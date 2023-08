"Echte Weltklasse": So wird der neue hochmoderne F1-Campus von Mercedes

Ein Silicon Valley der Formel 1, so hatte Motorsportchef Toto Wolff den neuen Formel-1-Campus von Mercedes, der derzeit in Brackley entsteht, im Visier. Der Rennstall arbeitet derzeit an einer umfangreichen Erneuerung seiner Fabrikanlagen, die Teil einer 80 Millionen Euro teuren Investition von Mercedes in seine Infrastruktur und seine Mitarbeiter sind.

Die Schaffung eines hochmodernen neuen Formel-1-Campus im Silicon-Valley-Stil ist die nächste Phase eines großen Programms, das seit vier Jahren läuft und bei dem am Ende Einrichtungen herauskommen sollen, "die echte Weltklasse sind", wie Mercedes-COO Rob Thomas ankündigt.

"Als Team ist es wirklich wichtig, dass wir Einrichtungen für unsere Mitarbeiter schaffen. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital, und wenn wir Einrichtungen haben, in denen sie zur Arbeit kommen können und stolz darauf sind, dort zu sein, führt das letztlich zu mehr Leistung", sagt er.

Bei Mercedes soll ein großes parkähnliches Gelände entstehen, der zum Großteil autofrei ist und auf dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen. In den vergangenen vier Jahren lag der Fokus vor allem auf den Bereichen Fertigung und Konstruktion, bei dem Maschinenwerkstatt, Konstruktionsbereich und viele Büroräume umgestaltet wurden.

Jetzt sind die Außenbereiche dran, und Mercedes errichtet ein brandneues Gebäude, in dem unter anderem ein Fitnessstudio, ein Restaurant und ein generelles Wohlfühlzentrum eingerichtet werden.

"Und im vorderen Teil des Geländes werden wir ein weiteres neues Gebäude errichten, in dem die Bereiche Marketing, Finanzen und Commercial untergebracht werden und das einen wirklich beeindruckenden Eindruck macht, wenn man auf das Gelände fährt", verrät Thomas.

Viele Bereiche in Brackley sollen autofrei werden Foto: Mercedes AMG

"Letztendlich geht es um unsere Mitarbeiter, von denen alle unsere Ideen ausgehen", erklärt er weiter. "Wenn wir daher eine Anlage bauen, in der die Menschen gerne zur Arbeit kommen, in der sie Bereiche haben, in denen sie nachdenken können, in denen sie sich bewegen können, dann entstehen neue Ideen, und diese Ideen werden schließlich in Rundenzeiten umgesetzt."

"Ein innovatives Umfeld, in dem sich Kreativität entfalten kann, ist daher Teil der Leistung, und das ist es, worin wir auf lange Sicht investieren."

Stillstand heißt Rückschritt

Auch Technikchef Mike Elliott weiß um die Wichtigkeit einer solchen Investition in die Zukunft: "Es gibt ein altes Sprichwort in der Formel 1, das besagt, dass man, wenn man stillsteht, eigentlich rückwärts geht, und das liegt daran, dass das Entwicklungstempo wirklich hoch ist", sagt er.

"In der Formel 1 geht es darum, wie man schneller als die Konkurrenz lernen kann, und wenn man schneller als die Konkurrenz lernt, kann man diese Ideen, diese Gedanken in Designs und in Teile umsetzen, die das Auto schneller machen", so der Technikchef.

Die Formel 1 selbst habe sich ebenfalls weiterentwickelt, und genau das passiere auch auf dem neuen Campus in Brackley: Die Einrichtung wächst mit dem Mercedes-Team mit.

Er ist überzeugt: "Die Möglichkeit, ein spezielles Marketing-Gebäude zu bauen, ein richtiges Zentrum zum Wohlfühlen und ein Fitnessstudio zu errichten, wird uns einen großen Schritt voranbringen." Zudem sei es eine gute Möglichkeit, Breakout-Räume zu schaffen und bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche einzurichten.

"Das sind alles Dinge, die vielleicht klein erscheinen mögen, aber wenn man bedenkt, dass das wichtigste Kapital die Mitarbeiter sind und man ihnen die besten Arbeitsbedingungen bieten muss, dann ist es das, was wir wirklich brauchen", so Elliott.

"Denn wenn wir unsere Einrichtungen und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter verbessern können, dann werden wir ein besseres Produkt herstellen. Wir werden etwas produzieren, das bessere Chancen hat, Rennen und Meisterschaften zu gewinnen, und so geht es immer darum, sich ständig zu verbessern."

Nachhaltigkeit im Fokus

Ein wichtiges Thema auf dem neuen Formel-1-Campus ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Mercedes hatte bereits angekündigt, dass die Verbesserungen der Fabrik alle Aspekte der NetZero-Ziele des Teams berücksichtigen werden. Sie werden mit 100 Prozent erneuerbarer Energie aus internen und externen Quellen betrieben. Ein neues Parkhaus wird auch eine Solaranlage vor Ort umfassen.

"Nachhaltigkeit ist für das Team wichtig, weil wir die Auswirkungen des Klimawandels weltweit bereits gesehen haben und wir diese wirklich aufregende Möglichkeit haben, da wir an der Schnittstelle zwischen Sport und Technologie sitzen", sagt Alice Ashpitel, Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeit.

Auch auf das Thema Nachhaltigkeit wird in Brackley eine Menge Wert gelegt Foto: Mercedes AMG

"Auf der Strecke versuchen wir, die Auswirkungen unseres Fracht-, Logistik- und Personentransports zu verringern, und dazu haben wir unsere nachhaltige Kraftstoffstrategie entwickelt. Das heißt, wir erhöhen den Anteil an Biokraftstoffen, die wir in der europäischen Saison einsetzen, und verwenden, wo immer möglich, nachhaltige Flugkraftstoffe für den Transport unserer Mitarbeiter und unserer Fracht."

"Und hier in der Fabrik, wo wir nicht immer in der Lage sind, auf einige dieser logistischen Aspekte einzugehen, geht es darum, jedem hier Nachhaltigkeit nahe zu bringen und zu ermöglichen, dass sie Teil des täglichen Lebens wird", sagt Ashpitel. So soll Mercedes das "nachhaltigste Profisportteam der Welt" werden.

So will Mercedes zum nachhaltigsten Team werden

Sie kündigt an: "Wir werden nicht nur in der Lage sein, unsere Emissionen zu reduzieren, sondern auch unseren Ressourcenverbrauch zu senken, was für unsere weitere Entwicklung entscheidend ist."

So will man den Wasserverbrauch pro Tag und Person um etwa 50 Prozent senken und die Menge der Abfälle, die vor Ort recycelt werden können, um bis zu 60 Prozent erhöhen. Auch sieht man eine große Chance, die Biodiversifikation zu verbessern.

"Die beiden neuen Gebäude, die wir entwerfen, werden im Betrieb netto null sein und zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt werden, sowohl vor Ort als auch außerhalb des Gebäudes", erklärt sie.

"Die Energieerzeugung vor Ort ist sehr wichtig, da wir so über eine eigene, sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien verfügen, die einige der Aktivitäten am Standort mit Strom versorgt. Damit stellen wir sicher, dass wir das nationale Netz mit zusätzlichen Kapazitäten versorgen und dass die Versorgung mit erneuerbaren Energien im Vereinigten Königreich wächst."

Lieber Strom als Gas

In der Vergangenheit wurde auf dem Gelände immer wieder Gas verwendet, etwa für das Heizen oder für verfahrenstechnische Arbeiten wie in der Lackiererei. Doch wo immer es möglich ist, will Mercedes auf die Nutzung von Gas verzichten, weil Elektrizität einen besseren CO2-Fußabdruck hat.

"Wo wir also auf elektrische Heizung oder Wärmerückgewinnung umsteigen können, tun wir das auch", so Ashpitel. "Außerhalb des Geländes werden wir weiterhin unseren gesamten Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, sei es Gas oder Elektrizität, und das ist etwas, was wir seit einigen Jahren auf dem gesamten Gelände tun."

Sie sagt: "Ich denke, dass ein Campus, der die Nachhaltigkeitsvision des Teams widerspiegelt, wirklich entscheidend dafür ist, dass sich jeder in diese Reise investiert fühlt und versteht, dass dies ein echter Gewinn für das Team ist und dass wir wirklich an nachhaltige Höchstleistungen glauben."

Mit Bildmaterial von Mercedes AMG.