Eddie Jordan: Medienberichte über Newey-Deal mit Ferrari sind falsch

Er ist derzeit der meist umworbene Mann im Formel-1-Paddock: Am Freitag zog Red Bulls scheidender Design-Guru Adrian Newey in der Boxengasse beim Großen Preis von Monaco die Blicke jedoch vor allem mit seinem Outfit auf sich - nicht wie üblicherweise in Teamkleidung, sondern mit hellblauem Polohemd und orangefarbener Baseballkappe mischte sich Newey unter die Mechaniker.

Ein Zeichen, dass der Star-Ingenieur sich bereits nicht mehr als Teil des Teams betrachtet? Auch die Farbe seines Klemmbretts, rot nämlich, sorgte gleich für allerhand Spekulationen über den nächsten versteckten Fingerzeig - wird der Brite doch seit der Bekanntgabe seines Abschieds von Red Bull mit einem Wechsel zu Ferrari in Verbindung gebracht.

Neuen Nährstoff erhielten diese Gerüchte vergangene Woche vor allem durch einen Artikel in der britischen Daily Mail: Darin war von italienischen Quellen die Rede, die bereits von Neweys Unterschrift in Maranello erfahren haben wollen - und davon, dass Neweys Zukunft quasi fix sei bei der Scuderia.

Allein: Einer, der es besser wissen muss, meldet sich nun zu Wort und räumt mit den Spekulationen auf: Eddie Jordan, seines Zeichens Ex-Teambesitzer, guter Freund von Newey und neustens auch dessen Manager in Vertragsangelegenheiten.

Schillernder Ex-Teamchef: Eddie Jordan plaudert aus dem Nähkästchen Foto: Motorsport Images

In der neusten Folge seines Podcasts Formula For Success, den er gemeinsam mit Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard betreibt, und bei dem diesmal der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner zu Gast war, packt Jordan aus und zerlegt die Story der Daily Mail in ihre Einzelteile:

"Ich muss über ein Stück sprechen, und schaut, wir alle bewundern absolut Jonathan McEvoy von der Mail. Er ist ein sehr beschäftigter Typ, er kriegt tolle Stories, und er kennt die Situation. Aber wisst ihr, es ist wirklich sehr falsch so unverfroren über den Wechsel zu einem bestimmten Team zu sein", holt Jordan aus.

"In seinem Fall spricht er von Ferrari, und ich spreche als jemand, der es wissen sollte - ich gebe damit auch keine Informationen raus, aber ich kann euch sagen, dass zu keinem Zeitpunkt irgendwelche dieser Diskussionen stattgefunden haben", versichert Jordan: "Es wird Gespräche geben, auch weiterführende Gespräche, weil wir erst noch entscheiden müssen, was Adrian überhaupt tun will."

Jordan: Newey hat sich gerade ein Boot gekauft

Jordan wirbt um Verständnis für Neweys Situation: "Er ist dabei, direkt seit seinem Traum ein Ingenieur zu sein, seit Leyton House und Williams, McLaren und nun Red Bull. Jesus, der Typ ist über 60, er bekommt gerade ein neues Boot", sagt der ehemalige Rennstallbesitzer und erklärt: "Neben all den möglichen Teams, über die wir reden, sollte das fünfte Team, über das er nachdenkt, er selbst sein."

Newey und seine Frau Amanda hätten ein "wundervolles Zuhause in Kapstadt" errichtet, verrät Jordan, der laut eigenem Bekunden oft mit seinem engen Freund im Austausch steht. Deshalb könne er in Bezug auf dessen Zukunft sagen: "Ich habe keine Ahnung, und lasst uns sehr klar sein, es wird immer Adrians Entscheidung sein, so sollte es auch sein."

"Aber es gibt keine klare Entscheidung. Also, Jonathan, wenn ich das nun einfach durch unser eigenes kleines Medium machen darf: Ich liebe, was du tust, aber das ist einfach nicht akkurat", sagt Jordan in seinem Podcast in Bezug auf die Story in der Daily Mail und schwört: "Darauf kann ich euch mein Leben geben."

"Es gibt im Moment keine Tendenz, in irgendeine bestimmte Richtung zu gehen", sagt der Newey-Berater und erklärt abschließend: "Wir sehen uns die Möglichkeiten an und wir lassen Leute auf uns zukommen und mit uns sprechen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.