zumindest dieses Problem löste sich für den Mercedes-Fahrer von selbst, da der amtierende Weltmeister das Rennen mit einem technischen Problem aufgeben musste.

In Runde 58 wurde Russell ausgerechnet von seinem WM-Rivalen Antonelli überrundet. Der Spitzenreiter in der Weltmeisterschaft war unangefochten der schnellste Fahrer in Monaco und konnte während des gesamten Rennens mit Bestzeiten überzeugen.

In Runde 61 folgte das erste Safety-Car des Tages. Lance Stroll hatte seinen Aston Martin in der letzten Kurve in die Leitplanke geworfen, wodurch Fahrer wie Russell nochmal einen Boxenstopp einlegen konnten.

Fehler in der Boxengasse

Aber während beispielsweise Lewis Hamilton bei seinem Stopp die Fünf-Sekunden-Strafe absitzen konnte, verpasste Mercedes eben diese Chance. Die Boxencrew darf für die ersten fünf Sekunden des Stopps nicht am Auto arbeiten, wenn eine abzusitzende Zeitstrafe vorliegt.

Allerdings fing die Crew der Silberpfeile sofort damit an, die Reifen von Russell zu wechseln. Somit hatte man die Strafe nicht korrekt abgesessen.

In Runde 73 wurde das Rennen nach einem zweiten Safety-Car und einer roten Flagge neugestartet. Charles Leclerc hatte, genauso wie Stroll zuvor, seinen SF-26 in der letzten Kurve versenkt und für das Safety-Car gesorgt. Daraufhin fiel die rote Flagge, da der Asphalt am Ausgang der Kurve auseinanderbröckelte.

Russell konnte von der Möglichkeit, sich nach seiner Überrundung durch den Teamkollegen wieder zurückzurunden, nicht profitieren. Aufgrund des Fehlers seines Teams wurde der Mercedes-Pilot schließlich zu einer Durchfahrtsstrafe verdonnert.

Am Ende kam Russell als 14. ins Ziel, wobei ihn eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe für Nico Hülkenberg auf den 13. Platz vorspülte. In jedem Fall verlässt der vor der Saison als Topfavorit gehandelte Mercedes-Pilot das Fürstentum ohne WM-Punkte.

Zum Vergleich: Kimi Antonelli konnte in Monaco sein fünftes Rennen in Folge gewinnen. Durch die Nullrunde für Russell liegt sogar Ferrari-Pilot Lewis Hamilton nach dem Rennwochenende vor dem Mercedes-Fahrer.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Kurioses Finale in Monaco: Kimi Antonelli gewinnt nach Rennabbruch!
Nächster Artikel Leclercs Schockdiagnose nach dem Crash in Monaco
Mehr von
Filip Cleeren

Nach Trainingsfreitag: Russell sieht Ferrari als Topfavorit in Monaco

Formel 1
Formel 1
Monaco
Nach Trainingsfreitag: Russell sieht Ferrari als Topfavorit in Monaco

Antonelli kontert Russell: Wieso kann ich den Titel nur verlieren?

Formel 1
Formel 1
Antonelli kontert Russell: Wieso kann ich den Titel nur verlieren?

Gespräche beendet: Warum Mercedes sich nicht bei Alpine einkaufen wird

Formel 1
Formel 1
Gespräche beendet: Warum Mercedes sich nicht bei Alpine einkaufen wird
Mehr von
George Russell

Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Formel 1
Formel 1
Monaco
Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Laut FIA: Pit-Lane-Speeding-Strafen kein technischer Fehler

Formel 1
Formel 1
Laut FIA: Pit-Lane-Speeding-Strafen kein technischer Fehler

Verstappen, Mercedes und Piastri: Die Schlüsselfaktoren der "Silly Season"

Formel 1
Formel 1
Verstappen, Mercedes und Piastri: Die Schlüsselfaktoren der "Silly Season"
Mehr von
Mercedes

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Russell vor Rätsel: Antonelli setzt Mercedes-Star immer stärker zu

Formel 1
Formel 1
Russell vor Rätsel: Antonelli setzt Mercedes-Star immer stärker zu

Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

Formel 1
Formel 1
Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

Aktuelle News

Williams-Blockade und Zeitstrafe: Hülkenberg ohne Punkte in Monaco

Formel 1
Monaco
Williams-Blockade und Zeitstrafe: Hülkenberg ohne Punkte in Monaco

Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Formel 1
Monaco
Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Formel 1
Monaco
Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe

Formel 1
Monaco
Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe