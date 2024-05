Durch Norris-Sieg: Nick Heidfeld bekommt Formel-1-Rekord zurück

Was haben Lando Norris und Giancarlo Fisichella gemeinsam? Die Antwort: Der Brite und der Italiener haben beide 110 Anläufe gebraucht, um in der Formel 1 erstmals ein Rennen zu gewinnen!

Damit teilt sich das Duo den achten Platz in der Liste der Grand-Prix-Sieger, die am längsten auf ihren Premierentriumph warten mussten - hinter Sergio Perez, Carlos Sainz, Mark Webber, Rubens Barrichello, Jarno Trulli, Jenson Button und Nico Rosberg.

Während Button am Sonntag in Bezug auf Norris witzelt "er ist eben einfach besser als ich", hatte Rosberg dem McLaren-Piloten zuletzt in China noch Mut gemacht, eben jenen nicht zu verlieren mit Blick auf das lange Warten - und erzählt, dass er selbst 111 Anläufe benötigt hat. Nun war Norris also doch noch ganz knapp schneller als Rosberg.

Kurios: Ein anderer Deutscher gewinnt dadurch am Sonntag auch etwas, nämlich den Rekord für die meisten Podestplätze ohne Sieg - genauer gesagt bekommt er ihn zurück: Nick Heidfeld fuhr in seiner Grand-Prix-Karriere zwischen 2000 und 2011 für Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW und Renault 183 Rennen in der Königsklasse, siegen konnte er aber nie. Allerdings stand Heidfeld 13 Mal auf dem Podium.

"Lando No Wins" mit Nachricht an seine Hater

Erst diese Saison hatte Norris ihm mit Podestbesuchen in Melbourne und Schanghai die zugegebenermaßen unliebsam "Bestmarke" abgenommen, der Brite kletterte ganze 15 Mal zur Siegerehrung aufs Podest, ohne dabei je ganz oben zu stehen - bis zu diesem Sonntag. Nun führt Heidfeld das Ranking notgedrungen wieder an, vor Stefan Johansson (12) und Chris Amon (11).

Ob er darüber wirklich jubelt? Nick Heidfeld hat seinen Podiums-Rekord zurück Foto: Motorsport Images

Dass sein erster Sieg indes eine ganz besondere Genugtuung für ihn ist, daraus macht Norris in Miami nach dem Rennen keinen Hehl: "Ich bin happy, dass wir das Thema jetzt begraben können und ich einige Kritiker Lügen strafe. So sehr ich es auch mag, das zu sehen, wenn ich auf Instagram gehe und all die Kommentare von Leuten like, die mich beleidigen - das liebe ich wirklich sehr - bringt mich das mehr als alles andere zum Lachen."

Norris grinst in Bezug auf seinen nun wohl ehemaligen Spitznamen: "Besonders 'Lando No Wins'. Das ist ja ein Ding geworden, und diesen Leuten das Gegenteil zu beweisen, das hat mir heute ein noch größeres Lächeln auf die Lippen gezaubert. Also danke an sie!"

Der McLaren-Star erklärt: "Die Leute denken immer, sie wissen wovon sie reden. Wenn man beweist, dass sie das nicht tun, ist das einfach eine nette Sache. Ich will damit gar nicht gegen jemanden sticheln, sondern es eher so sagen wie Valtteri (Bottas) damals: 'An alle, die es betrifft ...' Aber ich habe das Gefühl, da liegt Copyright drauf, deswegen werde ich das lieber nicht wiederholen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.