Ecclestone: Formel 1 braucht wieder Dreiliter-Motoren

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Laut Bernie Ecclestone sollte die Formel 1 ein Comeback der großen Verbrennungsmotoren an den Start bringen

Filip Cleeren Alexis Hoffmann
Bearbeitet:
V8, V10 oder V12? Ecclestone schwärmt von Rückkehr zu großen Motoren

Bernie Ecclestone spricht sich klar für die Rückkehr großer Motoren aus

Foto: LAT Images

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone spricht sich vor dem Großen Preis von Österreich klar für die Rückkehr größerer Verbrennungsmotoren aus. In einer Medienrunde, bei der auch unser Schwesterportal Motorsport.com zu Gast war, erklärt der 95-Jährige:

"Ein Dreiliter-Motor. Mir ist egal, ob V8, V10 oder V12: Ich glaube, ihr wärt damit alle sehr zufrieden. Ich glaube, das wäre der richtige Weg."

2030 oder 2031 steht der Formel 1 die nächste große Reglementänderung bevor. Derzeit steht vor allem die Rückkehr zu einem Achtzylinder im Raum, dessen elektrische Komponente mindestens enorm reduziert werden soll.

Dabei spielen die strategische Wende in der Autoindustrie bezüglich Elektromobilität sowie die sogenannten E-Fuels jeweils eine wichtige Rolle.

Beide Faktoren machen die Rückkehr größerer Motoren mit höheren Drehzahlen deutlich realistischer, als noch vor wenigen Jahren. Auch die hohen Kosten der Motorenentwicklung könnte man durch ein solches Konzept mit kleinerem Hybridanteil unter Umständen senken.

Passend zu diesem Themenkomplex hat unser Schwesterportal Motorsport.com bei Ecclestone nachgefragt, ob sich die Formel 1 um einen möglichen Abgang von Max Verstappen Sorgen machen muss. Schließlich gilt der viermalige Weltmeister als einer der größten Kritiker des aktuellen Reglements.

"Ich meine, er hatte mit seiner Kritik ja recht", so Ecclestone. "Ich denke, dieses Reglement war unnötig, und darüber hat sich Max beschwert."

Derzeit glaubt Ecclestone zudem, dass auch die Hersteller für einen Wechsel bereit sind: "[Ben Sulayem] wäre es recht, wenn alle Teams einfach ihre Hände heben würden und sagen: 'Das klingt fantastisch.'"

"Ich bin mir sicher", so Ecclestone, "das würden sie auch machen, wenn sie nicht unter der Kontrolle der Hersteller stehen würden. Und ich glaube, die Hersteller werden auch noch mit an Bord kommen, denn es ist ja offensichtlich.

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