Durch Fehler des Teams: Horror-Sonntag für Russell in Monaco

Nach dem Großen Preis von Monaco liegt George Russell sage und schreibe 68 Punkte hinter seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Während der 19-Jährige sich nach seiner Poleposition auch den Sieg im Fürstentum sichern konnte, erlebte Russell ein Wochenende zum Vergessen.

Startplatz sechs war für den Mercedes-Fahrer bereits keine allzu geeignete Grundlage. Am Start konnte Russell zudem kaum Boden gutmachen.

Steckengeblieben hinter Hadjar

Zwar fiel Max Verstappen als Konkurrent früh aus dem Rennen, doch steckte der 28-Jährige dafür rundenlang hinter dem Red Bull von Isack Hadjar fest. Trotz seiner vergleichsweise langsamen Pace, abgenutzter Reifen, mangelnder Power und einiger Fehler in der Nouvelle-Schikane konnte Hadjar bis zu den Boxenstopps vor dem Mercedes-Piloten halten.

Russell zu schnell in der Boxengasse

Am Ende der 31. Runde kam Russell an die Box, um einen Undercut gegen Hadjar durchzusetzen. Doch die Freude über das gelungene Manöver gegen den Red-Bull-Piloten war nur von kurzer Dauer. Schließlich war Russell einer von zahlreichen Fahrern, die aufgrund von Pit-Lane-Speeding bestraft wurden. Die Zeitstrafe betrug fünf Sekunden.

Außerdem verlor Russell in seinem zweiten Stint viel Zeit hinter McLaren-Pilot Lando Norris. Zumindest dieses Problem löste sich für den Mercedes-Fahrer von selbst, da der amtierende Weltmeister das Rennen mit einem technischen Problem aufgeben musste.

In Runde 58 wurde Russell ausgerechnet von seinem WM-Rivalen Antonelli überrundet. Der Spitzenreiter in der Weltmeisterschaft war unangefochten der schnellste Fahrer in Monaco und konnte während des gesamten Rennens mit Bestzeiten überzeugen.

In Runde 61 folgte das erste Safety-Car des Tages. Lance Stroll hatte seinen Aston Martin in der letzten Kurve in die Leitplanke geworfen, wodurch Fahrer wie Russell nochmal einen Boxenstopp einlegen konnten.

Fehler in der Boxengasse

Aber während beispielsweise Lewis Hamilton bei seinem Stopp die Fünf-Sekunden-Strafe absitzen konnte, verpasste Mercedes eben diese Chance. Die Boxencrew darf für die ersten fünf Sekunden des Stopps nicht am Auto arbeiten, wenn eine abzusitzende Zeitstrafe vorliegt.

Allerdings fing die Crew der Silberpfeile sofort damit an, die Reifen von Russell zu wechseln. Somit hatte man die Strafe nicht korrekt abgesessen.

In Runde 73 wurde das Rennen nach einem zweiten Safety-Car und einer roten Flagge neugestartet. Charles Leclerc hatte, genauso wie Stroll zuvor, seinen SF-26 in der letzten Kurve versenkt und für das Safety-Car gesorgt. Daraufhin fiel die rote Flagge, da der Asphalt am Ausgang der Kurve auseinanderbröckelte.

Russell konnte von der Möglichkeit, sich nach seiner Überrundung durch den Teamkollegen wieder zurückzurunden, nicht profitieren. Aufgrund des Fehlers seines Teams wurde der Mercedes-Pilot schließlich zu einer Durchfahrtsstrafe verdonnert.

Am Ende kam Russell als 14. ins Ziel, wobei ihn eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe für Nico Hülkenberg auf den 13. Platz vorspülte. In jedem Fall verlässt der vor der Saison als Topfavorit gehandelte Mercedes-Pilot das Fürstentum ohne WM-Punkte.

Zum Vergleich: Kimi Antonelli konnte in Monaco sein fünftes Rennen in Folge gewinnen. Durch die Nullrunde für Russell liegt sogar Ferrari-Pilot Lewis Hamilton nach dem Rennwochenende vor dem Mercedes-Fahrer.